Бернарду надеется взять реванш у «Реала» в ЛЧ: «Ман Сити» пройдет дальше, думаю»
Бернарду Силва надеется взять реванш у «Реала» в Лиге чемпионов.
«Манчестер Сити» и «Реал» вновь встретятся в полуфинале турнира. В прошлом сезоне сильнее оказался «Реал».
Португалец утвердительно ответил на вопрос о том, намерена ли команда взять реванш.
«Надеюсь, да! Мы обязательно будем стремиться к этому.
Мы всегда стремимся к этому, но есть ощущение, что команда сейчас очень-очень уверена в себе. Думаю, мы пройдем дальше», – сказа хавбек «Манчестер Сити».
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Реал - это не Барселона!
Видели, проходили. В данном случае вообще фаворита выделять нельзя, простая футбольная наука в плей-офф ЛЧ ломается :)