Индзаги перед «Бенфикой»: «У «Интера» есть фора в два гола, но будет тяжело. Знаем, насколько они хороши»
Симоне Индзаги высказался в преддверии ответного матча «Интера» с «Бенфикой».
В первой игре 1/4 финала Лиги чемпионов миланцы победили португальцев в гостях со счетом 2:0.
«Мы знаем, насколько хорош соперник. Это будет сложный матч, и мы должны показать все, на что способны. Нам нужно работать очень сплоченно, если хотим победить. Нам противостоит прекрасная команда, которая, как и мы, в последнее время не показывает в своей лиге тех результатов, которых заслуживает.
Мы знаем сильные стороны «Бенфики». У нас есть фора в два гола, но нам будет тяжело. Нам придется играть с большой интенсивностью, потому что «Бенфика» много бегает и играет в пас. Нам нужно помешать им своей работоспособностью.
Нашей целью было попадание в четвертьфинал. Теперь мы здесь, у нас есть шанс пробиться в четверку лучших. Мы играли против очень сильных команд.
Как нападающий я всегда переживал, когда у меня не было моментов. А мои парни создают возможности, им просто нужно сохранять спокойствие и ждать верного момента», – сказал главный тренер «Интера».
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