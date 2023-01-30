Рязанцев о «Торпедо»: «Почему бы не побороться за Кубок? В одном матче можно обыграть любого»
Александр Рязанцев оценил шансы «Торпедо» в Фонбет Кубке России и в борьбе за выживание в РПЛ.
— В Кубке будете серьезно биться? Не станете им жертвовать, чтобы сосредоточиться на борьбе за выживание в чемпионате?
— Если можно обыграть любого соперника, то почему бы не побороться и в Кубке России? Там на каждой стадии один матч, где можно обыграть любого и проиграть любому. Поэтому будем серьезно настраиваться.
— За счет чего можете спастись от вылета из РПЛ при очень большом отставании от конкурентов?
— Важно хорошо стартовать в весенней части. Есть четыре-пять туров, чтобы набрать достаточное количество очков и быть непосредственно в борьбе за выживание, – сказал хавбек «Торпедо».
26 февраля черно-белые сыграют в 1/4 финала Кубка (Путь регионов) с «Акроном».
После 17 туров «Торпедо» замыкает таблицу Мир РПЛ, отставая от 14-го места на 7 очков.
рандомный чел со спортса: 🤡
Зенит в ЛЧ: ок🗿
«В одном матче можно проиграть любому»
Зенит в ЛЧ: так точно 🐸