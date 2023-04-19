Пеп Гвардиола: «Мы будем играть не против достижений «Баварии». Мы проведем матч, 11 человек против 11, и попытаемся сыграть в свой футбол»

Теги Бавария Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не должен уделять много внимания достижениям «Баварии».

Сегодня команды проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре англичане победили со счетом 3:0.

«Мы играем не против их достижений, но то, что они добились чего-то подобного, – это нечто особенное. 

Приятно играть с такими соперниками, приятно быть здесь и пытаться добиться невероятного достижения – снова выйти в полуфинал. 

После многих лет побед в Премьер-лиге и выхода в финалы и полуфиналы мы выходим на уровень, который довольно интересен для нас. У меня нет никаких сомнений, что игроки хотят этого, у них есть желание, они, конечно, этого хотят.

Нам не нужно защищаться весь матч – мы можем играть. Мы проведем футбольный матч, 11 человек против 11, и попытаемся сыграть в свой футбол», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ Артём Сергеев
обидно что два ненужных гола пропустила Бавария, интриги почти нет
Все голы были нужными. Ничего обидного.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар1982
Ответ ман сити фейк
Будем верить очередной разгром Баварии и трик от хозяина Баварии
Сколько раз этот хозяин Баварий брал Лч. Не разу и этот раз не возьмёт.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bostonKG
Бавария конечно вовремя Нагельсманна уволила
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Сергеев
обидно что два ненужных гола пропустила Бавария, интриги почти нет
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Expada
Ответ Falsegoalkeeper
Я не фанат Месси, но мне это не очевидно. Холланд чистый завершитель как Герд Мюллер. Последнего ведь не ставят в один ряд с Мародонной. Есть игроки, которые тупо больше умеют на поле и вносят больший вклад. Сити и без Холланда забивает много. Взять того же Бензема или Винисиуса. Как болельщик Барсы считаю, что оба проводят выдающийся сезон, особенно Винни.
Не фанат Месси, но фанат Барсы. Это как?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Усатая Козляра
Ответ DolJun
пепу непривычно играть 11 на 11, когда в апл за него еще двое боковых и еще один в поле
твоему клубу, в этом сезоне, даже это бы не помогло)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Сергеев
если в итоге мансити возьмёт АПЛ и ЛЧ то Холланд станет единственным весомым претендентом на золотой мяч,хотя это давно уже мусорная награда
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эразм
Но на поле есть ещё трое, как знать за какого бука они играют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рустам Давудов
Манчестер сити!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Surviving
Боится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ман сити фейк
Ответ Ильдар1982
Будем верить в камбек Баварий хотя это не возможно
Будем верить очередной разгром Баварии и трик от хозяина Баварии
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Ковачевич
Ответ Barca_mania
сегодня мадридские за Баварию)
Почему же? Если Бавария вдруг разгромит ман сити и выйдет дальше, думаешь это команда будет не опаснее чем нынешний ман сити? И с такой Баварией которая закамбечила такой результат, будет страшнее играть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Сергеев
Ответ Barca_mania
сегодня мадридские за Баварию)
барселонские за мансити?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ Усатая Козляра
твоему клубу, в этом сезоне, даже это бы не помогло)
у меня нет клуба(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий