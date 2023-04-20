Тухель о матче «Бавария» – «Сити»: «Не на уровне были лишь судейство и поле. Тюрпену – низший балл»

Томас Тухель выделил два аспекта, не соответствовавших уровню игры «Баварии» с «Ман Сити».

Команды сыграли вничью (1:1) в четвертьфинале чемпионов. По ходу матча главный судья удалил главного тренера мюнхенцев.

«Две вещи были не на нужном уровне: поле и судейство. Рефери я бы поставил шестерку (низший балл в немецкой системе образования – прим. Sports.ru) – за каждое решение, от первого до последнего. Я даже не увидел, за что был назначен пенальти», – заявил .

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