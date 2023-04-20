Тебас о споре «Реала» и «Барсы» из-за режима Франко: «Я обсуждал это в 5 утра, когда мне было 19. Это попытка отвлечь внимание от проблем. Забудьте, раньше и динозавры жили»

Президент Ла Лиги высмеял конфликт «Реала» и «Барселоны» из-за истории режима Франко.

Напомним, ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта так высказался об участии « » в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с ». Также он намекнул на то, что мадридцам систематически помогают арбитры.

На клубном канале «сливочных» Real Madrid TV вышел ролик с названием «Кто на самом деле был клубом правящего режима?» В нем перечисляются факты, относящиеся ко времени правления Франсиско Франко: «Он трижды спасал «Барсу» от банкротства, был их сосьо, его министр открыл «Камп Ноу». При нем они 8 раз брали ».

О споре из-за режима Франко

«Помню, когда мне было 19 лет, мы в пять утра обсуждали это. Для пяти утра это интересная тема. Но это попытка отвлечь внимание от насущных проблем испанского футбола. Мы думаем о будущем, а не о прошлом».

О видео «Реала» про Барселону»

« не имеет к этому никакого отношения. Все делается для отвлечения внимания. Забудьте про это. Раньше и динозавры жили», – сказал .

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