Гвардиола в рекордный 10-й раз вышел в полуфинал ЛЧ как тренер, у Анчелотти – 9

Пеп Гвардиола в рекордный 10-й раз стал участником полуфинала ЛЧ в качестве тренера.

Его «Манчестер Сити» выбил «Баварию» (3:0, 1:1) по сумме двух матчей на этапе четвертьфинала.

Испанец добирался до 1/2 финала Лиги чемпионов во главе «Барселоны», «Баварии» и «Манчестер Сити».

Карло Анчелотти («Ювентус», «Милан», «Реал») выступал на этом этапе 9 раз.

В полуфинале «Манчестер Сити» встретится с «Реалом» Анчелотти.

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