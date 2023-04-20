«Капитан «Спартака» шантажирует неподходом к журналистам. Детский сад». Журавель о словах Джикии после 1:2 с «Акроном»
Тимур Журавель назвал «детским садом» слова Георгия Джикии про вопрос журналиста.
Напомним, после поражения «Спартака» от «Акрона» (1:2) в рамках Фонбет Кубка России капитану красно-белых задали вопрос о том, деградирует ли команда. Джикия ответил: «Обязательно такие слова подбирать? Нельзя с уважением спросить? Если вы смотрите игру, то не разбираетесь в футболе».
«Да, журналист «СЭ» Владимир Пушкарев выбрал достаточно сильное слово. Но оценочный окрас в дальнейшем разговоре подкреплялся фактурой – у «Спартака» одна победа в семи матчах. Так что тут никакого провокации или неуместности нет.
Напряжение тут исходит от Джикии. Он вполне мог бы так и сказать: «Я не вижу никакой деградации, вы неправильно видите ситуацию».
Но вместо этого капитан «Спартака» шантажирует последующим неподходом к журналистам. Извините, но это детский сад какой-то. Мне кажется неправильным, что виноватыми при любом общении в миксе делают журналистов.
Вместо того чтобы учить репортеров подбору слов, футболистам стоит поучиться управлять своими эмоциями», – написал журналист и комментатор «Матч ТВ».
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Довольно точно описал. Журналистам как раз сенсации, резкие высказывания - это и нужно, чтобы потом громкие заголовки делать.