Общее собрание РПЛ пройдет 26 апреля. Обсудят структуру календаря на следующий сезон, судейство и поставщика мячей

Общее собрание РПЛ состоится 26 апреля.

«Повестка заседания:

1. О структуре календаря Мир РПЛ сезона-2023/24.

2. О подготовке к сезону-2023/24.

3. О выборе игровых мячей для сезона-2023/24.

4. О вопросах судейства Мир РПЛ.

5. О выборе делегата от РПЛ для участия в очередной конференции РФС.

6. Об утверждении Положения о правлении РПЛ.

7. О выборе аудиторской компании.

8. О выборе кандидатов в исполком РФС от РПЛ», – говорится в сообщении на сайте лиги.

Алаев о формате РПЛ: «Варианты разные – и плей-офф, и 3-й круг с разбивкой на группы. Мы живем в нестандартной ситуации, нужно рассматривать все варианты»

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол