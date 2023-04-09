Глава РПЛ Алаев: «Локомотив» заслужил минимум ничью. Приятно, что 11-я команда дает 1-й такой бой»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Организация РПЛ Александр Алаев Вендел Спорт-Экспресс Футбол

Президент РПЛ остался доволен игрой «Локомотива» в матче с «Зенитом» (1:2)

– Отличный матч, мне все понравилось! Приятно, что обе команды играли на победу. Было видно, что «Локомотив» хотел победить.

Объективно «Зенит» сильнее. Хотя, думаю, «Локомотив» заслужил как минимум ничью.

Приятно, что одиннадцатая команда из таблицы дает первой такой бой, приятно, что россияне играют у «Локомотива».

– В чемпионате все решено?

– Нет конечно. Еще играть и играть. И «Зенит» может оступиться. Есть команды, которые могут навязать борьбу. Будем верить, что борьба продолжится.

Хотя, повторюсь, «Зенит» сегодня был сильнее. Мастеровитая команда. Отметил бы Вендела, он забил хороший гол и реабилитировался, – сказал Александр Алаев.

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18 комментариев

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2vdhrvmmzf
Ответ 1905vb
С одним ударом в створ расчитывать на большее не приходится.
Да ладно вам, Реал так лч берет и тут это называют сверххарактером)
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Onion
Действующий президент лиги не должен раздавать такие оценки.
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Onion
Ответ mishakmv96
Сейчас место Локо в таблице не отображает уровня их игры. Шарлатаны немцы опустили нас на дно и теперь мы вынуждены выплывать. На данный момент по качеству игры - Локо в пятёрке чемпионата уж точно.
Шарлатанов немцев привели ваши боссы. А вечный чемпион по игре - это совсем другой клуб)
+3
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Fatty Toni
Ответ igls54
Комментарий удален пользователем
7партак вчера динаме навязал. Пенальти в концовке "по совокупности", с нырком Зобнина в лучших традициях дельфиниуса. Кстати, почему-то вторые сутки ничего не слышно от экспертницы о том падении. Видимо, до сих подобрать слова пытается.
+5
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Recreated
Кристал Пэлас тоже выиграл у Лидса сегодня,но чемпионом он не станет!
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Степан Степанов
Жаль что за победу над Зенитом не дают 33 очка, ох жаль
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Fatty Toni
Ничью там только Пиняев заслужил. Ну и немного Глушенков. Остальные - не пришей кобыле хвост.
Дэдпул в очередной раз включил режим обиженного ребенка, уже утомляет потихоньку. Пора взрослеть, мальчик.
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Катя СПб
Ответ vendigo
а вечно 10-я и вовсе себя в чемпионы определяет
После 5 тура.
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vendigo
а вечно 10-я и вовсе себя в чемпионы определяет
+3
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mishakmv96
Сейчас место Локо в таблице не отображает уровня их игры. Шарлатаны немцы опустили нас на дно и теперь мы вынуждены выплывать. На данный момент по качеству игры - Локо в пятёрке чемпионата уж точно.
+7
0
+7
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Игорь Волков
Локомотив сегодня по игре и по составу вторые. Поэтому не стоит удивляться их сопротивлению
+2
-1
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1905vb
С одним ударом в створ расчитывать на большее не приходится.
+13
-4
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инок
Послушаешь Алаева, и на ум приходит пословица "Дурень думкой богатеет"...
+10
0
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Фут.Боль
Спасибо немецкому шапито, что Локо сейчас вынужден выползать из подвала таблицы. По игре в последних матчах Локо команда уровня 5-ки РПЛ.
+16
-1
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ВладимирНеПутин
Когда 11 команда по бюджету дает бой 1ой команде по бюджету, то это здорово, но Локо в 5 точно входит, по бюджету. И глава рпл вряд ли должен говорить, что какой результат заслужил.
+5
0
+5
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BET3P
Минимум ничью, а максимум победу?!!
+4
0
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Назар Игорь
Я тоже считаю что заслужил быть министром лëгонькой промышленности, но Мишустин против.
+2
-1
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igls54
Комментарий удален пользователем
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Михаил Сафонов
Раз счет не ничейный, значит не заслужили, но матч был неплохой
+7
-2
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