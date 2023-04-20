Гвардиола в рекордный 10-й раз вышел в полуфинал ЛЧ как тренер, у Анчелотти – 9
Пеп Гвардиола в рекордный 10-й раз стал участником полуфинала ЛЧ в качестве тренера.
Его «Манчестер Сити» выбил «Баварию» (3:0, 1:1) по сумме двух матчей на этапе четвертьфинала.
Испанец добирался до 1/2 финала Лиги чемпионов во главе «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити».
Карло Анчелотти («Ювентус», «Милан», «Реал») выступал на этом этапе 9 раз.
В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с «Реалом» Анчелотти.
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Что это вообще за условие такое странное для величия — взять ЛЧ с кем-то кроме Барселоны. Мужик за 4 года в качестве тренера Барсы прошел игру, все трофеи взял, рекорды перебил, последние 10 лет просто держит уровень на отметке "топ".
Получится — возьмёт ещё одну ЛЧ, не получится — всё равно останется одним из величайших тренеров в истории.
Многие мечтают одну зацепить за карьеру)
Пеп таким темпом побьет все возможные рекорды в футболе.
😁
Нихрена себе у тебя формальности.
Сильно