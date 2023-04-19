«Уже чемпионами были бы, если бы не такой формат Кубка». Защитник «Акрона» Матвеев после победы над «Спартаком»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Матч ТВ Акрон Максим Матвеев Футбол

Защитник «Акрона» считает, что при прежнем формате его команда выиграла бы Кубок России.

В среду в Жигулевске «Акрон» обыграл «Спартак» (2:1) и вышел в финал плей‑офф Пути регионов Фонбет Кубка России, где сыграет с «Краснодаром».

«Мы понимали, что «Спартак» – великий клуб, но подходили к игре как обычно. Точно так же подходили к матчам и с «Торпедо», и с «Локомотивом», и с «Динамо». Мы знали, что можем пройти «Спартак».

Хотелось бы стадион побольше, чтобы вся Самарская область, как и Самара, ходила на наши матчи. Если бы не такой формат турнира, то мы бы уже чемпионами были (смеется).

Мы идем от игры к игре. Про премиальные не говорю. Это остается в раздевалке. Сейчас нам нужно как можно выше подняться в чемпионате, а там дальше Кубок», – сказал Максим Матвеев.

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36 комментариев

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antiginer
Ответ Евгений Кошелек
За валяния на траве вам тоже премиальные будут? Реально, хотел бы пожелать этой команде удачи в дальнейшем, но после этих валяний весь второй тайм, что не отрицает отсутствия игры у Спартака, но не буду.
После того,как отвозили Спартак носом весь первый тайм,полностью доминируя,можно и поваляться. Жаль мастерствп не хватило ещё пару верных моментов реализовать
+59
-9
+50
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Q1W2E3A!S!D!
Ответ flash166
Если бы не такой формат, а два матча по классике, отлетели бы в 1/32, не нужно обольщаться. Но все равно молодцы.
по какой классике? в кубке всегда на выбывание играли, так что он прав. 4 команды рпл снесли, из них 3 топовые - и даже до полуфинала не доехали
+47
-4
+43
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vovchikkuz
Ответ Клирик
И они на 13 месте в фнл!)
Справедливости ради 13 и 6 место разделяет 2 очка. Вот она лучшая лига мира!
+19
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+19
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Клирик
И они на 13 месте в фнл!)
+18
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ARIK2
Сегодня вам можно все , даже на ЛЧ замахнуться… но завтра на тренировку)))
+9
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sergspartak
Ответ Клирик
И они на 13 месте в фнл!)
ну так они забили на ФНЛ ради кубка, вот если бы они на первых местах были там, вот было бы удивительно.
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ТрактоПоктер
Звучит убедительно
+7
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Павел Ермаков
Хорошо быть линкором.Башню снесло,но три осталось.Понеслось...Подавай нам Баварию с Реалом -всех порвём на своем треке!)))
+8
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Andrew Kolevatykh
Ответ Буратино55
Ну с одной стороны да, а с другой будь это реальный полуфинал или финал кубка то и настрой у команд из рпл был бы другой
Единственный реальный шанс зацепить трофей для Спартака, матч на вылет. Конечно, настроя побеждать не было вообще. Так и запишем.
+4
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Венгерский ветеринар Мацал Кошек
Справедливо.
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Abriel
Ответ Буратино55
Ну с одной стороны да, а с другой будь это реальный полуфинал или финал кубка то и настрой у команд из рпл был бы другой
настрой не настрой, но претендент на серебро команду из ЛЛМ должен побеждать.
+3
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murzzzzzilka
Ответ antiginer
После того,как отвозили Спартак носом весь первый тайм,полностью доминируя,можно и поваляться. Жаль мастерствп не хватило ещё пару верных моментов реализовать
Чот уже смешно:) еще пару дней, и выяснится, что должны были забивать 10, и что, если бы сейчас играли в ЕК, Акрон бы любую Баварию разорвал и уничтожил😂😂
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murzzzzzilka
Ответ Павел Ермаков
Хорошо быть линкором.Башню снесло,но три осталось.Понеслось...Подавай нам Баварию с Реалом -всех порвём на своем треке!)))
На своем ковре:))
+1
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Сергей Илюшенков
Ответ Кеша
Комментарий удален пользователем
Это где играть будут,если дома,то кто его знает!Не каждый захочет сломать пол команды ради не понятно чего!А Акрону терять не чего,по сравнению с Краснодаром!
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MrWillSee
Ответ Клирик
И они на 13 месте в фнл!)
Да, страшно представить чтобы со спартаком сделала Балтика!
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murzzzzzilka
Ответ Виталий
Думаю в скором времени будут играть в РПЛ ,деньги в команду вроде вкладывают , не бедные , деньги футболистам платят без задержек
😂😂😂 вот только-только об этом написала:)))
С 13-го места туда попадут?:))
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murzzzzzilka
Ответ Евгений Кошелек
За валяния на траве вам тоже премиальные будут? Реально, хотел бы пожелать этой команде удачи в дальнейшем, но после этих валяний весь второй тайм, что не отрицает отсутствия игры у Спартака, но не буду.
Те же мысли, пока не начали тянуть время, думала, что дальше за них в кубке поболею.
А уж не выпускать врачей на поле подольше для затяжки времени - это прям вообще 🤮
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murzzzzzilka
Ответ Abriel
настрой не настрой, но претендент на серебро команду из ЛЛМ должен побеждать.
Что такое ЛЛМ?
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Diablosax
Зазвездились, не сдержались
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Юрий Поляков
Ответ Буратино55
Ну с одной стороны да, а с другой будь это реальный полуфинал или финал кубка то и настрой у команд из рпл был бы другой
Да брось ты, обидно, что Спартак не прошёл, но мАкрон действительно хорош. Не думаю, что Спартак не хотел или не очень хотел взять кубок. К сожалению в этом сезоне нам не многое светит.
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Виталий
Ответ murzzzzzilka
😂😂😂 вот только-только об этом написала:))) С 13-го места туда попадут?:))
Ты серьёзно ? Очевидно речь идёт не про этот сезон , а на будущее ) вот что я имел ввиду , так что не остри ))
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_Ingvar_
чемпионами мира?
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Сибирский литовец
Акрону нужно ещё 5 раз победить Спартак и 3 раза цска чтобы выйти в финал
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Diablosax
Ответ ARIK2
Сегодня вам можно все , даже на ЛЧ замахнуться… но завтра на тренировку)))
До тренировки нужно ещё проснуться, замахиваются то во сне :)
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munhin
молодцы когда молодцы )
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