Дмитрий Губерниев: «Не удивлен, что Грухвина перешла. Переход из лыж в биатлон для многих спортсменов – глоток свежего воздуха»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев переходы Анна Грухвина Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Дмитрий Губерниев высказался о переходе лыжницы Анны Грухвиной в биатлон.

«Лучший пример для всех лыжников – это Наталия Шевченко, которой 22 года и которая уже является трехкратной чемпионкой России (в биатлоне).

Я не удивлен, что Грухвина перешла. Такой переход из лыж в биатлон для многих спортсменов – глоток свежего воздуха.

Нужно стараться, сейчас самое время набраться опыта. А там глядишь – и нас допустят, и она еще всех победит на международной арене. Будем ждать девушку, она прекрасна», – сказал комментатор.

Лыжница Анна Грухвина вошла в список кандидатов в сборную России по биатлону

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8 комментариев

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rashnew
У Губерниева личная неприязнь к Вяльбе. Это видно)
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Dinamik1
Пахнуло чем то стало понятно что майонез появился.Скоро будет говорить что лыжницы переходят в биатлон только исключительно благодаря ему.
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притвиц
Невдомек бестолковому Губеру, что лыжницы переходят в биатлон, потому что в лыжах сумашедшая конкуренция и в сборную врядли протолкнуться когда есть условные непряевы, степановы, истомины итд , а в биатлоне толкай кого хочешь особо сильных нет, ну и конечно успех Мекрюковой свое дело делает, а Губер думает, это благодаря ему все происходит, наверное весеннее обострение влияет как-то
+2
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Вячеслав Клименко
Ответ rashnew
У Губерниева личная неприязнь к Вяльбе. Это видно)
да. это все давно знают
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RomvB
Как там поётся: "а что, .... , если не ...?" )
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притвиц
Ответ rashnew
У Губерниева личная неприязнь к Вяльбе. Это видно)
Думаю эта неприязнь поддерживается только со стороны одиозного болтливого комментатора,Вяльбе его уколы , как слону дробинки, спортивные весовые категории настолько разные, что Губера даже не видно, так брешет кто-то из подворотни.
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sodovskaya
Кто эти МНОГИЕ спортсмены, перешедшие из лыж в биатлон и глотнувшие свежего воздуха? Это первое. Второе: так у Майгурова, выходит, всё неплохо в СБР)).
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Картман
уберниев - этот какой-то шоу мен? или известный пид#р? зачем мне читать про это недоразумение?
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