«Ливерпуль» близок к трансферу Леони из «Пармы» за 30 млн фунтов. Сделку могут закрыть в ближайшие сутки (Бен Джейкобс)

«Ливерпуль» может подписать Джованни Леони в ближайшее время.

Английский клуб очень близок к тому, чтобы достичь договоренности с «Пармой» о трансфере 18-летнего защитника, пишет журналист Бен Джейкобс.

Сделка может быть закрыта в течение 24 часов или даже быстрее.

Сумма трансфера может составить около 30 млн фунтов или немного меньше.

В прошлом сезоне Серии А Леони провел 17 матчей. Его статистику можно найти здесь .