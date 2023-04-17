РПЛ представила клубам два проекта календаря сезона-2023/24 – со стартом чемпионата 16 или 23 июля

РПЛ ознакомила клубы с двумя проектами календаря на следующий сезон.

По сведениям «РБ Спорт», основным вариантом является тот, в котором чемпионат начинается 23 июля, 18-й тур проводится 10 декабря, после чего наступает зимний перерыв. Возобновляется чемпионат 3 марта, завершается 26 мая. России назначен на 15 июля.

В проекте структуры указаны даты международных матчей сборной (в частности 12-20 июня, на эти сроки запланирован турнир в Азии).

Альтернативный проект отличается графиком первой части сезона. Суперкубок запланирован на 8 июля, старт чемпионата – на 16-е, 18-й тур – 3 декабря.

Отмечается, что с точными датами пока не удалось определиться из-за того, что РФС не дает конкретной информации о том, будет ли сборная выступать на турнире в Азии. Если она отправится в Ташкент/Бишкек, то выберут основной вариант, при котором на один летний тур меньше.