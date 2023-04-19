«Бавария» при Тухеле выиграла 2 из 6 матчей и вылетела из двух турниров

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Кубок Германии Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

«Бавария» не побеждает на протяжении трех матчей в Лиге чемпионов и Бундеслиге.

Сегодня действующие чемпионы Германии сыграли вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в четвертьфинале ЛЧ и покинули турнир. В первой игре они уступили 0:3.

За шесть игр под руководством Томаса Тухеля «Бавария» выиграла дважды, потерпела два поражения и два раза сыграла вничью. За это время она вылетела от «Фрайбурга» из Кубка Германии и от «Ман Сити» из Лиги чемпионов.

Далее мюнхенцы сыграют с «Майнцем» в чемпионате – это случится 22 апреля.

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120 комментариев

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stastzar
И при этом они продолжают платить Нагельсману зарплату. Салихамиджич - гений, не иначе, за две недели заруинить шикарный сезон
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Петя Петров
Просто мало времени у Тухеля. Тренер он отличный, в следующем сезоне поставит хороший футбол. Но посреди сезона не надо было его ставить и убирать Нагельсманна с его отлаженной игрой. Вина тут не Тухеля больше, а руководства с их странными решениями
+94
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инок
Можно увольнять Тухеля и назначать нового тренера. Вот Нагельсман, например, свободен..)
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ALMANAC
Ответ Donald Subanov
Объективно, против такого Сити с мутантом в атаке у немцев шансов мало было даже с Наггельсманом
Вот этого теперь мы никогда не узнаем, но шансов было бы больше явно.
Ощущение, что Баварию захватил Кикнадзе, как когда-то Локомотив.
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Rio de Janeiro
Я бы не стал делать акцент на Упомекано,–что он главный фактор поражения Баварии.Вижу глобальные и комплексные причины связанные с руководством производными от которого и являются проблемы в составе и бардак в ТШ.Потеря Левандовского оказалась слишком заметной и больше всего это ощущалось по игре мюнхенцев в завершающей стадии, там где требовалось последнее касание или удар в штрафной.Опция игры на 2 этаже вообще была сведена к минимуму в атакующем арсенале.Ну и конечно можно констатировать, что это поколение Баварии (Мусиала, Гнабри, Коман, Сане, Шупо-Мотинг) по игровому интеллекту и рядом не стоит с поколением Мюллера, Рибери и Роббена и не способно в больших матчах играть в структурный, доминирующий футбол.Сейчас я ещё больше понимаю что 1 тайм дома с Барселоной не был случайностью
+21
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+14
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bel01
Ответ stastzar
И при этом они продолжают платить Нагельсману зарплату. Салихамиджич - гений, не иначе, за две недели заруинить шикарный сезон
Хасана - вон.
Позорище.
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rigobersong
Ответ Акира_1
Увольнение из Челси походу сильно сломало Тухеля, что стал каким-то нервным на бровке и игра не идёт.
Да ладно, он всегда нервным был, вспомни хотя бы ситуацию с Конте:)
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bodasik
я что то пропустил момент, а тухель всегда таким нытиком был? 😁
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Rustam Petrov
Еще всегда поражало, откуда у массового болельщика Баварии было уверенность в крутости Кана как руководителя. Слежу за футболом с конца 20 века, Кан всегда был бойцом, но интеллектом ни на поле, ни за его пределами не отличался.
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Valix
Осталось Баварии слить чемпионат и миссия Тухеля выполнена
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Donald Subanov
Объективно, против такого Сити с мутантом в атаке у немцев шансов мало было даже с Наггельсманом
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Serg Irk
Ответ Rio de Janeiro
Я бы не стал делать акцент на Упомекано,–что он главный фактор поражения Баварии.Вижу глобальные и комплексные причины связанные с руководством производными от которого и являются проблемы в составе и бардак в ТШ.Потеря Левандовского оказалась слишком заметной и больше всего это ощущалось по игре мюнхенцев в завершающей стадии, там где требовалось последнее касание или удар в штрафной.Опция игры на 2 этаже вообще была сведена к минимуму в атакующем арсенале.Ну и конечно можно констатировать, что это поколение Баварии (Мусиала, Гнабри, Коман, Сане, Шупо-Мотинг) по игровому интеллекту и рядом не стоит с поколением Мюллера, Рибери и Роббена и не способно в больших матчах играть в структурный, доминирующий футбол.Сейчас я ещё больше понимаю что 1 тайм дома с Барселоной не был случайностью
Вы знаете сколько раз проиграли все ваши вышеперечисленные?)перед тем как стать великими))например как то и Рибери отлетал Зениту…про Роббена и его промахи слышали. Мусиала вообще только на старте карьеры, кто вас плюсует?
Коман топ футболист и своей карьерой уже всё показал
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Сижу на факсах Барселоны
Нагельсман смеется. Бавария клоуны
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Rustam Petrov
Так и надо баварским самодурам, снявшим при небольшой пробуксовке топового тренера, который всей душой болел за клуб и свою работу.
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Dexter Dallas
Ответ Barca_mania
Это просто карма Баварии за свое высокомерие. особенно после побед над ослабленной Барсой
а ты все о расческах. каждый год бавария выносит барсу. и она все ослабленная да ослабленная
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Jack & Daniels
Сидят грустят два кислых друга **й и уксус ( Кан и Салихамиджич) это же надо было постараться, одним решением задрать весь сезон
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Марат Гимадеев
Зря Нагельсмана убрали...
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Очки Дани Алвеса
Ну, лица Кана и турка вы и сами могли видеть, представлять не нужно
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MyGerodot
И всё же, как же хороша была Бавария, особенно в первом тайме! Злая, стремительная, техничная, чёткая! Но против команды Гвардиолы этого оказалось мало. С успехом, МанСити!
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Recreated
Да изначально было понятно, что Тухель не вывезет!
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arslankolesov71@gmail.com
Интересно про шутки Упамекано, будут ли так много, или это только Магуайра касается!?
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Петя Петров
Ответ Jlaw
а в чем у него хороший футбол? давно смотрю футбол Тухеля, в сезоне 20-21 он выиграл ЛЧ еле пройдя Бенфику и обыграв кризисный Реал, в финале Пеп перемудрил и матч по факту сам слил. Потом у Тухеля пошел спад, начало этого сезона в АПЛ был просто тихий ужас
Челси Тухеля по праву выиграл ЛЧ в том сезоне, сильно преобразив игру после его прихода. В следующем сезоне в ЛЧ также были очень конкурентны с сильнейшими клубами мира. В АПЛ тоже играли вполне себе. После был небольшой спад, после которого его несправедливо уволили, не дав времени исправить ситуацию, хотя кредит доверия он заслуживал. Тот же ПСЖ при Тухеле проводил самый мощный сезон в ЛЧ за последние 10 лет.
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Экочёрт 4000
"Боруссия" изо всех сил старается не оставить Тухеля без чашки
за себя и за Сашку
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Очки Дани Алвеса
Ответ bodasik
я что то пропустил момент, а тухель всегда таким нытиком был? 😁
ты прикинь его состояние, тебя за кой-то черт ставят посреди сезона, говорят выигрывай все матчи нам тут давай, до тебя чел всех побеждал, а у тебя в раздевалке один другому губу сносит, в нападении Эрик, в защите балерун Упамекано, в воротах коротышка, ты вылетаешь во всех турнирах, и лишь чудо невезучесть Боруссии держит тебя в лидерах Бундеслиги
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Rudenzik
Надо менять тренера, тут недавно освободился один молодой перспективный немецкий тренер, Бавария должна к нему присмотреться
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