Ивич о голах «Крыльев» в конце игры: «Чувства такие, будто «Краснодар» проиграл. Невозможно, чтобы такое происходило»

Владимир Ивич остался недоволен игрой «Краснодара» в конце матча с «Крыльями Советов».

«Быки», ведя в счете, дважды пропустили в добавленное ко второму тайму время. В серии послематчевых пенальти им удалось одержать победу и выйти в финал Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Чувства у меня такие, будто мы проиграли. Невозможно, чтобы такое происходило.

У нас было на одного игрока больше, мы вели к 90‑й минуте со счетом 2:0, но мы пропускаем два гола. И это не первый раз происходит в этом сезоне.

Нам нужно исправить то, что произошло сейчас. Обязаны с этим справиться», – заявил главный тренер « ».

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