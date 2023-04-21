Общее собрание РПЛ пройдет 26 апреля. Обсудят структуру календаря на следующий сезон, судейство и поставщика мячей

Теги премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ судьи календарь Футбол

Общее собрание РПЛ состоится 26 апреля.

«Повестка заседания:

1. О структуре календаря Мир РПЛ сезона-2023/24.

2. О подготовке к сезону-2023/24.

3. О выборе игровых мячей для сезона-2023/24.

4. О вопросах судейства Мир РПЛ.

5. О выборе делегата от РПЛ для участия в очередной конференции РФС.

6. Об утверждении Положения о правлении РПЛ.

7. О выборе аудиторской компании.

8. О выборе кандидатов в исполком РФС от РПЛ», – говорится в сообщении на сайте лиги.

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5 комментариев

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Тиджани Бабангида
Насыщенная повестка. Вопросы не простые - хотелось-бы обдуманных и взвешенных решений
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Новый тренер ФК Спартак
Будет выбирать судей которые будут газового гегемона тянуть
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Ковид 07.10.52
Заседать не работать...сейчас программ напридумают и забудут...
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OldRedWhite
Надеюсь это будет партийное собрание,
а не какая-то говорильня о футболе !
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