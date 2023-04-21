Губерниев о ТВ-рейтингах: «Глобально цифры просмотра спорта рухнули, но нам удалось удержать на плаву биатлон»

Теги телевидение Кубок мира по биатлону лыжные гонки Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Матч ТВ Дмитрий Занин Биатлон

Дмитрий Губерниев высказался о «рухнувших просмотрах» спортивных трансляций.

– Прошедшей зимой вы освещали и биатлон, и лыжные гонки. Насколько в этих видах спорта удалось достойно провести сезон без международных стартов?

– Без сомнения, удалось. Я согласен с коллегой Дмитрием Заниным, который делал посты в соцсетях на тему, что нет худа без добра. Конечно, без международных соревнований плохо. Все спортсмены тоскуют, и я тоскую, но, как говорили известные американские «биатлонисты» Чип и Дейл Карнеги: «Если тебе достался лимон, сделай из него лимонад».

Я считаю, что лимонад у нас получился хороший, разнообразный, с самыми разными вкусами. Временами этот лимонад даже превращался в горькую, причем самых разных крепостей, поэтому я более чем доволен. На безрыбье и рак рыба, поэтому спортсмены, тренеры, Союз биатлонистов России (СБР), «Матч ТВ» вместе со спонсорами сделали максимум, чтобы поддержать спорт как таковой.

Действительно поначалу все было тяжеловато в плане рейтингов, люди привыкали к новым персонажам, однако в конечном счете цифры были очень неплохими и временами даже сопоставимыми с гонками Кубка мира, но это временами.

Глобально цифры просмотра спорта рухнули, но нам удалось удержать на плаву биатлон. В среднем доля весьма неплохая, мы очень помогли каналу. Здорово, что после биатлонных трансляций телезрители не уходят и с удовольствием смотрят наши так называемые обвязки. Программу нашу люди также хорошо смотрят», – сказал спортивный комментатор.

5 комментариев

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Александр Сачков
Ответ JL JL
Кто-кто а этот о любимых рейтингах. Хотя, думаю, скоро и их публиковать не будут. Но, могут, думаю, выкидывать на гора рейтинги, не имеющие никакой реальной основы. Пшик. Пыль в глаза.
А телевизионщик должен думать о рейтингах. Ведь телепродукт - это такой же товар, и рейтинг отражает спрос на него. От него зависит объем рекламы и в конечном счёте доход Губерниева.
+4
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+4
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Биатлонная зима
А что биатлонистам переживать
Зима есть , винтовки тоже, да и спонсоры находятся
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Погладь быка
Даже похвалю российскую теннисистку. Сантехник Потапов молодец. Сначала как обычно жевала сопли, но потом вытянула.
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