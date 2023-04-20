Член совета директоров «Динамо» о продлении Захаряна: «Наблюдаем за ситуацией. Пока предметных разговоров нет»
Дмитрий Гафин оценил вероятность продления контракта между «Динамо» и Арсеном Захаряном.
Действующее соглашение 19-летнего хавбека с бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года.
«Что касается переговоров по продлению контракта с Захаряном, то пока предметных разговоров нет. Сейчас мы сконцентрированы на концовке сезона. Ближе к концу будем более точно понимать перспективы по Арсену.
Переговоры по контракту игрока — это интерес разных сторон: клуба, игрока, его представителей, интерес со стороны европейских клубов. Это пазл, который надо собирать в моменте, когда все слагаемые совпадут. Пока такого нет.
Хочет ли клуб продлить контракт? Повторюсь, это зависит от многих слагаемых. Мы наблюдаем за ситуацией», — сказал член совета директоров «Динамо».
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С хорошими партнерами каждый сможет, да и нынешний состав Динамо не назвать каким-то слабым.
Уж писали бы - менеджер ВТБ вместо обтекаемого члена совета директоров.
Все силы бросают на нейтрализацию Захаряна, да, пока все эти тюкавины тщетно пыжатся.