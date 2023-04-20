«Манчестер Сити» вышел в полуфинал ЛЧ 3-й раз подряд и 4-й в истории

«Манчестер Сити» в четвертый раз в истории сыграет в полуфинале Лиги чемпионов.

«Горожане» выбили «Баварию» (3:0, 1:1) на этапе четвертьфинала и в следующем раунде встретятся с «Реалом».

«Ман Сити» вышел в 1/2 финала третий раз подряд. В прошлом сезоне он уступил «Реалу» в полуфинале.

В позапрошлом году было поражение от «Челси» в финале. Также в полуфинале «Сити» был в сезоне-2015/16 и там потерпел поражение от «Реала».

Стоит отметить, что все три подряд выхода в полуфинал случились при тренере Пепе Гвардиоле.

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