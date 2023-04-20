Член совета директоров «Динамо» о продлении Захаряна: «Наблюдаем за ситуацией. Пока предметных разговоров нет»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Чемпионат.com Арсен Захарян Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин оценил вероятность продления контракта между «Динамо» и Арсеном Захаряном.

Действующее соглашение 19-летнего хавбека с бело-голубыми рассчитано до июня 2024 года.

«Что касается переговоров по продлению контракта с Захаряном, то пока предметных разговоров нет. Сейчас мы сконцентрированы на концовке сезона. Ближе к концу будем более точно понимать перспективы по Арсену.

Переговоры по контракту игрока — это интерес разных сторон: клуба, игрока, его представителей, интерес со стороны европейских клубов. Это пазл, который надо собирать в моменте, когда все слагаемые совпадут. Пока такого нет.

Хочет ли клуб продлить контракт? Повторюсь, это зависит от многих слагаемых. Мы наблюдаем за ситуацией», — сказал член совета директоров «Динамо».

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45 комментариев

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argentina10
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Захарян при сербе капитально сдал, хотя и первый год не факт, что был фантастическим, сейчас целая россыпь молодых игроков, которые куда стабильнее выступают...
вся команда деградировала при Славише, не стоит 19 летнего парня оговаривать в падении мастерства..
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Олег910
Уже вижу новость через пару лет: "Захарян ушел бесплатно из Динамо, продолжаем наблюдать за ситуацией".
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Aleksandr Danilov
Ответ verhowen
Чтобы сам Захарян захотел остаться в Динамо, нужно усиливать состав команды. Если в Динамо будут серьёзные усиления, то и сам. Захарян рядом с сильными игроками, будет прогрессировать. Пока этого не наблюдается.
С его игрой при усилении он присядет
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Игорь Иванов
Лишь бы не пронаблюдались, и Захарян не ушёл бесплатно.
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Очки Дани Алвеса
Ответ verhowen
Чтобы сам Захарян захотел остаться в Динамо, нужно усиливать состав команды. Если в Динамо будут серьёзные усиления, то и сам. Захарян рядом с сильными игроками, будет прогрессировать. Пока этого не наблюдается.
Сам Захарян! А кто такой этот парень, чтобы что-то там под него подстраивать? Перспективный? Ну да. Показывает стабильно что-то невероятное? Ну совсем нет.
С хорошими партнерами каждый сможет, да и нынешний состав Динамо не назвать каким-то слабым.
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Михайло Данилов
Думаю Заха скорее всего уйдет, вопрос только куда......надеюсь не в другой клуб РПЛ.
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Игорь Иванов
Ответ argentina10
вся команда деградировала при Славише, не стоит 19 летнего парня оговаривать в падении мастерства..
Ну и зачем зря наговаривать, Гагнидзе, Гладышев и Кутицкий стали основными игроками Динамо, именно что при Йокановиче. Тюкавин тоже стал одним из лидеров Динамо. И если бы эти ребята не заиграли при Йокановиче, то Динамо сейчас болталось бы, где-то в середине турнирной таблице.
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Михайло Данилов
Ответ Игорь Иванов
Не факт, при том что сейчас творится в мире, сложно будет перейти игроку в Европу.
Определенные шансы на Европу есть, про Англию не верю, ну вот Франция или Испания может и быть. Не забываем, что Захарян этнический Армянин, может закрыть вопрос с двойным гражданством и после этого как то более гладко перебраться в Европу. Но с такой игрой, как он показывает вторую половину сезона, я не сильно верю, что он будет особо востребован в Европе. И тут появляется второй фактор (о нем, кстати, недавно Нобель Арустамян сам говорил, а он не последний человек во всей этой истории с переходом), то что Захе нужен новый вызов.......мне под вызовом приходит в голову из прям реальных вариантов здесь и сейчас - переход в другой клуб РПЛ.
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Михайло Данилов
Ответ Игорь Иванов
Пример пожалуйста приведите в какой клуб? При том что в Российские клубы , цена Захаряна сейчас 30 лимонов.
Всем известный питерский клуб, велкам, 30 миллионов на словах - да, на деле - все может быть немного иначе. Аршавин в интервью сам говорил, что сейчас он стоит столько - то, подождем мол пока промаринуется и спокойно его заберем.
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verhowen
Ответ Очки Дани Алвеса
Сам Захарян! А кто такой этот парень, чтобы что-то там под него подстраивать? Перспективный? Ну да. Показывает стабильно что-то невероятное? Ну совсем нет. С хорошими партнерами каждый сможет, да и нынешний состав Динамо не назвать каким-то слабым.
Сильный состав говоришь, это особенно про цз Динамо. Над котороми смеются все комментаторы, в каждой игре Динамо. Не смеши людей, наши цз наверное самые слабые в РПЛ. Даже и не знаю, чем думало руководство команды, когда их покупали.
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argentina10
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тут вариантов два, либо переход в другой клуб и перезагрузка по типу дзюбы после перехода в Локо, либо смена тренера в Динамо и возможно в другой схеме снова заиграет...
ответ однозначный и давно уже все специалисты об этом говорят, не только здесь мы, болельщики - смена тренера..
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argentina10
Ответ Игорь Иванов
Ну и зачем зря наговаривать, Гагнидзе, Гладышев и Кутицкий стали основными игроками Динамо, именно что при Йокановиче. Тюкавин тоже стал одним из лидеров Динамо. И если бы эти ребята не заиграли при Йокановиче, то Динамо сейчас болталось бы, где-то в середине турнирной таблице.
вот они и заиграли, что больше и некому было.....но эти парни и так талантливые, все равно раскрыли бы себя при любом тренере..
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argentina10
Ответ Croс O&#8242;Dile
Рано списывать Арсена, его потенциал не видит только слепой. Думаю, следующий сезон будет для него удачней.
для всего клуба удачный, тогда и Арсен будет красиво рисовать..
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Croс O&#8242;Dile
Ответ green4
Надо ж было так надуть этого персонажа, чтобы продать подороже... А шарик то сдувается, ...
Рано списывать Арсена, его потенциал не видит только слепой. Думаю, следующий сезон будет для него удачней.
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Михайло Данилов
Ответ Viktor Martunov
Только не в РПЛ, он же нам с большим удовольствием будет забивать, как и многие ушедшие наши бывшие.
Это да, на нас обычно бывшие обиженные)
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justbored
Паззлы он собирает, пока игрок деградирует на глазах.

Уж писали бы - менеджер ВТБ вместо обтекаемого члена совета директоров.
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tolobas
Наблюдатели етить! Продлевать, пока не поздно, а потом уже рассматривать предложения. Чем больше срок контракта, тем выгоднее продать можно, а то появятся варианты бесплатно забрать через год
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argentina10
Ответ Кеша
С таким тренером любой маэстро просядет. Там Шварц освободился . Может попробовать вернуть .
нее, ну уж в крайности лезть не стоит, довольно слабенький тренеришка, что даже Герту на последнее место поднял....хотя, там тоже свои нюансы есть - с его приходом руководство дали 8 лямов евро на трансферы, даже из за этого, кого то взял из РПЛ..
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Кеша
Ответ Balt
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До следующего года можно мозоли такие натереть, как у шахтеров .
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Кеша
С таким тренером любой маэстро просядет. Там Шварц освободился . Может попробовать вернуть .
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justbored
Ответ michael6060
После отьезда поляка на Захаряне вся игра в еападении.Его закрывают.
Ну если только "строится игра в нападении", он полузащитник.

Все силы бросают на нейтрализацию Захаряна, да, пока все эти тюкавины тщетно пыжатся.
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verhowen
Чтобы сам Захарян захотел остаться в Динамо, нужно усиливать состав команды. Если в Динамо будут серьёзные усиления, то и сам. Захарян рядом с сильными игроками, будет прогрессировать. Пока этого не наблюдается.
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michael6060
После отьезда поляка на Захаряне вся игра в еападении.Его закрывают.
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ДМ-1чемпион
Ответ levon.a
Захарову нужно выбивать себе трансфер за небольшие деньги в европейские клубы второго эшелона,он ментально не готов к топ клубам
А ХА ХА Захарову да! Захаряну нет!
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Viktor Martunov
Ответ Chernoy
У Захаряна такой сезон, что продажа в Европу теперь под вопросом, потому смысл продлевать. Продлевают обычно с повышением зп, а тут резона нет.
Да ему Стаса Намина послушать не мешало бы(Звëздочка моя........ как ты от меня далека).
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