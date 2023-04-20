«Ман Сити» не проигрывает 15 матчей – 12 побед и 3 ничьих
Прервалась победная серия «Манчестер Сити», насчитывавшая 10 матчей.
Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Баварией» (1:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.
В последний раз «горожанам» не удавалось победить 22 февраля – в матче с «Лейпцигом» (1:1) в 1/8 финала ЛЧ.
При этом серия без поражений увеличилась до 15 матчей. После 0:2 от «Тоттенхэма» «Ман Сити» выиграл 12 раз и трижды сыграл вничью.
Далее действующие чемпионы Англии сыграют с «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии – это случится 22 апреля.
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C’mon,City!💙
Я писал ранее, что давления со стороны Баварии было предостаточно, но совсем уж убойных моментов не было, кроме того момента с Сане.
Но у Сити так вывалился Холанд, жаль, что не забил.
Я просто всегда очень критично оцениваю игру Сити.
А так молодцы, нужного результата против сильного клуба добились.
Впереди еще один финал...против Реала.
Если получится, останется еще один финал.
У Сити сейчас пора, когда каждый следующий матч является финалом, будь то ЛЧ, АПЛ или кубок Англии.
Реал Мадрид
Гвардиола ещё и про АПЛ задним умом думает по любому))
Заменяя Холанда и КДБ