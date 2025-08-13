«Ливерпуль» близок к трансферу Леони из «Пармы» за 30 млн фунтов. Сделку могут закрыть в ближайшие сутки (Бен Джейкобс)
«Ливерпуль» может подписать Джованни Леони в ближайшее время.
Английский клуб очень близок к тому, чтобы достичь договоренности с «Пармой» о трансфере 18-летнего защитника, пишет журналист Бен Джейкобс.
Сделка может быть закрыта в течение 24 часов или даже быстрее.
Сумма трансфера может составить около 30 млн фунтов или немного меньше.
В прошлом сезоне Серии А Леони провел 17 матчей. Его статистику можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Бена Джейкобса
