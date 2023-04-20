Гвардиола в рекордный 10-й раз вышел в полуфинал ЛЧ как тренер, у Анчелотти – 9

Теги Карло Анчелотти Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола в рекордный 10-й раз стал участником полуфинала ЛЧ в качестве тренера.

Его «Манчестер Сити» выбил «Баварию» (3:0, 1:1) по сумме двух матчей на этапе четвертьфинала.

Испанец добирался до 1/2 финала Лиги чемпионов во главе «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити».

Карло Анчелотти («Ювентус», «Милан», «Реал») выступал на этом этапе 9 раз.

В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с «Реалом» Анчелотти.

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60 комментариев

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Андрей Хенто
Ответ Barca_mania
В этот раз реал не отскочит!😈
Ни разу, кстати от Вас не видел комментария в поддержку Барселоны, кроме игр против Мадрида, зато за всех соперников Мадрида неоднократно. Искренне жаль Вас, что Вы болеете не столько за свой клуб, сколько ненавидите другой.
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инок
Сити Гвардиолы и Реал Анчелотти! Классный полуфинал в ЛЧ. Жду интересной игры.
+26
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udiekemen
2 гения в футболе)
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Родя Раскольников
Ответ Pelerin
При этом у Папы Карло в 2 раза больше побед в ЛЧ )
Как и в 2 раза больше лет тренерской карьеры.
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Фарид Харисов
Ответ Акира_1
Если Пепка даже с таким составом и Холандом на пике не возьмёт ЛЧ, то уже ничего не поможет ему.
А ему точно нужно помогать?

Что это вообще за условие такое странное для величия — взять ЛЧ с кем-то кроме Барселоны. Мужик за 4 года в качестве тренера Барсы прошел игру, все трофеи взял, рекорды перебил, последние 10 лет просто держит уровень на отметке "топ".

Получится — возьмёт ещё одну ЛЧ, не получится — всё равно останется одним из величайших тренеров в истории.
+9
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V@d!m
3/10 и 5/9 выходы в финал соответственно. Анчелотти, конечно, на другом уровне по сравнению с остальными, что касается ЛЧ
+7
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Эркинбек Апаканов
Ответ Barca_mania
В этот раз реал не отскочит!😈
🤡😂
+22
-18
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banchik1
Ответ Romano1985
Ну я думаю , маур круче ! Поясню ! Он тренил порту ! И в то время игроки по именам были сильнее , на мой взгляд ! П пеп тренирует то , где либо стабильность , либо бабло ! Он ярд потратил на сити ) обязаны взять ! Что касаемо папы Карло ) он гений ! Таких два он и сэр Алекс !
Но что тебе сделал русский язык, что ты так его не любишь?
+3
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London.is.blue
Ответ Shuller18
И всего две победы при этом, обе со скандальными полуфиналами.
Что значит всего 2 победы?
Многие мечтают одну зацепить за карьеру)
Пеп таким темпом побьет все возможные рекорды в футболе.
+5
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#SharkTeam
Ответ Родя Раскольников
Как и в 2 раза больше лет тренерской карьеры.
При этом полно провалов и 1 титул в кальчо всего
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Эрнандес Эрнандес
Ответ Barca_mania
потому что в основном приходится отвечать на нападки хейтеров Барсы и Месси 24/7
Ты хотел написать 1/8?

😁
+7
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Дороф
Ответ Barca_mania
В этот раз реал не отскочит!😈
Не вздумай потом удалить этот комментарий!
+6
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sayemlo
Ответ #SharkTeam
Анчелотти далеко до гения
согласен. как можно сравнивать четырехкартного победителя лч с не удачником пепом, который тратит миллиарды на попадание в полуфинал лч]
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Роналду плачет
Ответ RUSfan SpartakOV
Это что, второй полуфинал Милан-интер?!А значит в финале будет итальянский клуб?!!!Серия А вернулась!!!
Сетка спасла)
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RUSfan SpartakOV
Это что, второй полуфинал Милан-интер?!А значит в финале будет итальянский клуб?!!!Серия А вернулась!!!
+2
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#SharkTeam
Ответ Эрнандес Эрнандес
Пеп уже 12 лет без побед в ЛЧ… 12 лет рассказывают про рекорды)
Наверное Пеп единственный тренер которому можно сказать что что-то долго он без лч
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Frest!
Ответ Shuller18
И всего две победы при этом, обе со скандальными полуфиналами.
И всё же разовый трофей может быть элементом случайности, примеров в спорте полно. А стабильная борьба за титул однозначно признак класса.
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gamechanger
Ответ Фарид Харисов
А ему точно нужно помогать? Что это вообще за условие такое странное для величия — взять ЛЧ с кем-то кроме Барселоны. Мужик за 4 года в качестве тренера Барсы прошел игру, все трофеи взял, рекорды перебил, последние 10 лет просто держит уровень на отметке "топ". Получится — возьмёт ещё одну ЛЧ, не получится — всё равно останется одним из величайших тренеров в истории.
Я бы сказал даже "супер-топ". А этим дурачкам не надо ничего пытаться объяснить, у них футбол крутится вокруг ЛЧ - других турниров не существует
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Фарид Харисов
Ответ Vinnipukh Vinni
Уже очевидно, что возьмёт. Остались формальности.
формалость в виде победы над Реалом Анчелотти в двухматчевом противостоянии?

Нихрена себе у тебя формальности.
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Velirpa
Спрут против каталанского сома.
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Ursa7
Ответ Эркинбек Апаканов
🤡😂
Ну то что в последнюю встречу Реал отскочил и по игре проиграл вчистую, это неоспоримый факт.
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Аморалинни
Ответ Андрей Хенто
Ни разу, кстати от Вас не видел комментария в поддержку Барселоны, кроме игр против Мадрида, зато за всех соперников Мадрида неоднократно. Искренне жаль Вас, что Вы болеете не столько за свой клуб, сколько ненавидите другой.
На вы к десятилетнему
Сильно
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Alexander Tsimbaluk
Ответ Barca_mania
потому что в основном приходится отвечать на нападки хейтеров Барсы и Месси 24/7
на зарплате хоть сидишь ? а то трудно поверить, что человек в здравом ему будет заниматься такой ерундой добровольно да ещё и бесплатно.
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Дороф
Ответ Barca_mania
потому что в основном приходится отвечать на нападки хейтеров Барсы и Месси 24/7
Интересно, каким образом? Уподобляетесь этим людям, то есть бесконечно оскорбляете их?
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Эрнандес Эрнандес
Ответ مختار موسى حاجييف
у Пепа 3 финала, 2 победы и одно поражение.
А у Карло 5 финалов, 4 победы и одно поражение.
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