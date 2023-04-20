Тебас о споре «Реала» и «Барсы» из-за режима Франко: «Я обсуждал это в 5 утра, когда мне было 19. Это попытка отвлечь внимание от проблем. Забудьте, раньше и динозавры жили»
Президент Ла Лиги высмеял конфликт «Реала» и «Барселоны» из-за истории режима Франко.
Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта так высказался об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.
На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» В нем перечисляются факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко: «Он трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали Ла Лигу».
О споре из-за режима Франко
«Помню, когда мне было 19 лет, мы в пять утра обсуждали это. Для пяти утра это интересная тема. Но это попытка отвлечь внимание от насущных проблем испанского футбола. Мы думаем о будущем, а не о прошлом».
О видео «Реала» про Барселону»
«Ла Лига не имеет к этому никакого отношения. Все делается для отвлечения внимания. Забудьте про это. Раньше и динозавры жили», – сказал Хавьер Тебас.
Лапорта назвал «Реал» клубом режима – Мадрид ответил видео о связях «Барсы» с Франко. Раунд?🍿
Новый скандал между «Барсой» и «Реалом»! К делу Негрейры притянули режим Франко
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Весь сыр бор из-за каких то платежей Негрейре, так пусть и говорят - откуда и за что платежи.
Но в итоге зарыл себя ещё глубже,и теперь кабинет будут драть ещё жёстче)
За что платили?
Где чеки, документы?
Почему налоги не платили за 7 лямов, переведенных на какую то ИПшку?
Единственное, что показали - это коробку с дисками и отчётами. А могли показать архив газет Советского Спорта с 1980 года. И сказать, что покупали каждую недели.
И все такие болельщики Барселоны потом доказывали - вот: Вот Видите! Это всё просто газеты!
Лапорта, вместо того, чтоб объяснить, за что Барса платила вице-президенту судейского комитета, начал приплетать Реал, режим, историю)
А когда получил по самые гланды, вынуждает руководство Каталонии вмешаться в дело)
Но дело в том, что иск подала прокуратура Каталонии, которая усомнилась в платежах Барсы, а не кто-то еще.
И даже тут, кулесы обвиняют Переса в том, что он влияет на УЕФА… и это после отношений Чеферина к Суперлиге)
Кулесы, такие кулесы 😆
почему платили негрейре, а отчёты были от сына?
И что он там сказал то?
Обвинил всех, подменял понятия, ПРИПЛЁЛ Реал!
Так лол зачем собирал прессуху то? Молчал бы дальше в тряпочку, если Барса не обязана что то доказывать!)))
И на заметку, все сектантам местным - тему с Франко поднял Реал, а не Лапорта. Жоан лишь намекнул, а в столице настолько пригорело, что они аж целое видео выпустили, где на коленке решили переписать историю, от чего прифигели многие историки и политики. Те, которые не в Мадриде сидят, разумеется. В Мадриде там все рукоплескали пропаганде. Само собой.
Тебаса пора увольнять. Совсем человек уже нити управления лигой потерял.
Как же легко и удобно менять понятия!
Я тоже могу подать на тебя в суд, сказать что ты украл мою курицу и съел. И если ты за последние 10 лет хоть 1 курицу то докажи, что она не краденная и не моя.
Тупизм!!!!!
но что хотеть - какой клуб, такие и болельщики
с ваших потуг себя оправдать уже даже смеяться не хочется