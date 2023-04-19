«Уже чемпионами были бы, если бы не такой формат Кубка». Защитник «Акрона» Матвеев после победы над «Спартаком»

Защитник «Акрона» считает, что при прежнем формате его команда выиграла бы Кубок России.

В среду в Жигулевске «Акрон» обыграл «Спартак» (2:1) и вышел в финал плей‑офф Пути регионов Фонбет Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».

«Мы понимали, что «Спартак» – великий клуб, но подходили к игре как обычно. Точно так же подходили к матчам и с «Торпедо», и с «Локомотивом», и с «Динамо». Мы знали, что можем пройти «Спартак».

Хотелось бы стадион побольше, чтобы вся Самарская область, как и Самара, ходила на наши матчи. Если бы не такой формат турнира, то мы бы уже чемпионами были (смеется).

Мы идем от игры к игре. Про премиальные не говорю. Это остается в раздевалке. Сейчас нам нужно как можно выше подняться в чемпионате, а там дальше Кубок», – сказал Максим Матвеев.

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