Ивич о голах «Крыльев» в конце игры: «Чувства такие, будто «Краснодар» проиграл. Невозможно, чтобы такое происходило»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Владимир Ивич Краснодар Матч ТВ Футбол

Владимир Ивич остался недоволен игрой «Краснодара» в конце матча с «Крыльями Советов».

«Быки», ведя в счете, дважды пропустили в добавленное ко второму тайму время. В серии послематчевых пенальти им удалось одержать победу и выйти в финал Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Чувства у меня такие, будто мы проиграли. Невозможно, чтобы такое происходило.

У нас было на одного игрока больше, мы вели к 90‑й минуте со счетом 2:0, но мы пропускаем два гола. И это не первый раз происходит в этом сезоне.

Нам нужно исправить то, что произошло сейчас. Обязаны с этим справиться», – заявил главный тренер «Краснодара».

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28 комментариев

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Лурц
У меня тоже такое чувство. Вроде и победили, но осадок остался.
Навтыкай им завтра, что играли все 90 минут, а не праздновали победу, когда матч ещё идёт. А то у меня ДеЖаВю. В этом сезоне уже проигрывали ведя в счёте 2:0
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Alex_Prinz
Ивич суров после победы, но если честно все по делу. Как вышел Ленини центр поля сильно просел. Выжигал в обратную сторону (( Да и показалось что последние замены сильно ослабили игру
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antip2000@pisem.net
Давно пора, а то уже как традиция.
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zer
фотку на профиль поставьте, ну ёлки-палки, человек один из самых видных клубов РПЛ возглавляет!
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Василий Васильев
Уже не первый матч, когда замены никакой пользы не приносят. Мусорные леги типо Ленини откровенно гадят.
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Diablosax
Ответ Лурц
У меня тоже такое чувство. Вроде и победили, но осадок остался. Навтыкай им завтра, что играли все 90 минут, а не праздновали победу, когда матч ещё идёт. А то у меня ДеЖаВю. В этом сезоне уже проигрывали ведя в счёте 2:0
А у меня флешбэки с Классоном и Валенсией!(
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madjer163
С таким судейством грех ныть
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captain_Kirk_12
Ответ Alex_Prinz
Ивич суров после победы, но если честно все по делу. Как вышел Ленини центр поля сильно просел. Выжигал в обратную сторону (( Да и показалось что последние замены сильно ослабили игру
Согласен, очень повлиял уход Черникова. Баньяц - не замена ему даже близко по выполняемым функциям. А Ленини вышел вместо Кривцова тоже не в тему. У Кривцова игра вперед сегодня не ладилась, а вот в отборах и борьбе он был хорош.
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Викентий Тристаграмматиков
Ответ Александр Чирочкин
Особенно с левой второй жёлтой , да и в целом судья конечно по красоте судил в сторону юга
По красоте судивший в сторону юга или хотя бы не слепой заметил бы офсайд, и никто бы не узнал, насколько хороши Крылья в исполнении пенальти.
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Сергей Садковский
Ответ Александр Чирочкин
Особенно с левой второй жёлтой , да и в целом судья конечно по красоте судил в сторону юга
А кто мне объяснит, за что судья дал желтую карточку Черникову?? оба выпрыгнули за мячом и в воздухе столкнулись головами. Тогда надо было и сопернику показывать желтую карточку. А насчёт удаления игрока Крыльев согласен, не надо было давать ему вторую желтую.
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Лурц
Ответ Александр Чирочкин
Особенно с левой второй жёлтой , да и в целом судья конечно по красоте судил в сторону юга
Да ладно. Рахмановича вообще нужно было гнать за фол на Сафонове. Так откровенно лететь в голкипера - это красная. Да и по игре он постоянно нарывался на удаление. Но был ещё левый горчичник Черникову. Нормально судья сегодня отработал, если и ошибался, то в обе стороны.
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Викентий Тристаграмматиков
Ответ madjer163
С таким судейством грех ныть
Так не ной. От кротов вчера всем досталось, сначала Крылья пострадали от удаления, потом Краснодар от первого из вне игры. А в тексте ни слова про судейство, только про свою команду.
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Александр Чирочкин
Ответ madjer163
С таким судейством грех ныть
Особенно с левой второй жёлтой , да и в целом судья конечно по красоте судил в сторону юга
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Diablosax
Ответ captain_Kirk_12
Согласен, очень повлиял уход Черникова. Баньяц - не замена ему даже близко по выполняемым функциям. А Ленини вышел вместо Кривцова тоже не в тему. У Кривцова игра вперед сегодня не ладилась, а вот в отборах и борьбе он был хорош.
Баньяц как опорник слабоват, но у него пас очень добротный, хорошая левая нога, и видение. И пас в моменте с 1 голом не каждый осмелится и так выкатит! Между двух идеально бильярдным покатил на Кордобу, а тот в 1 касание на Эдо и ВСЁ минус вся команда Крыльев и пустое пространство. Баньяц может и слабее Черникова на этой позиции, она не его изначально, но он молодец!
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Ваге Геворгян
Иолодые игроки-Волков, Литвинов, и плохой опорник Ленини..... Ленини не чувствует игру, а Молодые не думают вообще.... опытный игрок 90+5 получивший гол от команды играющей в меншенстве, катает минуту мяч и спакойно идёт домой, а молодой начал атаку, ок начал молодец, так какого хрена ведя команду в атаку решаешь через центр какую то замудренную передачу дать? там перехват пару пасов навес и Краснодар уже не ведёт...... Повезло конкретно уже второй раз подряд в кубке.... собиритесь ребята, так трофей не берут
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Генерал своего дивана
Надо искоренять уже этот менталитет тёлочки, ну сколько можно так неуверенно играть. Скоро Спартак в Москве после позора от Акрона, там такое не простят
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Лурц
Ответ Alex_Prinz
Ивич суров после победы, но если честно все по делу. Как вышел Ленини центр поля сильно просел. Выжигал в обратную сторону (( Да и показалось что последние замены сильно ослабили игру
Ильзат перестал себя показывать. Помню осенью он феерил и зажигал. Сейчас стух. Показывает много беготни и никакого обострения.
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captain_Kirk_12
Ответ Diablosax
Баньяц как опорник слабоват, но у него пас очень добротный, хорошая левая нога, и видение. И пас в моменте с 1 голом не каждый осмелится и так выкатит! Между двух идеально бильярдным покатил на Кордобу, а тот в 1 касание на Эдо и ВСЁ минус вся команда Крыльев и пустое пространство. Баньяц может и слабее Черникова на этой позиции, она не его изначально, но он молодец!
Именно. Про Баньяца - согласен. Но в этом матче, как мне прказалось , второй тайм провален из-за отсутствия жёсткости в центре поля.
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Александр Мещеряков
Для Краснодара 2:0 - самый опасный счёт!
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Ваге Геворгян
Краснодар в этом сезоне-Ростов, Локомотив, Факел, КС.......
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Олег Жданов
Ивич-в шоке?? Мы -то-же!!! Случайность..?Когда с 0-2 с нами -отыгрываются??Уже-нет!! Не в первый раз! Это говорит только об одном.. в перерыве не те слова (или движения в челюсть) находит Ивич для своей команды?! Да..-и сегодня пронесло как и с Ростовом.. Уровень халявы и везения зашкаливает.. Но так будет не всегда! Ивич делает выводы..? Ох, сомневаюсь, смотря на последние игры!Локомотив-просто смял,как и Ростов во вторых таймах!!!Ивич становлясь чемпионом Израиля отличался тем что его защита вообще не пропускала..Имея Сафонова в Краснодаре мы в середине по пропущенным!(правда у быков есть Кайо-а это "бренд" 😖😖😖)Это называется просто -"расслабуха" в концовках.. -а это уже тренерская работа! Вопросы к Ивичу есть...
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Иван Чутов
Ответ Лурц
У меня тоже такое чувство. Вроде и победили, но осадок остался. Навтыкай им завтра, что играли все 90 минут, а не праздновали победу, когда матч ещё идёт. А то у меня ДеЖаВю. В этом сезоне уже проигрывали ведя в счёте 2:0
Так в том-то и прикол, что надо было играть 95 минут, а Краснодар играл только 90 )))
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Иван Чутов
Ответ Лурц
У меня тоже такое чувство. Вроде и победили, но осадок остался. Навтыкай им завтра, что играли все 90 минут, а не праздновали победу, когда матч ещё идёт. А то у меня ДеЖаВю. В этом сезоне уже проигрывали ведя в счёте 2:0
Так в том-то и прикол, что играть надо было 95 минут, а Краснодар играл лишь 90 )))
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Лурц
Ответ Diablosax
А у меня флешбэки с Классоном и Валенсией!(
Помню этот матч. Был на стадионе. За несколько секунд испанцы нам показали, кто батя.
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Павел Светлов
Осторожно, Акрон!
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