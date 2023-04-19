Гильермо Абаскаль: «Пенальтиста «Спартака» выбираю я. Могу службу безопасности попросить»

Гильермо Абаскаль заявил, что всегда сам выбирает главного пенальтиста в «Спартаке».

Красно-белые сегодня уступили « » (1:2) в рамках Фонбет Кубка России. На 23-й минуте матча форвард «Спартака» Кейта Бальде не реализовал пенальти.

«Я всегда выбираю пенальтиста. Могу службу безопасности попросить, чтобы они выбрали (улыбается). Можно не забивать на тренировках, а потом забивать.

Вот игрок «Динамо». Как зовут его? В конце прошлого сезона не забил (Фомин – прим. Sports.ru). Сколько у него было, 17 подряд? Но «Спартаку» не забил. Возможно, самый важный? Хотя остальные я не видел.

Если кто-то не забил, то что, мне сказать ему больше не бить? Тогда не останется никого. Не мне же идти их потом исполнять», – сказал тренер « ».

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