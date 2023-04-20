«Капитан «Спартака» шантажирует неподходом к журналистам. Детский сад». Журавель о словах Джикии после 1:2 с «Акроном»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Тимур Журавель Георгий Джикия Спорт-Экспресс Акрон Футбол

Тимур Журавель назвал «детским садом» слова Георгия Джикии про вопрос журналиста.

Напомним, после поражения «Спартака» от «Акрона» (1:2) в рамках Фонбет Кубка России капитану красно-белых задали вопрос о том, деградирует ли команда. Джикия ответил: «Обязательно такие слова подбирать? Нельзя с уважением спросить? Если вы смотрите игру, то не разбираетесь в футболе». 

«Да, журналист «СЭ» Владимир Пушкарев выбрал достаточно сильное слово. Но оценочный окрас в дальнейшем разговоре подкреплялся фактурой – у «Спартака» одна победа в семи матчах. Так что тут никакого провокации или неуместности нет.

Напряжение тут исходит от Джикии. Он вполне мог бы так и сказать: «Я не вижу никакой деградации, вы неправильно видите ситуацию».

Но вместо этого капитан «Спартака» шантажирует последующим неподходом к журналистам. Извините, но это детский сад какой-то. Мне кажется неправильным, что виноватыми при любом общении в миксе делают журналистов.

Вместо того чтобы учить репортеров подбору слов, футболистам стоит поучиться управлять своими эмоциями», – написал журналист и комментатор «Матч ТВ».

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48 комментариев

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Кирилл Голивец
Мнение Журавеля никого не интересует)
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utsh44psmr
Это комментаторам стоит поучиться управлять своими эмоциями. Генич, Чердак, Журавель, Шнякин - они скоро лопнут от своей «важности» и «важности своего мнения»
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+62
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Docentr9
Журавелю нечего опасаться. Он к журналистам никакого отношения не имеет. Это такой чел, который трется в футбольной тусовки, но никто не понимает зачем.
+70
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Нико Росберг
Джикия действительно в той ситуации скорее не прав, однако, однозначно мнение Журавеля точно никого не интересует
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Sodad
Чтобы потом журналист дал заголовок: «Джикия о деградации «Спартака». Знаем, проходили. Журналисты все больше превращаются в помойку.
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sanek_rabona
Очевидно ответил на эмоциях после игры на провокационный вопрос, журавель как обычно пытается набросить на вентилятор. Гнилой человечек.
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Фут.Боль
Джикия мог бы сказать то, что хочет Журавель, а журналист мог бы не задавать этот идиотский вопрос. Но претензии к Джикии, а журналист молодец.
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antoxaspam
Ответ Docentr9
Журавелю нечего опасаться. Он к журналистам никакого отношения не имеет. Это такой чел, который трется в футбольной тусовки, но никто не понимает зачем.
Минусует Журавель! "рекордсмен" чемпионата мира по стадионной беготне за бюджетные бабки)
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кривоногий тенор
Ответ Кирилл Голивец
Мнение Журавеля никого не интересует)
Да, что-то он не по чину высказываться начал. Приз получил, думает, бога за бороду поймал, хотя журналист никчемный
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Дмитрий Дмитриев
Журавль чудак на букву МЭ😄
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Lacrosse-style goal
Ну реакция Джикии - вопрос дискуссионный. Но и из вас журналисты, как из Васятки Уткина балерина...
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Barry
Журавель бы молчал. После знакомства с Канделаки все ее посты в инсте залайкал. Лизоблюд.
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Владимир Данилов
То, что Журавель до сих пор не стал нерукопожатным как один закомплексованный карлик, уже характеризует футболистов как сдержанных и воспитанных людей.
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Greenwhite
Ответ Sodad
Чтобы потом журналист дал заголовок: «Джикия о деградации «Спартака». Знаем, проходили. Журналисты все больше превращаются в помойку.
Как говорится, "других журналистов у нас для вас нет". Выходов из этой ситуации для наших особо чувствительных футболистов только два. Или срочно завезти из какой-нибудь параллельной вселенной других журналистов, или нормально общаться с теми, кто есть. И всегда помнить: буквально год-два - и никаким журналистам он даром не будет нужен)))
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Денис Кателин
Ответ Кирилл Голивец
Мнение Журавеля никого не интересует)
ага, именно поэтому вы пишите комментарий к этому посту)
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Dmitry Orlov
Когда журналист задал вопрос с подвохом Григоряну, объяснив это тем, что "он хочет докопаться до истины", Григорян ответил: "А мне кажется, вы хотите докопаться до какой-нибудь сенсации в виде моего острого ответа. Вы не дождётесь. Вы мазозист".
Довольно точно описал. Журналистам как раз сенсации, резкие высказывания - это и нужно, чтобы потом громкие заголовки делать.
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KaaTim
Ответ Docentr9
Журавелю нечего опасаться. Он к журналистам никакого отношения не имеет. Это такой чел, который трется в футбольной тусовки, но никто не понимает зачем.
Для популяризации футбола. Персонаж лично мне тоже противен, но даже та штука с посещением всех матчей чм - классная идея. И реально знаю нескольких людей, которым фиолетово до ногомяча, но были в курсе и смотрели эти видяхи и кого-то даже зацепил футбол.
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Мыкола
Ответ Team_Coach
Где новость о том, что Кришу грозит арест и депортация за жест, когда схватился за пах, когда кричали Месси?)
Была уже
+2
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Вася Васильков
Журавель это редкое дно, если честно. Случайный человек в своей профессии
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lovec23
Анисимов , Журавель , Черданцев , Генич , Губерниев позорят звание журналиста . Скандалы , провокации , грязь . Кроме прямых трансляций смотреть на матче не чего .
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SPB Patriot
А я согласен с Тимуром! Задали простой вопрос (кстати, вопросы в микс-зоне - обязательное явление в РПЛ!!) - дай ответ!
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grevestor
Журавель не журналист, Джикия истеричка. Одно другого не отменяет.
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garpyz
Мдяя... Журавель про детский сад. Видать, не покидают счастливые воспоминания
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garpyz
Конечно, побивать мифические рекорды Гиннеса за госсчет на ЧМ, когда идет СВО - это не детский сад. Для этого есть другие слова. Непечатные.
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schwein
За 7 матчей ни о какой деградации речи быть не может. Спад, разлад, внутренние проблемы, но точно не деградация.
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