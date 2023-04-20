Пловец Колесников о зарплатах футболистов: «Лучшие заслуженно столько зарабатывают. Имеют право, осуждать их нет смысла»

Теги премьер-лига Россия плавание Климент Колесников ТАСС деньги Футбол

Пловец Климент Колесников считает заслуженными большие зарплаты российских футболистов.

«Если они столько получают, то имеют на это право, и осуждать их за это нет смысла. Они все равно сумели добиться высокого уровня – пробиться в состав той же сборной очень тяжело.

Попавшие в число лучших зарабатывают столько вполне заслуженно, потому что помимо государственных, в футболе крутятся и серьезные спонсорские деньги, что в свою очередь связано со зрительским интересом», – сказал двукратный призер Токио-2020.

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7 комментариев

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Hong Kil
Плавание гораздо популярнее фигурного катания!
+12
-1
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Ovi174
Ответ Hong Kil
Плавание гораздо популярнее фигурного катания!
Опасные вещи пишешь! Сейчас погоди немного и тебе докажут обратное!
+6
0
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Aleksey Yashin
Выдал базу
+5
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Алексей Ненахов
Ответ Ovi174
Опасные вещи пишешь! Сейчас погоди немного и тебе докажут обратное!
Не та ветка , тут может быть спокоен)
+2
0
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Прекрасная РФПЛ будущего
пусть кривоногие зарабатывают сами, а не из кармана налогоплательщиков. Лучше бы мне в счёт зарплаты Дзюбы поменяли водопроводные трубы в городе, чтобы не прорывало каждый месяц
+2
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Прекрасная РФПЛ будущего
Ответ Hong Kil
Плавание гораздо популярнее фигурного катания!
не трогай Алиночку, она самая популярная. Кого вы знаете из своего плавания. Никого, а Алиночку все знают
+1
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Адекватник
Ответ Прекрасная РФПЛ будущего
пусть кривоногие зарабатывают сами, а не из кармана налогоплательщиков. Лучше бы мне в счёт зарплаты Дзюбы поменяли водопроводные трубы в городе, чтобы не прорывало каждый месяц
Я тебе открою секрет: водоканал в твоем городе - частная организация, имеющая своих собственников, извлекающих прибыль из деятельности по предоставлению услуг водоснабжения. И текущий ремонт и инвестпрограмма твоего водоканала формируются из прибыли компании, а прибыль, в свою очередь, формируется из доходной части, то есть твоих платежей за воду. Никакой зюба тут ни теоретически, ни практически не имеет никакого отношения.
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