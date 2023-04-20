«Ман Сити» не проигрывает 15 матчей – 12 побед и 3 ничьих

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Прервалась победная серия «Манчестер Сити», насчитывавшая 10 матчей.

Команда Пепа Гвардиолы сыграла вничью с «Баварией» (1:1) в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов.

В последний раз «горожанам» не удавалось победить 22 февраля – в матче с «Лейпцигом» (1:1) в 1/8 финала ЛЧ.

При этом серия без поражений увеличилась до 15 матчей. После 0:2 от «Тоттенхэма» «Ман Сити» выиграл 12 раз и трижды сыграл вничью.

Далее действующие чемпионы Англии сыграют с «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии – это случится 22 апреля.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

20 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ леннорыч-абрамович
"Любая серия заканчивается" Реал Мадрид
ну так и Сити может серию мадрида в лч закончить.
+37
-6
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Good Man
артета вспотел при чтении этой новости
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Набираем ход!
C’mon,City!💙
+21
-5
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ jordy
Ну, сегодняшняя ничья для Сити была сродни победе.
да ладно, ерунда это. Сити с запасом играл. и план был от обороны играть и на ошибке поймать. по факту Бавария хороших моментов создала один, за всю игру. это когда Санэ не забил выход.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ Dmitriy Vin
Конечно, может. Только не закончит)))
с чего такие выводы? с того что реал с трудом выиграл у сити одну игру. из последних 4 игр?
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Мкртычян
Ответ зак
он также делал с Атлетико и там отскочил, потом с Реалом и вылетел, так что это не эволюция..
с реалом сити подвела реализация. с баварией он имел полное право так играть при 3-0. и с Реалом тоже. то что пропустили 2 в конце стало уроком. очевидно
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jordy
Ответ Артур Мкртычян
да ладно, ерунда это. Сити с запасом играл. и план был от обороны играть и на ошибке поймать. по факту Бавария хороших моментов создала один, за всю игру. это когда Санэ не забил выход.
В целом согласен.
Я писал ранее, что давления со стороны Баварии было предостаточно, но совсем уж убойных моментов не было, кроме того момента с Сане.
Но у Сити так вывалился Холанд, жаль, что не забил.
Я просто всегда очень критично оцениваю игру Сити.
А так молодцы, нужного результата против сильного клуба добились.
Впереди еще один финал...против Реала.
Если получится, останется еще один финал.
У Сити сейчас пора, когда каждый следующий матч является финалом, будь то ЛЧ, АПЛ или кубок Англии.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
psixyec
Удивлён тем, как Пепун вырос в тренерском плане: переиграть тухлого его же оружием – дорого стоит. Отказался от вата-каты, не лез в атаку при ничьей и выпускал защитников на последние минуты – это ли не эволюция?
+6
-6
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
леннорыч-абрамович
"Любая серия заканчивается"
Реал Мадрид
+14
-14
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jordy
Ну, сегодняшняя ничья для Сити была сродни победе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Billy_Shears
15 - хорошее число, круглое..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Рабонов
Ответ Dmitriy Vin
Конечно, может. Только не закончит)))
А с чего?) Сити за 2 года против мадрида выйграл 3 игры,а реал всего 1 и то с дичайшим везением))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
A.B.W.
Ответ jordy
Ну, сегодняшняя ничья для Сити была сродни победе.
МанСити похоже даже с запасом играл.

Гвардиола ещё и про АПЛ задним умом думает по любому))

Заменяя Холанда и КДБ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий