«Ман Сити» не проигрывает 15 матчей – 12 побед и 3 ничьих

Прервалась победная серия «Манчестер Сити», насчитывавшая 10 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Баварией» (1:1) в ответном четвертьфинальном матче чемпионов.

В последний раз «горожанам» не удавалось победить 22 февраля – в матче с «Лейпцигом» (1:1) в 1/8 финала ЛЧ.

При этом серия без поражений увеличилась до 15 матчей. После 0:2 от «Тоттенхэма» « » выиграл 12 раз и трижды сыграл вничью.

Далее действующие чемпионы Англии сыграют с «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии – это случится 22 апреля.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол