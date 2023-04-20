Ротен недоволен работой Тюрпена в матче «Бавария» – «Сити»: «Он назначил второй пенальти, потому что понял, что выглядел идиотом при назначении первого»
Жером Ротен раскритиковал работу Клемана Тюрпена в матче «Бавария» – «Манчестер Сити».
Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов закончилась со счетом 1:1. «Ман Сити» прошел дальше, выиграв по сумме двух матчей (4:1).
Французский арбитр назначил два пенальти в этом матче: в первом тайме – в пользу англичан за игру Дайо Упамекано рукой, во втором – в пользу немцев за аналогичный фол Мануэля Аканджи.
«Он отработал плохо. Некоторые находят для него смягчающие обстоятельства, говоря, что он запутался в правилах, которые не ясны в вопросе игры рукой. Но именно его положение на поле заставляет его принимать неправильные решения. С первого взгляда, у него хорошее положение, однако...
Знаете, почему он назначил второй пенальти? Он его назначил, потому что в перерыве понял, что выглядел идиотом при назначении первого пенальти, потому что ему не нужно было его назначать.
Это компенсация, которой не хватает такта, потому что легко это сделать в последнюю секунду. Во второй раз он поступил как совершенно убогий рефери... Он №1 во французском судействе. Твоя обязанность, когда ты №1, – каждый раз создавать хороший имидж, как у великих игроков», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
P.S. Французам после ЧМ левые пенальти мерещатся)
По всем правилам – это пенальти: Упамекано сначала намеренно (по-умному) спрятал руки за спиной, но потом (сдуру) одна неестественно выставляется вперёд и в сторону направления мяча.
Там же чистейший пенальти!
Милитао делал все, чтобы не сбить и было видно что касание было минимальное