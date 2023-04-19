Индзаги перед «Бенфикой»: «У «Интера» есть фора в два гола, но будет тяжело. Знаем, насколько они хороши»

Теги Интер Симоне Индзаги Бенфика Лига чемпионов УЕФА Футбол

Симоне Индзаги высказался в преддверии ответного матча «Интера» с «Бенфикой».

В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов миланцы победили португальцев в гостях со счетом 2:0.

«Мы знаем, насколько хорош соперник. Это будет сложный матч, и мы должны показать все, на что способны. Нам нужно работать очень сплоченно, если хотим победить. Нам противостоит прекрасная команда, которая, как и мы, в последнее время не показывает в своей лиге тех результатов, которых заслуживает.

Мы знаем сильные стороны «Бенфики». У нас есть фора в два гола, но нам будет тяжело. Нам придется играть с большой интенсивностью, потому что «Бенфика» много бегает и играет в пас. Нам нужно помешать им своей работоспособностью.

Нашей целью было попадание в четвертьфинал. Теперь мы здесь, у нас есть шанс пробиться в четверку лучших. Мы играли против очень сильных команд.

Как нападающий я всегда переживал, когда у меня не было моментов. А мои парни создают возможности, им просто нужно сохранять спокойствие и ждать верного момента», – сказал главный тренер «Интера».

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15 комментариев

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Рамиз Бахтияров
Удачи кузенам и ждем в полуфинале!
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D-oh!
Индзаги умеет играть в кубковых турнирах. С Лацио несколько раз брал кубок, впоследствии наказывая топовый Юве в матчах за Суперкубок. Так что сбрасывать Интер со счетов ни в коем случае нельзя
+8
-1
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Милан 737..
Интер уже на 90% в полуфинале с Миланом ☝️ ...
+6
-1
+5
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Under
Ответ ConorNite
Банальные слова. Сложно не будет. Не надо нести чушь. Достаточно не облажаться, как в Серии А. Когда же уже уволят его наконец.. Нагельсманн..
как будто это так сложно - облажаться
+7
-2
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Xell
Интер выйдет дальше.
+3
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Тюменец
Ответ ConorNite
Банальные слова. Сложно не будет. Не надо нести чушь. Достаточно не облажаться, как в Серии А. Когда же уже уволят его наконец.. Нагельсманн..
Нагельсманн в Интере не окажется ни при каких раскладах. Да и маловероятно, что кто-то лучше Симы.
+3
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Дядя ТУРА
Ответ Милан 737..
Интер уже на 90% в полуфинале с Миланом ☝️ ...
думаю на 86,4535%
+2
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Пирс Морган
Лаутаро ми кантара
+3
-2
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Е.Р.
65 на 35 в пользу Интера
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yrok77
Ответ Katin Dag
Интер вылетит
а завтра МЮ
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Дмитрий Калашников
Ответ Рамиз Бахтияров
Удачи кузенам и ждем в полуфинале!
аж олдскулы свело!
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