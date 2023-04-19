Пеп Гвардиола: «Мы будем играть не против достижений «Баварии». Мы проведем матч, 11 человек против 11, и попытаемся сыграть в свой футбол»

Пеп Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» не должен уделять много внимания достижениям «Баварии».

Сегодня команды проведут ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов. В первой игре англичане победили со счетом 3:0.

«Мы играем не против их достижений, но то, что они добились чего-то подобного, – это нечто особенное.

Приятно играть с такими соперниками, приятно быть здесь и пытаться добиться невероятного достижения – снова выйти в полуфинал.

После многих лет побед в Премьер-лиге и выхода в финалы и полуфиналы мы выходим на уровень, который довольно интересен для нас. У меня нет никаких сомнений, что игроки хотят этого, у них есть желание, они, конечно, этого хотят.

Нам не нужно защищаться весь матч – мы можем играть. Мы проведем футбольный матч, 11 человек против 11, и попытаемся сыграть в свой футбол», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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