Кубок Китая, 1/8 финала. «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Портом»
«Шанхай Шэньхуа» встретится с «Портом» в 1/8 финала Кубка Китая.
Матч начнется в 13:00 по московскому времени.
Команда Леонида Слуцкого в прошлом раунде разгромила «Уси» (3:0), «Порт» в своем матче крупно обыграл «Сучжоу Дунъу» (6:2). Это третья игра команд в сезоне: до этого встречались в Суперкубке («Шэньхуа» победил 3:2) и чемпионате Китая (ничья 1:1).
Что теперь будет с «Торпедо»?10053 голоса
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Опубликовал: Вадим Высоцкий
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