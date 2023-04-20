Бернарду надеется взять реванш у «Реала» в ЛЧ: «Ман Сити» пройдет дальше, думаю»

Бернарду Силва надеется взять реванш у «Реала» в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» и « » вновь встретятся в полуфинале турнира. В прошлом сезоне сильнее оказался «Реал».

Португалец утвердительно ответил на вопрос о том, намерена ли команда взять реванш.

«Надеюсь, да! Мы обязательно будем стремиться к этому.

Мы всегда стремимся к этому, но есть ощущение, что команда сейчас очень-очень уверена в себе. Думаю, мы пройдем дальше», – сказа хавбек « ».

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