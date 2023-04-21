Губерниев о ТВ-рейтингах: «Глобально цифры просмотра спорта рухнули, но нам удалось удержать на плаву биатлон»

Дмитрий Губерниев высказался о «рухнувших просмотрах» спортивных трансляций.

– Прошедшей зимой вы освещали и биатлон, и лыжные гонки. Насколько в этих видах спорта удалось достойно провести сезон без международных стартов?

– Без сомнения, удалось. Я согласен с коллегой Дмитрием Заниным, который делал посты в соцсетях на тему, что нет худа без добра. Конечно, без международных соревнований плохо. Все спортсмены тоскуют, и я тоскую, но, как говорили известные американские «биатлонисты» Чип и Дейл Карнеги: «Если тебе достался лимон, сделай из него лимонад».

Я считаю, что лимонад у нас получился хороший, разнообразный, с самыми разными вкусами. Временами этот лимонад даже превращался в горькую, причем самых разных крепостей, поэтому я более чем доволен. На безрыбье и рак рыба, поэтому спортсмены, тренеры, Союз биатлонистов России (СБР), «Матч ТВ» вместе со спонсорами сделали максимум, чтобы поддержать спорт как таковой.

Действительно поначалу все было тяжеловато в плане рейтингов, люди привыкали к новым персонажам, однако в конечном счете цифры были очень неплохими и временами даже сопоставимыми с гонками Кубка мира, но это временами.

Глобально цифры просмотра спорта рухнули, но нам удалось удержать на плаву биатлон. В среднем доля весьма неплохая, мы очень помогли каналу. Здорово, что после биатлонных трансляций телезрители не уходят и с удовольствием смотрят наши так называемые обвязки. Программу нашу люди также хорошо смотрят», – сказал спортивный комментатор.