Кубок Китая, 1/8 финала. «Шанхай» Слуцкого сыграет в гостях с «Портом»

«Шанхай Шэньхуа» встретится с «Портом» в 1/8 финала Кубка Китая.

Матч начнется в 13:00 по московскому времени.

Команда Леонида Слуцкого в прошлом раунде разгромила «Уси» (3:0), «Порт» в своем матче крупно обыграл «Сучжоу Дунъу» (6:2). Это третья игра команд в сезоне: до этого встречались в Суперкубке («Шэньхуа» победил 3:2) и чемпионате Китая (ничья 1:1).

Слуцкий влетел аутсайдеру. Внезапно 😳