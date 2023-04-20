Бернарду надеется взять реванш у «Реала» в ЛЧ: «Ман Сити» пройдет дальше, думаю»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва надеется взять реванш у «Реала» в Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» и «Реал» вновь встретятся в полуфинале турнира. В прошлом сезоне сильнее оказался «Реал».

Португалец утвердительно ответил на вопрос о том, намерена ли команда взять реванш.

«Надеюсь, да! Мы обязательно будем стремиться к этому.

Мы всегда стремимся к этому, но есть ощущение, что команда сейчас очень-очень уверена в себе. Думаю, мы пройдем дальше», – сказа хавбек «Манчестер Сити».

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71 комментарий

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Дороф
Ответ Barca_mania
Не в этот раз дружок. ну разве что если судья как обычно вмешается в пользу реала
Не-не-не, ты названия команд не путай!
Реал - это не Барселона!
+66
-12
+54
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Adamdfdgds
Ответ llolishe
Баварка уничтожила фланги Сити Винисиус пешком уничтожит Ситю
Ага, так уничтожила, что 4-1 по сумме двух матчей отлетела
+34
-3
+31
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Фарид Харисов
Ответ Barca_mania
в этот раз и реал слабее и у Сити есть Холланд 😈
А потом будет что-то типа 20 нереализованных моментов у Холанда, мандраж, хет-трик Мариано в добавленное время, дубль Азара в дополнительное время и поднятая бровь Папы Карло.

Видели, проходили. В данном случае вообще фаворита выделять нельзя, простая футбольная наука в плей-офф ЛЧ ломается :)
+28
-3
+25
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Ruslan3132
Ответ Barca_mania
Не в этот раз дружок. ну разве что если судья как обычно вмешается в пользу реала
стыдно должно быть с ником барса комментировать новости про ЛЧ )
+14
-2
+12
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Сади Самедов
Ответ Barca_mania
Не в этот раз дружок. ну разве что если судья как обычно вмешается в пользу реала
Барсучок, что тут вообще делаешь, давно ваших уже спать уложили после 0-4
+11
-3
+8
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psixyec
Ахахаха, второй Салах. Зря он это сказал, ждём Реал в финале.
+25
-18
+7
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Сади Самедов
Реал в ЛЧ может и играть хуже всех, а когда нужно, включится и переедет любого
+17
-10
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Андрей Хенто
Ответ Ман Сити
Главное чтобы не как ван дейк) Или кто там в портовике все грозился Реалу
Салах)
+5
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Talgat Ergeshov
почему все так уверенно похоронили реал,как будто бы это какой-то клуб апл или кто-то из пары миланских клубов(не в обиду),хоть сити и в натлучшей форме,мадрид же просто так не проиграет,если покажут свой максимум то на опыте пройдут кого угодно,даже этот сити...и я уверен,что они будут на это настроены и в очередной раз докажут,что в прошлом году был не просто отскок!
+7
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Cruel Snake
В матчах против Мадрида, не стоит ничего прогнозировать
+7
-3
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xDe xDe
Ответ зак
У Реала все игроки в строю и на пике формы, куда там Сити собрался?)
Увы, не все в строю. В первом матче не будет Милитао - с точки зрения обороны он значимее Алабы и, тем более, Рюдигера. С формой то же самое - на пике не все. Бензема пока плавает, но вполне может включиться к полуфиналам, это да. А вот с центром поля сложнее, в первую очередь с Чуамени, который никак не может прийти в себя после ЧМ. Играть с Сити без опорника - самоубийство. В общем, проблем хватает, я даже не всё перечислил. Однако те, кто уже сейчас отправляют Сити в финал, вызывают лишь улыбку)
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хавбек+
в прошлом сезоне Реал в примере распылялся в этом может сосредоточится только на ЛЧ
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Syndycate
Еще один мститель?) Один египтянин уже год голову не поднимает после своих громких слов перед матчем с Реалом)
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зак
У Реала все игроки в строю и на пике формы, куда там Сити собрался?)
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Станислав Л
Ответ jordy
Если будете играть, как сегодня, то можно не надеяться. В первом матче против Баварии Сити был очень-очень уверенным в себе. И был результат. Сегодня Сити был очень-очень неуверенным в себе и ничью могут считать успехом.
чемпионский принцип - ничья в гостях, победа дома©
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Alisher Yusufov
Так много мстителей в Англии, хватить жить в выдуманной Вселенной)))
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Мыкола
Зря он это озвучил. Один лохматый из портовика ливерпульского до сих пор ждёт реванша)))
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CHELSEA_2008
Ответ #SharkTeam
А почему не две победы как сезон ранее? Так пишете будто Сити не знакомы победы над реалом
У глоров Реала или память как у рыбок или пытаются этим отскоком успокоить себя, понимая что против Сити шансов очень мало, или простое бахвальство. Уверен даже в Мадриде Сити фаворит.
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андрей калуцких
Реалу для финала нужно сотворить что-то неРеальное. Но Мадрид уже не раз показывал, что может выгрызать победы. В любом случае нас ждут 2 огненных матча.
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Павел Колесников
Если будут играть так, как в ответном матче с Баварией, проиграют. Если как в первом матче, хорошие шансы есть. Но у Реала определенный фарт есть на ЛЧ, необъяснимый фарт выигрывать матчи, в которых они смотрятся хуже соперника
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Промах Мораты
Ответ psixyec
Ахахаха, второй Салах. Зря он это сказал, ждём Реал в финале.
Главное, чтобы это не сказал чердак
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Ansu Fati
Ответ Промах Мораты
Главное, чтобы это не сказал чердак
Если Чердак предскажет проход Сити, а Дрейк поставит на проход Реала - вселенная схлопнется))
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Дмитрий
Ясно, поздравляю болелщиков Мадрида.
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Дмитрий Калашников
Ответ Karl Franz F. Brandt
Самая простая ЛЧ чаша для ’Реала’ в этом году. Ну не миланские же команды дадут бой? :-) Я давний фанат ’Сити’, но шансов ноль. При том, в обоих матчах. ’Сити’ даже ничьей не возьмёт в двух встречах. Ничего, в другой раз обязательно выйдем в финал и поборемся (если там не окажется мадридцев, конечно). Просто Пеп тренер не еврокубковый тренер. Проблема именно в нём. На дистанции - он лучший в истории, лучше даже Валерия Васильевича и Сан Саныча (Фергюсона). А Папа Карло - это Папа Карло.
ха,хорошая шутка
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Ansu Fati
Ответ хавбек+
в прошлом сезоне Реал в примере распылялся в этом может сосредоточится только на ЛЧ
Не думаю, в прошлом сезоне к концу апреля Реал уже опережал Барселону на 10 очков. А сейчас между Реалом и Атлетико всего 2 очка) вряд ли Реал рассчитывает закончить сезон на 3 месте)
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