«Аль-Наср» Роналду на 3 очка отстает от «Аль-Иттихада», имеющего матч в запасе, за 6 туров до конца чемпионата Саудовской Аравии
«Аль-Наср» за 6 туров до конца чемпионата может отстать от лидера на 6 очков.
Сегодня команда, за которую выступает форвард Криштиану Роналду, потерпела поражение от «Аль-Хилаля» (0:2) в 24-м туре лиги Саудовской Аравии.
Сейчас отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» составляет 3 очка. При этом клуб из Джидды имеет матч в запасе.
Далее «Аль-Наср» встретится с «Аль-Раэдом» – это случится 27 апреля.
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Почему, черт возьми, пенальти бил Игало, а не Роналду?????????
Я понимаю, чужой клуб, соперник, но могли бы и Криштиану предложить.
Он бы с удовольствием забил бы.
Вы что, думаете Рон с детства за Аль-Наср?
Посмотрим, как он поступил с МЮ.
А тут Аль-Наср.
Ничего страшного, могли бы и ему предложить, бить за соперника.
Звучит-то как!
Если Аль-Иттихад сыграет вничью с Аль-Файзом, а потом проиграет Аль-Хинаму, при этом если Аль-Наср выиграет у Аль-Гунду, а в следующем туре у Аль-Фанди, причем если и Аль-Хилял потеряет очки с Аль-Зейбом, при условии, что Аль-Сундук покажет зубы Аль-Иттихаду, то у Аль-Насра появятся хорошие шансы на титул.
Просто лучший футболист в истории Магриба должен забивать.
Я понимаю Аравия, любят скачки, но скакать на футболистах не надо.
Надо футбол играть.