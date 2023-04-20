Ротен недоволен работой Тюрпена в матче «Бавария» – «Сити»: «Он назначил второй пенальти, потому что понял, что выглядел идиотом при назначении первого»

Жером Ротен раскритиковал работу Клемана Тюрпена в матче «Бавария» – «Манчестер Сити».

Ответная игра 1/4 финала закончилась со счетом 1:1. «Ман Сити» прошел дальше, выиграв по сумме двух матчей (4:1).

Французский арбитр назначил два пенальти в этом матче: в первом тайме – в пользу англичан за игру Дайо Упамекано рукой, во втором – в пользу немцев за аналогичный фол Мануэля Аканджи.

«Он отработал плохо. Некоторые находят для него смягчающие обстоятельства, говоря, что он запутался в правилах, которые не ясны в вопросе игры рукой. Но именно его положение на поле заставляет его принимать неправильные решения. С первого взгляда, у него хорошее положение, однако...

Знаете, почему он назначил второй пенальти? Он его назначил, потому что в перерыве понял, что выглядел идиотом при назначении первого пенальти, потому что ему не нужно было его назначать.

Это компенсация, которой не хватает такта, потому что легко это сделать в последнюю секунду. Во второй раз он поступил как совершенно убогий рефери... Он №1 во французском судействе. Твоя обязанность, когда ты №1, – каждый раз создавать хороший имидж, как у великих игроков», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ».

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