Рязанцев о «Торпедо»: «Почему бы не побороться за Кубок? В одном матче можно обыграть любого»

оценил шансы « » в Фонбет Кубке России и в борьбе за выживание в РПЛ.

— В Кубке будете серьезно биться? Не станете им жертвовать, чтобы сосредоточиться на борьбе за выживание в чемпионате?

— Если можно обыграть любого соперника, то почему бы не побороться и в Кубке России? Там на каждой стадии один матч, где можно обыграть любого и проиграть любому. Поэтому будем серьезно настраиваться.

— За счет чего можете спастись от вылета из РПЛ при очень большом отставании от конкурентов?

— Важно хорошо стартовать в весенней части. Есть четыре-пять туров, чтобы набрать достаточное количество очков и быть непосредственно в борьбе за выживание, – сказал хавбек «Торпедо».

26 февраля черно-белые сыграют в 1/4 финала Кубка (Путь регионов) с «Акроном».

После 17 туров «Торпедо» замыкает таблицу Мир , отставая от 14-го места на 7 очков.