«Аль-Наср» Роналду на 3 очка отстает от «Аль-Иттихада», имеющего матч в запасе, за 6 туров до конца чемпионата Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Футбол

«Аль-Наср» за 6 туров до конца чемпионата может отстать от лидера на 6 очков.

Сегодня команда, за которую выступает форвард Криштиану Роналду, потерпела поражение от «Аль-Хилаля» (0:2) в 24-м туре лиги Саудовской Аравии.

Сейчас отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» составляет 3 очка. При этом клуб из Джидды имеет матч в запасе.

Далее «Аль-Наср» встретится с «Аль-Раэдом» – это случится 27 апреля.

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23 комментария

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Игорь Климов
А ведь до прихода этого Кринжа7 в Аль-Наср, команда шла на первом месте, эффект лузера)
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Интеллигентный колхозник
Ответ psixyec
Еще можно спокойно стать чемпионом, учитывая, что у Иттихада игры с тем же Хилялем и не менее слабым Аль-Шабабом.
Как можно смотреть саудовскую лигу?)))
+28
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+22
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TAGAY
Ответ psixyec
Еще можно спокойно стать чемпионом, учитывая, что у Иттихада игры с тем же Хилялем и не менее слабым Аль-Шабабом.
ахахах! люди, вы серьезно смотрите матчи чемпа СА?! прям, серьезно?! альшабаб... я конечно был уверен что за РОналду в новостях будут следить но чтоб игры их смотреть.. ей богу, я даже МЛС не смотрел когда мой кумир Анри там играл) и не будут даже если туда перейдет Лео) даже матчи ПСГ смотрю раз в месяц.. а тут 90-100 по силе лига.. команды типа альшабаальхилаль.. ) жесть!
+17
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+14
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messi_leo
Даже здесь великий аль-Раналь - король верблюдов - делает лигу лучше.
+10
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+9
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Nik1993
Снова второй)
+8
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+7
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Artem Piatkov
Та понятно уже, что проиграли Чемпионат

Очередную команду развалил, за что платят 200 млн? Непонятно
+14
-8
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Nikolay Borisov
никогда он мне не нравился, но чего уж там, футболист выдающийся, но как он ведёт себя в последнее время это ппц, этот случай очередной его псих (2:0 с аль-кем-то-там продуть), как же он себя поведёт когда аль-кто-то-там-еще чемпионом станет, а не аль-крист-наср)
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Maliw Ali
Аль-Наср превратил в Наср-Аль 👆
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Artem Piatkov
Та понятно уже, что проиграли Чемпионат Очередную команду развалил, за что платят 200 млн? Непонятно
Тебя взломали? Ну просто ты мне говорил, что это МЮ некрасивый, а теперь ты прозрел
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А.Э.РАСИМ
И у меня последний вопрос.
Почему, черт возьми, пенальти бил Игало, а не Роналду?????????

Я понимаю, чужой клуб, соперник, но могли бы и Криштиану предложить.
Он бы с удовольствием забил бы.

Вы что, думаете Рон с детства за Аль-Наср?
Посмотрим, как он поступил с МЮ.
А тут Аль-Наср.
Ничего страшного, могли бы и ему предложить, бить за соперника.
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ronnych
Этот старый хрен даже лигу верблюдов похоже не выиграет)
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Nate
Аль-Наср Роналду.
Звучит-то как!
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Goofts
Ответ Nate
Аль-Наср Роналду. Звучит-то как!
Также, как и Аль-Насралду
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Goofts
Как скоро фрукт побежит к хозяинам Шейхам, на коленях просить купить других тиммейтов? Эти уже не красивые
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Goofts
Ответ Artem Piatkov
Та понятно уже, что проиграли Чемпионат Очередную команду развалил, за что платят 200 млн? Непонятно
Артем, что случилось?
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muslim95
Ответ TAGAY
ахахах! люди, вы серьезно смотрите матчи чемпа СА?! прям, серьезно?! альшабаб... я конечно был уверен что за РОналду в новостях будут следить но чтоб игры их смотреть.. ей богу, я даже МЛС не смотрел когда мой кумир Анри там играл) и не будут даже если туда перейдет Лео) даже матчи ПСГ смотрю раз в месяц.. а тут 90-100 по силе лига.. команды типа альшабаальхилаль.. ) жесть!
Это по приколу, смотрят за очередным конфузом Роналду
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А.Э.РАСИМ
Давайте просто подумаем.
Если Аль-Иттихад сыграет вничью с Аль-Файзом, а потом проиграет Аль-Хинаму, при этом если Аль-Наср выиграет у Аль-Гунду, а в следующем туре у Аль-Фанди, причем если и Аль-Хилял потеряет очки с Аль-Зейбом, при условии, что Аль-Сундук покажет зубы Аль-Иттихаду, то у Аль-Насра появятся хорошие шансы на титул.

Просто лучший футболист в истории Магриба должен забивать.

Я понимаю Аравия, любят скачки, но скакать на футболистах не надо.
Надо футбол играть.
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2vdhrvmmzf
Ответ GuruFutbola
Увы, но нет)
Да, я преувеличил, пациент уже мёртв скорее
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GuruFutbola
Ответ 2vdhrvmmzf
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Увы, но нет)
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2vdhrvmmzf
Ответ psixyec
Еще можно спокойно стать чемпионом, учитывая, что у Иттихада игры с тем же Хилялем и не менее слабым Аль-Шабабом.
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GuruFutbola
Забыли продлить абонемент пенок)
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