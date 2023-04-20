Пловец Колесников о зарплатах футболистов: «Лучшие заслуженно столько зарабатывают. Имеют право, осуждать их нет смысла»

Пловец Климент Колесников считает заслуженными большие зарплаты российских футболистов.

«Если они столько получают, то имеют на это право, и осуждать их за это нет смысла. Они все равно сумели добиться высокого уровня – пробиться в состав той же сборной очень тяжело.

Попавшие в число лучших зарабатывают столько вполне заслуженно, потому что помимо государственных, в футболе крутятся и серьезные спонсорские деньги, что в свою очередь связано со зрительским интересом», – сказал двукратный призер Токио-2020.

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