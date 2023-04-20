«Манчестер Сити» вышел в полуфинал ЛЧ 3-й раз подряд и 4-й в истории
«Манчестер Сити» в четвертый раз в истории сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.
«Горожане» выбили «Баварию» (3:0, 1:1) на этапе четвертьфинала и в следующем раунде встретятся с «Реалом».
«Ман Сити» вышел в 1/2 финала третий раз подряд. В прошлом сезоне он уступил «Реалу» в полуфинале.
В позапрошлом году было поражение от «Челси» в финале. Также в полуфинале «Сити» был в сезоне-2015/16 и там потерпел поражение от «Реала».
Стоит отметить, что все три подряд выхода в полуфинал случились при тренере Пепе Гвардиоле.
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Все таки с Гвардиолой Сити превратился в грозную силу европейского футбола.
Разобрали ВСЕХ конкурентов, кто был у них за 20 лет. Байер, Вердер, Вольфсбург, Боруссия, Лейпциг. Как кто-то поднимает в Германии голову, сразу Бавария тянет свои щупальца. Гетце выкупили перед финалом, чтобы Боруссию надломить.
Так что вылет Баварии это всегда радостно.
При всем уважении к итальянским командам, победитель пары Реал/МС возьмет ушастого.
Бавария только на моей памяти разрушила троих прямых конкурентов: Байер (Зе Роберто, Баллак, Ковач, Лусио), Вердер (Писарро, Исмаэль, Клозе, Боровски), Боруссия (Гетце, Хуммельс, Левандовски). Это я не говорю о других клубах, типа Вольфсбурга, Шальке, Лейпцига, Гладбаха, которых задавили тоже, как только они подняли голову.
А в 2017-2019 и 2020-2023 ПепСити вообще без вариантов топ-1 по качеству игры в сезонах.
Объективно давно уже должны были взять ЛЧ, учитывая что от АПЛ бей-бегунки Клоппа и Тухеля за это время успели урвать, а лучшая клубная команда в истории английского футбола до сих пор нет. Аномалия.
Учитывая какие днища по сезону остались в этот раз в турнире к полуфиналам не взять будет прям фэйлом.)