«Аль-Наср» Роналду на 3 очка отстает от «Аль-Иттихада», имеющего матч в запасе, за 6 туров до конца чемпионата Саудовской Аравии

«Аль-Наср» за 6 туров до конца чемпионата может отстать от лидера на 6 очков.

Сегодня команда, за которую выступает форвард , потерпела поражение от « » (0:2) в 24-м туре лиги Саудовской Аравии.

Сейчас отставание от лидирующего « » составляет 3 очка. При этом клуб из Джидды имеет матч в запасе.

Далее « » встретится с «Аль-Раэдом» – это случится 27 апреля.

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