Рязанцев о «Торпедо»: «Почему бы не побороться за Кубок? В одном матче можно обыграть любого»

Теги Александр Рязанцев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Торпедо Футбол

Александр Рязанцев оценил шансы «Торпедо» в Фонбет Кубке России и в борьбе за выживание в РПЛ.

— В Кубке будете серьезно биться? Не станете им жертвовать, чтобы сосредоточиться на борьбе за выживание в чемпионате?

— Если можно обыграть любого соперника, то почему бы не побороться и в Кубке России? Там на каждой стадии один матч, где можно обыграть любого и проиграть любому. Поэтому будем серьезно настраиваться.

— За счет чего можете спастись от вылета из РПЛ при очень большом отставании от конкурентов?

— Важно хорошо стартовать в весенней части. Есть четыре-пять туров, чтобы набрать достаточное количество очков и быть непосредственно в борьбе за выживание, – сказал хавбек «Торпедо».

26 февраля черно-белые сыграют в 1/4 финала Кубка (Путь регионов) с «Акроном».

После 17 туров «Торпедо» замыкает таблицу Мир РПЛ, отставая от 14-го места на 7 очков.

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7 комментариев

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Великий Алонсо
От Акрона Торпедо и отлетит
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mr.snooker
Ответ Болельщик Биатлона
"В одной любой новости можно приплести Зенит в комментариях" рандомный чел со спортса: 🤡
приятно познакомиться, миссис клоун🤡
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Болельщик Биатлона
Ответ mr.snooker
«В одном матче можно обыграть любого» Зенит в ЛЧ: ок🗿 «В одном матче можно проиграть любому» Зенит в ЛЧ: так точно 🐸
"В одной любой новости можно приплести Зенит в комментариях"

рандомный чел со спортса: 🤡
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samarskij-kuzmich
Ну посмотрим, как Торпедо сыграет в Жигулёвске с местным Акроном. Вчера Акрон Понсе подписал. Да и вообще там немало качественных игроков, которые тоже не против выиграть этот "один матч".
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mr.snooker
«В одном матче можно обыграть любого»
Зенит в ЛЧ: ок🗿

«В одном матче можно проиграть любому»
Зенит в ЛЧ: так точно 🐸
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Xameleon1992
Пирожки доел, теперь можно и Кубок выиграть)
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Эвициавун)
Рязанцев такой большой, а сказочнк!
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