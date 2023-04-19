Гильермо Абаскаль: «Пенальтиста «Спартака» выбираю я. Могу службу безопасности попросить»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Кейта Бальде Даниил Фомин Акрон Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль заявил, что всегда сам выбирает главного пенальтиста в «Спартаке».

Красно-белые сегодня уступили «Акрону» (1:2) в рамках Фонбет Кубка России. На 23-й минуте матча форвард «Спартака» Кейта Бальде не реализовал пенальти.

«Я всегда выбираю пенальтиста. Могу службу безопасности попросить, чтобы они выбрали (улыбается). Можно не забивать на тренировках, а потом забивать.

Вот игрок «Динамо». Как зовут его? В конце прошлого сезона не забил (Фомин – прим. Sports.ru). Сколько у него было, 17 подряд? Но «Спартаку» не забил. Возможно, самый важный? Хотя остальные я не видел.

Если кто-то не забил, то что, мне сказать ему больше не бить? Тогда не останется никого. Не мне же идти их потом исполнять», – сказал тренер «Спартака». 

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62 комментария

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Красная стрела
Зубоскалы сейчас повылазят из всех щелей .Даже среди своих. А так, проблема очевидна. Команда весной не тянет. Если осенью они могли переламывать ход матча и дожимать, то сейчас непонятно чего. Нужно разобраться конечно . И не будучи внутри, судить тут сложно. Надеюсь только, что истеричная эпоха Федуна прошла. И решение по текущей ситуации будет профессиональным и грамотным. Каким бы оно ни было.
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инок
Молодец Абаскаль, что принимаешь огонь на себя. Это достойно тренера команды!
+30
-7
+23
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Юрий Кечко
Ответ murzzzzzilka
У них сейчас радости полные штаны. Им только повод дай.
Благо с поводами нет проблем уже 22 года)))
+17
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+14
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blaugrano
Зачем идти самому исполнять? Можно попросить службу безопасности сделать это (улыбается).
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Пако
Как и всем спартаковцам, Гильермо Абаскалю можно посочувствовать. Ну а отвечать за конфуз с«Акроном» придётся ему, причём в первую очередь.
+11
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Барыга блинами
дайте поработать,верим и что там еще у них было)))
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Борщёв
Когда мяч взял Бальде, я понял - не забьёт, когда не забил, я понял - про#бём.
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Назар Игорь
Думаю что и нового тренера для Спартака можно пригласить из службы безопасности. Хуже не будет.
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Посторонним В
Ответ инок
Молодец Абаскаль, что принимаешь огонь на себя. Это достойно тренера команды!
Достойно тренера - находить решения для победы. А принимать огонь - можете хоть меня назначить, справлюсь не хуже, дело нехитрое))
+10
-6
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Юрий Кечко
Такой милый был пока результаты были
А весной как пропали , желчь так и прет в каждом интервью
+5
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Direct free kick
Десятилетиями Спартак страдает от кривых пенальтистов. Исключение 1/8 КЕЧ с Наполи осенью 1990 и финал кубка России с ЦСКА в мае 1994
+4
-2
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Бесков
Детский лепет тренера.
Спартак не команда, а унылое позорище.. Абаскаль до свидания..
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DenSpM
Ответ Пако
Как и всем спартаковцам, Гильермо Абаскалю можно посочувствовать. Ну а отвечать за конфуз с«Акроном» придётся ему, причём в первую очередь.
конфуз - это когда случай единичный. Тут уже второй месяц система.
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Давид Agabekyan
Ответ Барыга блинами
дайте поработать,верим и что там еще у них было)))
Пусть дальше работает. Смотреть на болел Спартака, когда они думают что Спартак опять возвращается чтобы править гораздо забавнее чем когда они идут на 10 месте.
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Красная стрела
Ответ Посторонним В
Лихо сформулировал, как хотите, так и понимайте)) Каким бы ни было)) Вопрос простой - входить в новый чемпионат с Абаскалем или искать другого. Войти бы можно, парень в первой половине чего-то добился. Но риск двойной, ведь он и прежде стабильно проваливался на дистанции. Надо понять - этот провал системный или случайный? А как долго может длиться случайный провал? Ты прав в том, что это виднее изнутри. Внутри и определят. Я снаружи - я бы рискнул дать парню шанс, но запасной вариант поискал бы, на случай, если в новый чемп он войдет так же красиво, как в эту весну.
Так вот это и должны определить, кто внутри. Мы вот даже не можем системный анализ, например, от него послушать. Ведь интервью, это во многом красивые обороты, поддержка игроков. Как он видит ситуацию, готовы ли под него игроков брать, найдены ли ошибки, которая привела к такому… вопросов много, ответы не дадут. на основе ограниченной инфы, просто видя, что на поле- конечно отставка, хоть сейчас. А я не дал бы новый сезон, а тренера подыскал бы сейчас, попутно накидав трансферный план. 😀скажу, что очень тревожно. Мы не понимаем куда идем. Кто управляет. Неизвестности больше, чем при Федуне. И руководство не дает обратной связи.
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Павел павел
Ответ Arctic
Ну вот он два подряд не забил, наверно логично попросить его больше не бить?
в ногомячь то хоть раз играл на норм уровне???..
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Сергей Логинов
Служба безопасности не пустила тех людей, которые, так сказать, эээ.... должны меня были разбудить. Я, конечно, разберусь. Им врежу как следует...
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Arctic
Ну вот он два подряд не забил, наверно логично попросить его больше не бить?
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xoms
Много говорит, видимо цикл заканчивается
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Посторонним В
Ответ murzzzzzilka
Давно у нас тренеры не менялись, как перчатки, правда?:) Пора вернуть эту традицию.
Перечитайте мой комментарий, я не призываю менять, если вы не поняли, но если он и в новый чемп войдет с такой игрой - вы сами запросите сменить его.
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ktibr
Ответ murzzzzzilka
Да ну? Я вот помню, как в Питере резко интернет пропал весной 17-го года:)) Так хорошо было на футбольных ветках, так спокойно:)
это тебя по айпи отключили
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Иван Правспарт
Peugeot
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wlad wasew
Выбирай и дальше.
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Ursa7
За что накинулись на Абасраля то???
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murzzzzzilka
Ответ Посторонним В
Лихо сформулировал, как хотите, так и понимайте)) Каким бы ни было)) Вопрос простой - входить в новый чемпионат с Абаскалем или искать другого. Войти бы можно, парень в первой половине чего-то добился. Но риск двойной, ведь он и прежде стабильно проваливался на дистанции. Надо понять - этот провал системный или случайный? А как долго может длиться случайный провал? Ты прав в том, что это виднее изнутри. Внутри и определят. Я снаружи - я бы рискнул дать парню шанс, но запасной вариант поискал бы, на случай, если в новый чемп он войдет так же красиво, как в эту весну.
Давно у нас тренеры не менялись, как перчатки, правда?:) Пора вернуть эту традицию.
+1
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