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Орельен Тчуамени: «Смотреть финал ЛЧ дома было тяжело. «Реал» должен выигрывать трофеи»

Орельен Тчуамени признался, что ему было тяжело смотреть финал ЛЧ дома.

В финале Лиги чемпионов-2024/25 «ПСЖ» разгромил «Интер» со счетом 5:0. «Реал» вылетел на стадии 1/4 финала ,уступив «Арсеналу».

«Мы смотрели финал Лиги чемпионов дома, и это было непросто.

Мы хотим выиграть этот трофей (клубный чемпионат мира – Спортс’’). Мы знаем, каковы требования в этом клубе, мы должны выигрывать титулы», – сказал полузащитник «Реала».

Сегодня «Реал» сыграет с «Пачукой» во 2-м туре группового этапа клубного ЧМ. Матч начнется в 22:00 по московскому времени.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
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