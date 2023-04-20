Тухель о матче «Бавария» – «Сити»: «Не на уровне были лишь судейство и поле. Тюрпену – низший балл»
Томас Тухель выделил два аспекта, не соответствовавших уровню игры «Баварии» с «Ман Сити».
Команды сыграли вничью (1:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов. По ходу матча главный судья Клеман Тюрпен удалил главного тренера мюнхенцев.
«Две вещи были не на нужном уровне: поле и судейство. Рефери я бы поставил шестерку (низший балл в немецкой системе образования – прим. Sports.ru) – за каждое решение, от первого до последнего. Я даже не увидел, за что был назначен пенальти», – заявил Томас Тухель.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Игроки твои не на уровне, как и ты.
Своим же нытьём залил всё поле и Упомекано поскользнулся.
В атаке никто по воротам нормально ударить не может! Сане второй матч подряд не реализовывает 100% момент.
Бавария ожидаемо очень сильно начала на своем поле. И если бы смогли забить в первые 15 минут, матч мог бы сложиться иначе. Созидание в первом тайме все-таки ощутимо лучше было у Баварии.
А в перерыве Пеп сумел изменить игру, не оставив Тухелю практически никаких шансов.
Уже со своими интервью за эти 2 матча задолбал.
То у него Сити в Манчестере был на крючке.
То у него судья во всем виноват.
Может стоит и свои ошибки, и ошибки игроков признать?
Ха-ха-ха-ха.