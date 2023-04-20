Тебас о споре «Реала» и «Барсы» из-за режима Франко: «Я обсуждал это в 5 утра, когда мне было 19. Это попытка отвлечь внимание от проблем. Забудьте, раньше и динозавры жили»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Хавьер Тебас Политика Футбол

Президент Ла Лиги высмеял конфликт «Реала» и «Барселоны» из-за истории режима Франко.

Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта так высказался об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.

На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» В нем перечисляются факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко: «Он трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали Ла Лигу».

О споре из-за режима Франко

 «Помню, когда мне было 19 лет, мы в пять утра обсуждали это. Для пяти утра это интересная тема. Но это попытка отвлечь внимание от насущных проблем испанского футбола. Мы думаем о будущем, а не о прошлом».

О видео «Реала» про Барселону»

«Ла Лига не имеет к этому никакого отношения. Все делается для отвлечения внимания. Забудьте про это. Раньше и динозавры жили», – сказал Хавьер Тебас.

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74 комментария

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Stasinho7
По факту.
Весь сыр бор из-за каких то платежей Негрейре, так пусть и говорят - откуда и за что платежи.
+137
-14
+123
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белошип
Лапорта просто хотел слиться с темы про ручного Негрейру назвав имя Франко,ведь он не может по существу ответить зачем платил судьям
Но в итоге зарыл себя ещё глубже,и теперь кабинет будут драть ещё жёстче)
+73
-24
+49
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Stasinho7
Ответ ljolik888
Сто раз объяснили и только у вас есть другое мнение . Жду конца этого конфликта и ваших извинений
Что объяснили то?
За что платили?
Где чеки, документы?
Почему налоги не платили за 7 лямов, переведенных на какую то ИПшку?

Единственное, что показали - это коробку с дисками и отчётами. А могли показать архив газет Советского Спорта с 1980 года. И сказать, что покупали каждую недели.

И все такие болельщики Барселоны потом доказывали - вот: Вот Видите! Это всё просто газеты!
+51
-13
+38
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Эрнандес Эрнандес
Кулесы оправдывают Барсу и даже обещают, что все будут извиняться перед ней, но за что платили так и не могут объяснить)

Лапорта, вместо того, чтоб объяснить, за что Барса платила вице-президенту судейского комитета, начал приплетать Реал, режим, историю)

А когда получил по самые гланды, вынуждает руководство Каталонии вмешаться в дело)

Но дело в том, что иск подала прокуратура Каталонии, которая усомнилась в платежах Барсы, а не кто-то еще.

И даже тут, кулесы обвиняют Переса в том, что он влияет на УЕФА… и это после отношений Чеферина к Суперлиге)

Кулесы, такие кулесы 😆
+45
-16
+29
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Максим Черкашин
Ответ Stasinho7
По факту. Весь сыр бор из-за каких то платежей Негрейре, так пусть и говорят - откуда и за что платежи.
Это Франко виноват.😄
+14
-4
+10
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Savarona25
Диалог как в фильме "Кавказская пленница" - "А что часовню тоже я развалил? Нет, это было до вас, в 14 веке". При этом про самое главное - деньги (кому и за что) ни слова.
+10
-2
+8
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bogdan21101987@icloud.com
Интересно , а за кого болели динозавры ?) за Барсу или Реал ?)
+9
-1
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Roja
Ответ Silent Mode
Ответ : за отчеты о молодых игроках. Ответ есть, но дальше ты пишешь «по факту»
или о судьях?
почему платили негрейре, а отчёты были от сына?
+9
-2
+7
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tm5pvbngvj
Ответ Dnoni R
франко всегда поддерживал судейский реал против Каталонии. Посмотрите документальный фильм от ВВС про это.
BBC🤣🤣🤣 как одним сообщением опозорить себя
+13
-6
+7
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Stasinho7
Ответ instasamka
Почему Барса должна что-то доказывать? Это обвинение должно доказать, что был факт коррупции и подкупа судей! Как же легко и удобно менять понятия! Я тоже могу подать на тебя в суд, сказать что ты украл мою курицу и съел. И если ты за последние 10 лет хоть 1 курицу то докажи, что она не краденная и не моя. Тупизм!!!!!
Потому что Лапорта САМ собрал пресс-конференцию!!!!
И что он там сказал то?
Обвинил всех, подменял понятия, ПРИПЛЁЛ Реал!

Так лол зачем собирал прессуху то? Молчал бы дальше в тряпочку, если Барса не обязана что то доказывать!)))
+8
-2
+6
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Дядя Витя_
Фактически, кто бы не оказался виноват выигрывает от этого конфликта УЕФА, потому что потенциальная Суперлига разваливается изнутри.
+7
-2
+5
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sintenced
Кстати, где вы были, когда метеорит бимозавров донбил?!
+8
-3
+5
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muzaffer
Ответ Эрнандес Эрнандес
Кулесы оправдывают Барсу и даже обещают, что все будут извиняться перед ней, но за что платили так и не могут объяснить) Лапорта, вместо того, чтоб объяснить, за что Барса платила вице-президенту судейского комитета, начал приплетать Реал, режим, историю) А когда получил по самые гланды, вынуждает руководство Каталонии вмешаться в дело) Но дело в том, что иск подала прокуратура Каталонии, которая усомнилась в платежах Барсы, а не кто-то еще. И даже тут, кулесы обвиняют Переса в том, что он влияет на УЕФА… и это после отношений Чеферина к Суперлиге) Кулесы, такие кулесы 😆
ХАХА, все четко раскидал)
+7
-2
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Romeo Yankovich
Ответ Silent Mode
Ответ : за отчеты о молодых игроках. Ответ есть, но дальше ты пишешь «по факту»
за отчётами о молодых игроках обращаются к скаутам, а не шишке в судейском корпусе
+5
-1
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Silent Mode
Ответ Roja
или о судьях? почему платили негрейре, а отчёты были от сына?
почерк был плохой у негрейры, вот и заставил сына писать
+5
-1
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instasamka
Докажите сначала, что Барса виновата, а потом требуйте объяснений. Уже 3 месяца копаются, а налоговая так вообще уже 17 месяцев не может найти связи с выплатами и распределением этих денег
+5
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barca1899messi
Ответ bogdan21101987@icloud.com
Интересно , а за кого болели динозавры ?) за Барсу или Реал ?)
Говорят они были поделены на две части одни болели за Барсы другие за Реал поэтому они вымерли там была большая война между "болельщиками"🤣🤣
+4
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Loegaire Bell
"Кто старое помянет, тому глаз вон" - это официальная позиция Ла Лиги? Обалдеть просто. Хорошо что Тебас ещё преподавателем истории не работает))

И на заметку, все сектантам местным - тему с Франко поднял Реал, а не Лапорта. Жоан лишь намекнул, а в столице настолько пригорело, что они аж целое видео выпустили, где на коленке решили переписать историю, от чего прифигели многие историки и политики. Те, которые не в Мадриде сидят, разумеется. В Мадриде там все рукоплескали пропаганде. Само собой.

Тебаса пора увольнять. Совсем человек уже нити управления лигой потерял.
+6
-4
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instasamka
Ответ Stasinho7
Что объяснили то? За что платили? Где чеки, документы? Почему налоги не платили за 7 лямов, переведенных на какую то ИПшку? Единственное, что показали - это коробку с дисками и отчётами. А могли показать архив газет Советского Спорта с 1980 года. И сказать, что покупали каждую недели. И все такие болельщики Барселоны потом доказывали - вот: Вот Видите! Это всё просто газеты!
Почему Барса должна что-то доказывать? Это обвинение должно доказать, что был факт коррупции и подкупа судей!
Как же легко и удобно менять понятия!

Я тоже могу подать на тебя в суд, сказать что ты украл мою курицу и съел. И если ты за последние 10 лет хоть 1 курицу то докажи, что она не краденная и не моя.

Тупизм!!!!!
+4
-2
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Roja
Ответ Silent Mode
почерк был плохой у негрейры, вот и заставил сына писать
на дисках они тоже писали от руки?
+3
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Roja
Ответ Silent Mode
От ноги
петросянишь ты плохо
но что хотеть - какой клуб, такие и болельщики
с ваших потуг себя оправдать уже даже смеяться не хочется
+3
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Silent Mode
Ответ Roja
так ты же сам сразу написал про отчёт про молодых игроков а сейчас ты говоришь, что не негрейра и не можешь знать как-то не стыкуется
Отчеты о молодых игроках это официальная информация, остальное я знать не могу. Постарайся в логику
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ljolik888
Ответ Roja
или о судьях? почему платили негрейре, а отчёты были от сына?
Подождём увидим , только потом ваши извинения не надо . Грошь ва цена
+2
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Dnoni R
Ответ ljolik888
Сто раз объяснили и только у вас есть другое мнение . Жду конца этого конфликта и ваших извинений
От меня тоже минус
+3
-2
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василий иванов
если судить по этой логике, то это тоже было в прошлом, забудьте.
+1
0
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