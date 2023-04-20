Где смотреть Ювентус – Наполи, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Италии 23 апреля

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Футбол

В воскресенье, 23 апреля, сыграют Ювентус и Наполи в 31 туре Чемпионата Италии по футболу — Серия А.

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  • Игра пройдет на стадионе «Альянц Стэдиум».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать канал Матч ТВ.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ювентус – Наполи

  • Начало матча запланировано на 21:45 по московскому времени.

Ювентус: все новости

Наполи: все новости

Чемпионат Италии по футболу — Серия А: все новости

Прогноз на матч Ювентус – Наполи

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