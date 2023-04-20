Член совета директоров «Динамо» о продлении Захаряна: «Наблюдаем за ситуацией. Пока предметных разговоров нет»

Дмитрий Гафин оценил вероятность продления контракта между «Динамо» и Арсеном Захаряном.

Действующее соглашение 19-летнего хавбека с бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года.

«Что касается переговоров по продлению контракта с Захаряном, то пока предметных разговоров нет. Сейчас мы сконцентрированы на концовке сезона. Ближе к концу будем более точно понимать перспективы по .

Переговоры по контракту игрока — это интерес разных сторон: клуба, игрока, его представителей, интерес со стороны европейских клубов. Это пазл, который надо собирать в моменте, когда все слагаемые совпадут. Пока такого нет.

Хочет ли клуб продлить контракт? Повторюсь, это зависит от многих слагаемых. Мы наблюдаем за ситуацией», — сказал член совета директоров « ».

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