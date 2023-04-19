«Бавария» при Тухеле выиграла 2 из 6 матчей и вылетела из двух турниров
«Бавария» не побеждает на протяжении трех матчей в Лиге чемпионов и Бундеслиге.
Сегодня действующие чемпионы Германии сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в четвертьфинале ЛЧ и покинули турнир. В первой игре они уступили 0:3.
За шесть игр под руководством Томаса Тухеля «Бавария» выиграла дважды, потерпела два поражения и два раза сыграла вничью. За это время она вылетела от «Фрайбурга» из Кубка Германии и от «Ман Сити» из Лиги чемпионов.
Далее мюнхенцы сыграют с «Майнцем» в чемпионате – это случится 22 апреля.
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