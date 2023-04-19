Ивич о голах «Крыльев» в конце игры: «Чувства такие, будто «Краснодар» проиграл. Невозможно, чтобы такое происходило»
Владимир Ивич остался недоволен игрой «Краснодара» в конце матча с «Крыльями Советов».
«Быки», ведя в счете, дважды пропустили в добавленное ко второму тайму время. В серии послематчевых пенальти им удалось одержать победу и выйти в финал Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Чувства у меня такие, будто мы проиграли. Невозможно, чтобы такое происходило.
У нас было на одного игрока больше, мы вели к 90‑й минуте со счетом 2:0, но мы пропускаем два гола. И это не первый раз происходит в этом сезоне.
Нам нужно исправить то, что произошло сейчас. Обязаны с этим справиться», – заявил главный тренер «Краснодара».
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Навтыкай им завтра, что играли все 90 минут, а не праздновали победу, когда матч ещё идёт. А то у меня ДеЖаВю. В этом сезоне уже проигрывали ведя в счёте 2:0