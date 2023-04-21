Дмитрий Губерниев: «Не удивлен, что Грухвина перешла. Переход из лыж в биатлон для многих спортсменов – глоток свежего воздуха»

Дмитрий Губерниев высказался о переходе лыжницы Анны Грухвиной в биатлон.

«Лучший пример для всех лыжников – это Наталия Шевченко, которой 22 года и которая уже является трехкратной чемпионкой России (в биатлоне).

Я не удивлен, что Грухвина перешла. Такой переход из лыж в биатлон для многих спортсменов – глоток свежего воздуха.

Нужно стараться, сейчас самое время набраться опыта. А там глядишь – и нас допустят, и она еще всех победит на международной арене. Будем ждать девушку, она прекрасна», – сказал комментатор.

Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону