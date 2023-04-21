Эн-Несири с дублем в матче с «МЮ» и Рабьо – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы

Теги Байер Рома Ювентус Севилья Лига Европы УЕФА рейтинги Неманя Матич Адриен Рабьо Юссеф Эн-Несири Адам Гложек Футбол

УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока ответных матчей 1/4 финала Лиги Европы.

Форвард «Севильи» Юссеф Эн-Несири сделал дубль в игре с «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Хавбек «Ювентуса» Адриен Рабьо забил гол в матче со «Спортингом» (1:1).

Форвард «Байера» Адам Гложек забил гол и отдал результативный пас в игре с «Юнионом» (4:1).

Точность передач хавбека «Ромы» Немани Матича в матче с «Фейеноордом» (4:1) составила 87%.

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9 комментариев

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Андрей Хенто
Однозначно будет лучшим Эль-Нессери.
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Пирс Морган
Заслуженно, отличный матч провел
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che kaif
Рабьо так лучшим бомбардиром Юве станет
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Эль Иберико
Юссеф явно заслужил эту награду.
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DaurFont
Вообще за Байер блестяще отыграл Баккер. В претендентах 100% должен был быть
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Эль Иберико
Ответ Глеб Кравцов
Однозначно должен быть Гложек, а мароканнец не забил оба гола, а игроки МЮ забили сами себе на ровном месте
Футбол вчера начал смотреть или еще под стол пешком ходишь? Эти "ошибки" результат высокого прессинга Севильи в этом матче, без него не было бы этих "ошибок".
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