Апелляция «Эльче» на результат матча с «Барсой» отклонена. В RFEF заявили, что участие Гави не противоречит регламенту

Теги Барселона Ла Лига Эльче Гави Футбол

Результат матча «Барселона» – «Эльче» не будет аннулирован.

Напомним, «Барселона» одержала победу со счетом 4:0 в матче 27-го тура Ла Лиги. «Эльче» хотел обжаловать результат из-за участия в этом матче Гави – клуб считал, что хавбек «Барсы» не имел права играть из-за отмены регистрации его контракта с основной командой.

Комитет по соревнованиям RFEF (Королевской испанской футбольной федерации) рассмотрел апелляцию бело-зеленых и принял решение отклонить ее. Там заявили, что участие Гави в матчах не противоречит регламенту федерации, поскольку игрок уже был официально зарегистрирован как игрок молодежной команды и теперь снова играет в этом статусе. 

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22 комментария

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Полуэктов Пётр
Ответ ConorNite
Гави отдал всего одну голевую в том матче (третий гол). Как его участие помогло победить ? Проиграли - признайте это и двигайтесь дальше
Это просто попытка вылетающей команды зацепиться за регламент. Это нормально и так должно быть. Торпедо себе ровно такой же схемой добавили 2 очка в таблице. Скорее всего им это не поможет (и Эльче не поможет), но за подачу бумажки не бьют, так что почему бы и нет?
+27
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+26
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Arkadios Avgitidis
надо новую подготовить....относительно гола,забитого с оффсайда,рукой. неважно, что и оффсайда и гола рукой не было..но,по регламенту,надо же вякнуть на Барсу...это в тренде,это свято!
+14
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+11
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2vdhrvmmzf
Ответ Tun
но ведь федерация убивает Барсу...
А они что должны любую апелляцию в сторону барсы принимать? Даже когда по регламенту зарегистрированный игрок сыграл? Сильно
+11
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+9
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Футбол_это_жизнь
Ответ Real_v_dushe
Очень этот франкиский режим давит Барселону, ну очевидно же
Очевидно одно, что маленькие клубы не могут победить на поле и всем стадом ноют и ноют. Пишут письма, подают бумажки, выступают отдельными обвинителями в деле где ничего доказать не могут. Когда не могут решить на поле начинается такая возня!
+5
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kaka10
Клуб подаст новую жалобу с формулировкой "Барса не должна была играть в матче Эльче"
+5
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Alexander Katschalow
Ответ Raul14
против фк Нэгрейры ничего не поделаешь)) Там кабинет работает с нулевых))
Выздоравливай
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Tun
Ответ EminenceGrise
Тебаса и Ла Лигу с федерацией не надо путать.
а, то есть федра хорошая, лига плохая
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Alexander Katschalow
Ответ WESTERN-
На что была Надежда. Ну не зафиксирован контракт. Так он же игрок молодежки. Он же не с другого клуба пришёл
На что надежда стесняюсь спросить ?
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Alexlagodny
Обломали, хотели пару рублей скосить ))))
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EminenceGrise
Ответ Tun
но ведь федерация убивает Барсу...
Тебаса и Ла Лигу с федерацией не надо путать.
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