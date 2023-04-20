Ротен недоволен работой Тюрпена в матче «Бавария» – «Сити»: «Он назначил второй пенальти, потому что понял, что выглядел идиотом при назначении первого»

Теги Бавария Жером Ротен Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА судьи Клеман Тюрпен Футбол

Жером Ротен раскритиковал работу Клемана Тюрпена в матче «Бавария» – «Манчестер Сити».

Ответная игра 1/4 финала Лиги чемпионов закончилась со счетом 1:1. «Ман Сити» прошел дальше, выиграв по сумме двух матчей (4:1).

Французский арбитр назначил два пенальти в этом матче: в первом тайме – в пользу англичан за игру Дайо Упамекано рукой, во втором – в пользу немцев за аналогичный фол Мануэля Аканджи.

«Он отработал плохо. Некоторые находят для него смягчающие обстоятельства, говоря, что он запутался в правилах, которые не ясны в вопросе игры рукой. Но именно его положение на поле заставляет его принимать неправильные решения. С первого взгляда, у него хорошее положение, однако...

Знаете, почему он назначил второй пенальти? Он его назначил, потому что в перерыве понял, что выглядел идиотом при назначении первого пенальти, потому что ему не нужно было его назначать.

Это компенсация, которой не хватает такта, потому что легко это сделать в последнюю секунду. Во второй раз он поступил как совершенно убогий рефери... Он №1 во французском судействе. Твоя обязанность, когда ты №1, – каждый раз создавать хороший имидж, как у великих игроков», – сказал бывший полузащитник «ПСЖ». 

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26 комментариев

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Пирс Морган
Упамекано поправил мяч, летящий в створ, они там реально белены объелись?

P.S. Французам после ЧМ левые пенальти мерещатся)
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Lionel Andres Messi 10
Если бы он ошибся, его бы позвали к монитору.
По всем правилам – это пенальти: Упамекано сначала намеренно (по-умному) спрятал руки за спиной, но потом (сдуру) одна неестественно выставляется вперёд и в сторону направления мяча.
+13
0
+13
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Андрей Катков
Ответ llolishe
Милитао сбивает игрока Челси- судья прощает и не показывает вторую жк Упамекано сбивает игрока Сити-судья не разбираясь показывает красную карточку Коррупционный турнир во всей красе
Там был выход 1 в 0. Если бы не офсайд - чистая красная
+8
-1
+7
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Андрей Хенто
Ответ llolishe
Милитао сбивает игрока Челси- судья прощает и не показывает вторую жк Упамекано сбивает игрока Сити-судья не разбираясь показывает красную карточку Коррупционный турнир во всей красе
Точно, Милитао потоком воздуха снес Чалобу и тот упал так, словно его переехал бульдозер. Откровенная симуляция была.
+11
-7
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Blaumerc
идиотом как раз таки выглядит сам Ротен, после высказываний а-ля Мостовой или Кассано
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Михо
Оба пеналя были, по ним нет вопросов. Но вот удар Диаша по ноге Комана и толчок в спину Мусиалы в первом тайме остались без внимания.
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Axs Men
Ответ Kimmich Scream
Я не говорю, что пенальти незаслуженное, но я бы понял, если бы он не поставил за эту руку, мяч как летел в ворота, так и летел, даже более неудобно для вратаря отскочил после касания. Но вообще я не очень понимаю, как можно получать по 15 миллионов и ловить пенальти за руки в штрафной - это просто смешно даже, это как работать программистом в Гугле и не знать, как включить компьютер
Ты чушь написал. Гюнда бьёт по воротам, мяч летит в створ, игрок Баварии держит руки за спиной, но в последний момент когда мяч пролетает рядом раставляет руку , мяч попадает в локоть - за это дают пенальти. Ещё один момент, мяч шёл на подъём и летел в район девятки если бы не локоть, не нужно рассказывать сказок
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OneMind
Ответ old folk
И как это повлияло на эпизод? Мяч как летел в створ, так и прилетел. Зоммер и так, и так бы отбил
Теперь, если удар не очень опасный, то можно руками в штрафной играть?
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Пирс Морган
Ответ llolishe
Холланд грязно сфолил на Паваре на красную поч судья простил?
В данной выдержке стоит вопрос об игре рукой в штрафной площади, причем тут Холланд и Павар?
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Ман Сити
Да украл у Сити заслуженную победу
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Илья Чжен
Пенальти было и одно, и другое, но сколько вопросов к судье. Дают Кансело желтую за игру по ногам против Бернардо, через какое-то время, Бернардо так же рубит точно так же, 0 эмоций. Коману прилетало больше половины показывал всё хорошо, Холанд как минимум на желтую играл против Павара, 0 эмоций
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Kimmich Scream
Я не говорю, что пенальти незаслуженное, но я бы понял, если бы он не поставил за эту руку, мяч как летел в ворота, так и летел, даже более неудобно для вратаря отскочил после касания. Но вообще я не очень понимаю, как можно получать по 15 миллионов и ловить пенальти за руки в штрафной - это просто смешно даже, это как работать программистом в Гугле и не знать, как включить компьютер
0
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Марслан Акматалиев
Да вы бят издеваетесь?
Там же чистейший пенальти!
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Serg Irk
Ответ Evgeny Trifonov
я смотрю Ротен это такой французский Кассано
Антонио де Ротен-Мостовой
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Ds13
Ответ Пирс Морган
Упамекано поправил мяч, летящий в створ, они там реально белены объелись? P.S. Французам после ЧМ левые пенальти мерещатся)
В обоих случаях чистый пенальти
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Phantomm
Ротен что-то адекватное говорит вообще?!
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Артем Дорохин
Реал незаконно получает деньги через офшоры
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Артем Дорохин
Теперь вперёд Манчестер Сити мадридский пенсионерский мешок разносить
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Yubaba
Ответ llolishe
Милитао сбивает игрока Челси- судья прощает и не показывает вторую жк Упамекано сбивает игрока Сити-судья не разбираясь показывает красную карточку Коррупционный турнир во всей красе
Какой бред. Про фол последней надежды автор комментария явно ничего не слышал.
Милитао делал все, чтобы не сбить и было видно что касание было минимальное
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markoolio
Ответ llolishe
Милитао сбивает игрока Челси- судья прощает и не показывает вторую жк Упамекано сбивает игрока Сити-судья не разбираясь показывает красную карточку Коррупционный турнир во всей красе
Он так хотел удалить, что даже забыл посмотреть на бокового и был ли там офсайд.
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OneMind
Ответ Yubaba
Какой бред. Про фол последней надежды автор комментария явно ничего не слышал. Милитао делал все, чтобы не сбить и было видно что касание было минимальное
Какой бред. Если не хотел сбивать, то нарушение не считается? Так в штрафной тоже практически все фолы случайные, теперь пенальти не назначать из-за этого?
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Axs Men
Ответ Илья Чжен
Пенальти было и одно, и другое, но сколько вопросов к судье. Дают Кансело желтую за игру по ногам против Бернардо, через какое-то время, Бернардо так же рубит точно так же, 0 эмоций. Коману прилетало больше половины показывал всё хорошо, Холанд как минимум на желтую играл против Павара, 0 эмоций
В первом тайме было несколько моментов когда игроки Сити бежали в контратаку их роняли, фиксировали нарушение но жёлтой не дали. Так же в начале матча была провокация со стороны игрока Баварии, когда он вцепился за футболку и швырнул как тряпку игрока Сити, когда у того уже не было мяча. Это было сделано с целью вывести из себя игрока Сити и удалить его. Так вот за этот момент даже жёлтую не дали ему, хотя если посмотреть вар можно и удалить, это было неспортивное поведение
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Evgeny Trifonov
я смотрю Ротен это такой французский Кассано
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