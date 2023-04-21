Общее собрание РПЛ пройдет 26 апреля. Обсудят структуру календаря на следующий сезон, судейство и поставщика мячей
Общее собрание РПЛ состоится 26 апреля.
«Повестка заседания:
1. О структуре календаря Мир РПЛ сезона-2023/24.
2. О подготовке к сезону-2023/24.
3. О выборе игровых мячей для сезона-2023/24.
4. О вопросах судейства Мир РПЛ.
5. О выборе делегата от РПЛ для участия в очередной конференции РФС.
6. Об утверждении Положения о правлении РПЛ.
7. О выборе аудиторской компании.
8. О выборе кандидатов в исполком РФС от РПЛ», – говорится в сообщении на сайте лиги.
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