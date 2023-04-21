Эн-Несири с дублем в матче с «МЮ» и Рабьо – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.
Форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири сделал дубль в игре с «Манчестер Юнайтед» (3:0).
Хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо забил гол в матче со «Спортингом» (1:1).
Форвард «Байера» Адам Гложек забил гол и отдал результативный пас в игре с «Юнионом» (4:1).
Точность передач хавбека «Ромы» Немани Матича в матче с «Фейеноордом» (4:1) составила 87%.
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