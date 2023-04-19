Апелляция «Эльче» на результат матча с «Барсой» отклонена. В RFEF заявили, что участие Гави не противоречит регламенту
Результат матча «Барселона» – «Эльче» не будет аннулирован.
Напомним, «Барселона» одержала победу со счетом 4:0 в матче 27-го тура Ла Лиги. «Эльче» хотел обжаловать результат из-за участия в этом матче Гави – клуб считал, что хавбек «Барсы» не имел права играть из-за отмены регистрации его контракта с основной командой.
Комитет по соревнованиям RFEF (Королевской испанской футбольной федерации) рассмотрел апелляцию бело-зеленых и принял решение отклонить ее. Там заявили, что участие Гави в матчах не противоречит регламенту федерации, поскольку игрок уже был официально зарегистрирован как игрок молодежной команды и теперь снова играет в этом статусе.
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