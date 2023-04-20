«Манчестер Сити» вышел в полуфинал ЛЧ 3-й раз подряд и 4-й в истории

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» в четвертый раз в истории сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

«Горожане» выбили «Баварию» (3:0, 1:1) на этапе четвертьфинала и в следующем раунде встретятся с «Реалом».

«Ман Сити» вышел в 1/2 финала третий раз подряд. В прошлом сезоне он уступил «Реалу» в полуфинале.

В позапрошлом году было поражение от «Челси» в финале. Также в полуфинале «Сити» был в сезоне-2015/16 и там потерпел поражение от «Реала».

Стоит отметить, что все три подряд выхода в полуфинал случились при тренере Пепе Гвардиоле.

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55 комментариев

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Дмитрий Снегирёв
Вот так и надо было играть ответный матч против Реала в прошлом году как сегодня. Чисто на результат.
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Nogoi89
В этот раз Реалу может не повезти, как в прошлом году)
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Blaumerc
для Ман Сити в новой истории это великое достижение. С приходом Пепа клуб приобрёл стабильность, это и отличает топ клубы от других команд. Конечно венцом этой истории должен быть кубок ЛЧ, но к этому всё постепенно и идёт. Ведь в многих играх (тот же прошлогодний полуфинал с Реалом) команде просто не повезло, хотя играли и смотрелись лучше.
Все таки с Гвардиолой Сити превратился в грозную силу европейского футбола.
+51
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+45
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Carver
Комментарий презрения к Баварии. Самый мерзкий клуб в современном футболе. По-крысиному уводят игроков у конкурентов, подбивая в обход правил УЕФА не продлевать контракты. Так даже Зенит в РПЛ себя не ведет.

Разобрали ВСЕХ конкурентов, кто был у них за 20 лет. Байер, Вердер, Вольфсбург, Боруссия, Лейпциг. Как кто-то поднимает в Германии голову, сразу Бавария тянет свои щупальца. Гетце выкупили перед финалом, чтобы Боруссию надломить.

Так что вылет Баварии это всегда радостно.
+52
-13
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AurelioDeLaurentis
Ответ Blaumerc
для Ман Сити в новой истории это великое достижение. С приходом Пепа клуб приобрёл стабильность, это и отличает топ клубы от других команд. Конечно венцом этой истории должен быть кубок ЛЧ, но к этому всё постепенно и идёт. Ведь в многих играх (тот же прошлогодний полуфинал с Реалом) команде просто не повезло, хотя играли и смотрелись лучше. Все таки с Гвардиолой Сити превратился в грозную силу европейского футбола.
совершенно верно
+19
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Фанат Лионеля Месси
Пеп заслужил ушастого
+28
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Vikeif
Нас ждет теневой финал! С одной стороны жалко, что они встретятся не в финале. А с другой, мы будем наслаждаться двумя матчами, вместо одного.
При всем уважении к итальянским командам, победитель пары Реал/МС возьмет ушастого.
+12
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rigobersong
Ничего себе Пеп как клуб прокачал:) Настоящий гений современного футбола:)
+25
-15
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Carver
Ответ Benner
Согласен. Мерзейший клуб после Реала и Челси
Реал и Челси рядом не стоят. Оба клуба покупают игроков честно, за дорого, не нарушая баланс в лигах.

Бавария только на моей памяти разрушила троих прямых конкурентов: Байер (Зе Роберто, Баллак, Ковач, Лусио), Вердер (Писарро, Исмаэль, Клозе, Боровски), Боруссия (Гетце, Хуммельс, Левандовски). Это я не говорю о других клубах, типа Вольфсбурга, Шальке, Лейпцига, Гладбаха, которых задавили тоже, как только они подняли голову.
+14
-5
+9
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Stewart D.
Без проблем должны брать лч в этот раз
+15
-8
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Андрей Хенто
И в третий раз встретятся в полуфинале с Мадридом.
+11
-6
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Universal1000
Вообще Сити уже лет 6 как однозначно лучшая команда мира с паузой на сезон 2019-2020.

А в 2017-2019 и 2020-2023 ПепСити вообще без вариантов топ-1 по качеству игры в сезонах.

Объективно давно уже должны были взять ЛЧ, учитывая что от АПЛ бей-бегунки Клоппа и Тухеля за это время успели урвать, а лучшая клубная команда в истории английского футбола до сих пор нет. Аномалия.
Учитывая какие днища по сезону остались в этот раз в турнире к полуфиналам не взять будет прям фэйлом.)
+8
-3
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Blaumerc
Ответ Kim Evgeniy
Реал на опыте пройдёт. Холанд просто монстр
Сити тоже уже не новичок, тот же опыт уже приобрели после отскоков Мадрида.
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3xclus1ve
Ответ Nogoi89
В этот раз Реалу может не повезти, как в прошлом году)
ни разу не болельщик РМ, но в прошлом году так же сказали. Мол всё с РМ понятно, чемодан, вокзал, домой. Но не тут-то было.
+9
-5
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Nogoi89
Ответ 3xclus1ve
ни разу не болельщик РМ, но в прошлом году так же сказали. Мол всё с РМ понятно, чемодан, вокзал, домой. Но не тут-то было.
Реал есть реал, но по игре и ПСЖ и МС были лучше. Просто, Реал на опыте игроков вывез, Бенз, Модрич, Кроос, Каземиро, это серьезные ребята, за 180 минут с ними ни разу нельзя будет расслабиться, что Реал и продемонстрировал.
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ХавиГави_Паратрупер
Ну вообще, это прямо мощная стабильность, топ-4 3 года подряд. Надо ставить планку повыше и забирать кубок, все шансы есть🙌
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Ivang King
Ответ Nogoi89
В этот раз Реалу может не повезти, как в прошлом году)
А может и повезти, как всем известно, везёт тому кто везёт или везёт сильнейшему )
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Глеб Кравцов
Ответ Carver
Реал и Челси рядом не стоят. Оба клуба покупают игроков честно, за дорого, не нарушая баланс в лигах. Бавария только на моей памяти разрушила троих прямых конкурентов: Байер (Зе Роберто, Баллак, Ковач, Лусио), Вердер (Писарро, Исмаэль, Клозе, Боровски), Боруссия (Гетце, Хуммельс, Левандовски). Это я не говорю о других клубах, типа Вольфсбурга, Шальке, Лейпцига, Гладбаха, которых задавили тоже, как только они подняли голову.
Лейпциг тоже . Он был их главным конкурентом и полуфиналистом ЛЧ , а потом Упамекано, Нагельсман, Забитцер и вот ещё Лаймер
+2
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Temp Account
Ответ Виталий Ан
Очень слабая игра от Сити((. И видно было что нормально настраивались. Но все слабо сыграли. Как можно такие две игры разные сыграть?! Понятно что запас большой был, но ведь вообще не попали в игру.
Да, мне тоже не понравилась их игра. Как только решили включить в себе прагматичность и играть по счету - так сразу глупые обрезы и ненужные жёлтые карточки пошли.
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20!8
Ответ Дмитрий Снегирёв
Вот так и надо было играть ответный матч против Реала в прошлом году как сегодня. Чисто на результат.
А они не играли на результат?)они вели 5-3 к 89 минуте,только реалу было все равно и они забили за минуту 2 года
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Ваха Фаргиев
Ответ Nogoi89
В этот раз Реалу может не повезти, как в прошлом году)
это не везение,это характер,дух, воля к победе, до последнего, везения не бывает два гола, один гол был бы, можно было сказать, но тут два гола
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Dmitriy Vin
Ну, классно. Возможно через несколько лет и до финала дойдет. Но не в этом году )
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Pamir88
Шарлатан )
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Виталий Ан
Очень слабая игра от Сити((. И видно было что нормально настраивались. Но все слабо сыграли. Как можно такие две игры разные сыграть?! Понятно что запас большой был, но ведь вообще не попали в игру.
+2
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Kim Evgeniy
Реал на опыте пройдёт. Холанд просто монстр
+7
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