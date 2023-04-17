РПЛ представила клубам два проекта календаря сезона-2023/24 – со стартом чемпионата 16 или 23 июля

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РПЛ ознакомила клубы с двумя проектами календаря на следующий сезон.

По сведениям «РБ Спорт», основным вариантом является тот, в котором чемпионат начинается 23 июля, 18-й тур проводится 10 декабря, после чего наступает зимний перерыв. Возобновляется чемпионат 3 марта, завершается 26 мая. Olimpbet Суперкубок России назначен на 15 июля.

В проекте структуры указаны даты международных матчей сборной (в частности 12-20 июня, на эти сроки запланирован турнир в Азии).

Альтернативный проект отличается графиком первой части сезона. Суперкубок запланирован на 8 июля, старт чемпионата – на 16-е, 18-й тур – 3 декабря.

Отмечается, что с точными датами пока не удалось определиться из-за того, что РФС не дает конкретной информации о том, будет ли сборная выступать на турнире в Азии. Если она отправится в Ташкент/Бишкек, то выберут основной вариант, при котором на один летний тур меньше.

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46 комментариев

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Cearvm
Интересно, а почему никто не предложил туры посреди недели? Могли бы играть раз в 2-3 недели, и никакого декабря не было, тем более нет еврокубков. Даже в ноябре бы не играли тогда. Слишком гениально для РПЛ?))
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alexsem69
10 декабря - лучшее время для футбола 😆
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Красная стрела
Ну вот тупо. Играть до морозов, когда нет еврокубков даже. Зачем спрашивается…
+31
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+27
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Фут.Боль
Да летом вообще не нужно играть.У всех дачи, отпуска, жара невозможная. С 1 сентября начать, до нового года играем, дальше перерыв на новогодние праздники и опять в бой.
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samarskij-kuzmich
Что за тупость опять? Даже, если так распирает играть осень-весну, то в нынешней ситуации и с учётом турнира в Азии можно новый чемпионат было бы начать 23 июня, на месяц раньше запланированного и закончить тогда можно в ноябре не доводя до матчей в декабре. Скажете тогда получится три месяца перерыва между кругами чемпионата и что это тупо? Согласен. Играть в России осень-весну, действительно, тупо. Надо играть весну-осень и тогда не будет трёхмесячных разрывов в турнире.
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Красная стрела
Ответ OldRedWhite
Какое-то низкопоклонство перед Западом ))) Надо летом в футбол играть , а не зимой ! Какие препятствия ?
Нам реально ничего новая система не дала. Клубы стали проваливаться чаще. А на 5-6 тур еврокубков, они так же выходят важатыми, как лимоны. Если раньше там закончили в конце ноября и пару недели могли готовиться к последним турам ЕК в теплых даже странах. Теперь же перед ними, у нас игры на морозе. Которые отнимают еще больше сил и повышают травматичность🤷‍♂️ но все равно, конечно же,суть прежде всего в том, есть ли у страны система подготовки игроков или ее нет. У нас ее нет.
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Фёдор Кузнецов
Ответ Cearvm
Интересно, а почему никто не предложил туры посреди недели? Могли бы играть раз в 2-3 недели, и никакого декабря не было, тем более нет еврокубков. Даже в ноябре бы не играли тогда. Слишком гениально для РПЛ?))
Играть по несколько матчей за неделю, а потом отдыхать пол года во время сезона? Отличная идея
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блокад блокадыч
Ответ alexsem69
10 декабря - лучшее время для футбола 😆
не понятно почему они не хотят играть зимой
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a2wai
Ответ Cearvm
Интересно, а почему никто не предложил туры посреди недели? Могли бы играть раз в 2-3 недели, и никакого декабря не было, тем более нет еврокубков. Даже в ноябре бы не играли тогда. Слишком гениально для РПЛ?))
Эти инвалиды не потянут по три матча в неделю, там же еще кубок будет осенью.

Потом все еще будут жаловаться, что игроков загоняли почем зря, и что в кубке клубы РПЛ гоняют резервом.
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Klshk
Не забудьте летние матче на юге, а зимние матчи на урале, мужики!
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MikhaL
Действительно, зачем играть в июне, когда можно сыграть в декабре. Как раз поля в нормальное состояние придут и погода будет оптимальной.
+5
-1
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Shuller18
Ответ Cearvm
Интересно, а почему никто не предложил туры посреди недели? Могли бы играть раз в 2-3 недели, и никакого декабря не было, тем более нет еврокубков. Даже в ноябре бы не играли тогда. Слишком гениально для РПЛ?))
Не играть в ноябре, чтобы 4 месяца сидеть без футбола? Гениально!
+5
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Russ Ivan
Ну норм, в декабре и 3 марта в говне играем, за то 2мес с мая по июль деревяшки будут отдыхать на Мальдивах...
+4
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OldRedWhite
Ответ Красная стрела
Ну вот тупо. Играть до морозов, когда нет еврокубков даже. Зачем спрашивается…
Какое-то низкопоклонство перед Западом )))
Надо летом в футбол играть , а не зимой !
Какие препятствия ?
+11
-8
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Циник Петербургский
Ответ Пако
Календарь обсуждается как никогда рано. И это очень правильно.
Ваши бы слова да Богу в уши, как говорится! ;) Но... Что-то мне подсказывает, что избежать косяков при составлении календаря, как обычно, не удастся.
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Пако
Календарь обсуждается как никогда рано. И это очень правильно.
+2
0
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Viktor Prise
Ответ alexsem69
10 декабря - лучшее время для футбола 😆
Правильно-это международный день футбола! И этим всё сказано! ⚽👍
+1
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general main
Ответ Тиджани Бабангида
Завершать круг 3 декабря в нашей стране очень жестко,а 10 декабря и подавно.
Я бы 31ого на них посмотрел, а следом числа 2ого. Ну а че. В Англии норм играют
+2
-1
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tverd1
Ну да. С посещаемостью беда так давайте еще меньше матчей сделаем летом и запихнем тур на декабрь.
Клубам же надо предсезонку провести. Зимой то 3-х месяцев мало.
+1
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Артур Межаков
Тупой, ещё тупее.....
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Александр Суоми
Возвращайтесь на систему "весна-осень" и будет всем нам счастье!
+1
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Hitgoe Himgob
Ответ Пако
Календарь обсуждается как никогда рано. И это очень правильно.
Ни сборной ни еврокубков, какая разница когда играть? Поля и легионеры будут не готовы, наши игроки будут размотивированы

Чемпионат водокачки
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Sekor
Да все равно когда начинать. Пока есть фан-уйди, ходить будет 3,5 человека.
+3
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xoms
Второй вариант логичнее, всё таки в футбол нужно играть летом больше, чем зимой
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Тиджани Бабангида
Завершать круг 3 декабря в нашей стране очень жестко,а 10 декабря и подавно.
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