Результат матча «Барселона» – «Эльче» не будет аннулирован.

Напомним, « » одержала победу со счетом 4:0 в матче 27-го тура Ла Лиги. « » хотел обжаловать результат из-за участия в этом матче Гави – клуб считал, что хавбек «Барсы» не имел права играть из-за отмены регистрации его контракта с основной командой.

Комитет по соревнованиям RFEF (Королевской испанской футбольной федерации) рассмотрел апелляцию бело-зеленых и принял решение отклонить ее. Там заявили, что участие в матчах не противоречит регламенту федерации, поскольку игрок уже был официально зарегистрирован как игрок молодежной команды и теперь снова играет в этом статусе.

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