Тухель о матче «Бавария» – «Сити»: «Не на уровне были лишь судейство и поле. Тюрпену – низший балл»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА судьи Клеман Тюрпен Томас Тухель Футбол

Томас Тухель выделил два аспекта, не соответствовавших уровню игры «Баварии» с «Ман Сити».

Команды сыграли вничью (1:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов. По ходу матча главный судья Клеман Тюрпен удалил главного тренера мюнхенцев.

«Две вещи были не на нужном уровне: поле и судейство. Рефери я бы поставил шестерку (низший балл в немецкой системе образования – прим. Sports.ru) – за каждое решение, от первого до последнего. Я даже не увидел, за что был назначен пенальти», – заявил Томас Тухель.

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51 комментарий

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Konstantin Frolov
Поплыл совсем Тухель. Не какой-нибудь школьник же, чтобы бомбить так от вылета
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+27
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Blaumerc
Ответ llolishe
Реал всеравно размажет ситявку А про судейство так Сити Боруссию прошел где Боруссии не дали 2 чистых пенальти
Так все помнят голы Реала с метровых оффсайдов и левые удаления в матчах с Баварией. Приёмы из борьбы и актерское мастерство Рамоса. Лучше бы промолчали на счет судейства. А то кричите на каждом углу, а бревна в своём глазу не замечаете.
+42
-21
+21
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Евгений Лифшиц
позорное послематчевое интервью, при том, что судейство было на уровне, в очень и очень непростом матче для судей. Все ключевые решения были верными. Ну может быть Тухеля надо было удалять раньше и Горецку
+24
-7
+17
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Carver
Я тоже не увидел, за что был назначен пенальти в ворота Сити.
+16
-7
+9
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Axs Men
Ответ Михо
Подножка на Комане от Диаша и толчок в спину Мусиалы в первом тайме остались без наказаний. Хотя потенциально это были опаснейшие стандарты. Даже комментаторы удивились
Комментатор топил за Баварию, в конце чуть не заплакал 😂
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+8
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Имаго
3 причины поражения Баварии : поле ,судья и Тухель...
+7
-1
+6
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Роналду плачет
Ну и нытик...
Игроки твои не на уровне, как и ты.
Своим же нытьём залил всё поле и Упомекано поскользнулся.
В атаке никто по воротам нормально ударить не может! Сане второй матч подряд не реализовывает 100% момент.
+8
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GuruFutbola
Ответ llolishe
Реал всеравно размажет ситявку А про судейство так Сити Боруссию прошел где Боруссии не дали 2 чистых пенальти
Не позорься, выглядишь жалко)
+5
-1
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Sobaka666
Ответ Blaumerc
Так все помнят голы Реала с метровых оффсайдов и левые удаления в матчах с Баварией. Приёмы из борьбы и актерское мастерство Рамоса. Лучше бы промолчали на счет судейства. А то кричите на каждом углу, а бревна в своём глазу не замечаете.
Да это же глорик лфк, хейтерит сити. Не обращай внимание
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Роналду плачет
Ответ bevooch
Так ну когда "Сане второй матч подряд не реализовывает 100% момент" - это тренер виноват или что?
Тухель точно не прибавил уверенности команде своим появлением, интервью и присутствием на матче.
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Konstantin Frolov
Так на вашем поле и играли же 🤔
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bevooch
Неделю назад не понимал тех, кто кричал, что Сити уже прошли в полуфинал. Все-таки Сити не к Динамо Загреб или Ференцварошу приехал сегодня.
Бавария ожидаемо очень сильно начала на своем поле. И если бы смогли забить в первые 15 минут, матч мог бы сложиться иначе. Созидание в первом тайме все-таки ощутимо лучше было у Баварии.
А в перерыве Пеп сумел изменить игру, не оставив Тухелю практически никаких шансов.
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jordy
Тренер, наверное, хороший, но какой-то он душный.
Уже со своими интервью за эти 2 матча задолбал.
То у него Сити в Манчестере был на крючке.
То у него судья во всем виноват.
Может стоит и свои ошибки, и ошибки игроков признать?
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АРТУР АЛИЕВ
Опять виноват агроном-президент "Оренбурга"
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Верховный Лорд
Он в прошлом году ныл по поводу судейства когда вылетел в 1/4, в этом году ноет, ждём продолжения в следующем году в это же время
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<~Inter~>
Ответ bevooch
Неделю назад не понимал тех, кто кричал, что Сити уже прошли в полуфинал. Все-таки Сити не к Динамо Загреб или Ференцварошу приехал сегодня. Бавария ожидаемо очень сильно начала на своем поле. И если бы смогли забить в первые 15 минут, матч мог бы сложиться иначе. Созидание в первом тайме все-таки ощутимо лучше было у Баварии. А в перерыве Пеп сумел изменить игру, не оставив Тухелю практически никаких шансов.
Всё равно была уверенность, что Сити может включиться. Будто Пеп учит свою команду играть в позиционной обороне когда счёт удобен для них
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Артур Мкртычян
Ответ versus_
Тюрпен не увидел фолы при двух опасных прорывах Комана и Мусиалы, при том, что не увидеть их он не мог (а если не увидел и он и ассистенты, то это не уровень не то что плей-офф, а вообще ЛЧ). И вообще выглядел чем-то раздраженным, что недопустимо. Думаю, бан ему обеспечен на длительное время.
может они на вашем огороде падали, почем знать.
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Achilles 21
Ответ Alexander Nikitin
Тухель полностью деградировал. Во-первых оставил Упомикано, которого чудом не удалили и который привëз пенальти. Во- вторых оставил план выхода из-под прессинга через мелкий пас и Зоммера. В-третьих абсолютно не работал над реализацией иначе чем объяснить выстрелы по воробьям Горецки и постоянные промахи Сане. Кроме того команда не прессингоаала на половине поля Сити, что не понятно так как три мяча отыгрывать нужно было не гостям. Непонятная отставка Нагельсманна привела к бесславному вылету из двух турниров. Если Бавария проиграет чемпионат... Вообще боссы Баварии имеют тенденцию к самоуничтожению за последние 10 лет. В 2013м команда Хайнкеса выносит всех и вся. На смену Хайнкесу берут Пепа и команда которая за четыре сезона перед Пепом трижды играла в финале перестала попадать в финал, вылетая в полуфинале три сезона подряд. В 2020м Флик выносит всех и его... отпускают в сборную. Нагельсманну гарантируют срок для строительства команды и...берут Тухеля. Чтож результат налицо.
хайнкес сам собирался на пенсию и это было известно посреди сезона не зависимо выиграл бы он чемпионат и лч
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Blaumerc
Ответ белошип
Фанат Ливерпуля=хейтер ситэ,так понятно,позорник? Или до сих пор не отошла после унижения на тренировочном унитазе?)
Комментарий удален пользователем
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Максим Черкашин
Ответ Konstantin Frolov
Поплыл совсем Тухель. Не какой-нибудь школьник же, чтобы бомбить так от вылета
Ничего в кубке Германи исправятся, ах да вылетели ведь из кубка.😂
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shiko101
Ответ bevooch
Так ну когда "Сане второй матч подряд не реализовывает 100% момент" - это тренер виноват или что?
Он имеет ввиду, что его игроки виноваты , в частности Сане , а Тухель обвиняет судью , поле .
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Loginov
Причём тут Тюрпен, хорошо отработал, нет блин чем на себя валить
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Dexter Dallas
А что с полем то не так? Свое же поле. Агроном из Ростова?
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Розовопопый пони
Ну поле в этом сезоне и вправду отвратное. В противостоянии исход был ясен еще в Манчестере, постыдились бы таких важных гостей, да на такой огород приглашать. Где-то читал, что летом придет новый специалист по газону, дабы исправить ситуацию.
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Red A.
Тюрпен - 22 ТТХ, 9 ошибок. Оценка - двойка.
Ха-ха-ха-ха.
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