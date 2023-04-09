Глава РПЛ Алаев: «Локомотив» заслужил минимум ничью. Приятно, что 11-я команда дает 1-й такой бой»

Президент РПЛ остался доволен игрой «Локомотива» в матче с «Зенитом» (1:2)

– Отличный матч, мне все понравилось! Приятно, что обе команды играли на победу. Было видно, что « » хотел победить.

Объективно « » сильнее. Хотя, думаю, «Локомотив» заслужил как минимум ничью.

Приятно, что одиннадцатая команда из таблицы дает первой такой бой, приятно, что россияне играют у «Локомотива».

– В чемпионате все решено?

– Нет конечно. Еще играть и играть. И «Зенит» может оступиться. Есть команды, которые могут навязать борьбу. Будем верить, что борьба продолжится.

Хотя, повторюсь, «Зенит» сегодня был сильнее. Мастеровитая команда. Отметил бы , он забил хороший гол и реабилитировался, – сказал .