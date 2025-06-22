Орельен Тчуамени: «Смотреть финал ЛЧ дома было тяжело. «Реал» должен выигрывать трофеи»
Орельен Тчуамени признался, что ему было тяжело смотреть финал ЛЧ дома.
В финале Лиги чемпионов-2024/25 «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0. «Реал» вылетел на стадии 1/4 финала ,уступив «Арсеналу».
«Мы смотрели финал Лиги чемпионов дома, и это было непросто.
Мы хотим выиграть этот трофей (клубный чемпионат мира – Спортс’’). Мы знаем, каковы требования в этом клубе, мы должны выигрывать титулы», – сказал полузащитник «Реала».
Сегодня «Реал» сыграет с «Пачукой» во 2-м туре группового этапа клубного ЧМ. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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