«ПСЖ» попробует купить Бернарду Силву. Усиление атаки – приоритет Кампуша

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия лига 1 Франция возможные трансферы Луиш Кампуш Бернарду Силва Футбол

Бернарду Силва может перейти из «Манчестер Сити» в «ПСЖ».

Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, советник парижан по спортивным вопросам Луиш Кампуш уже начал работать над потенциальными летними сделками, и укрепление атакующей линии входит в число приоритетных задач.

Португалец намерен предпринять попытку купить своего соотечественника у «Ман Сити». Полузащитник ранее проявлял интерес к такому трансферу.

В текущем сезоне Силва провел 24 матча в АПЛ и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

24 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ман Сити
Бернардо не игрок атаки уже довольно давно. Он в центре лучше
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Пименов
Походу и в следующем году в 1/8 вылетят.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidan GOAT
Так по словам фанатов, у них в нападении GOAT, зачем укреплять нападение ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alwes
Только сейчас дошло что покупать нужно опытных и проверенных, а не распиаренных ноунеймов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DavidRobertJosephBeckham
Это чтоб лигу 1 без валидола выиграть?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
no_one_perfect
Когда-нибудь ПСЖ будет покупать себе игроков, а не имена, но это уже совсем другая история))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
U
У вас в центре играть некому, боже. Купите Роналду уже и играйте 4-2-4.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dima91Caps
Ответ headmaster
А в центре поля и защите кто играть будет? Или по остаточному принципу «потратим сколько получится на атаку, а в остальных зонах как пойдет»?
так защитника взяли уже, а вот центр поля совсем слезы
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
GerbertS
продать защитников и купить нападающих
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sprmn
Я бы на месте ПСЖ купил бы бокс ту бокс Миленкович Савича например и качественного напа как Жиру дабы добавить вариативность в атаке фланги точно не слабая сторона ПСЖ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Да, ПСЖ точно не хватает усиления атаки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bel01
На позицию Вератти - БС гораздо более сильный и надёжный игрок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kos.vohrt
Ответ Supreme Allah
Лучше Гнуно Фернандеша заберите 🙏
Оставьте себе, спасибо. 🙏🏻
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Supreme Allah
Лучше Гнуно Фернандеша заберите 🙏
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Surviving
Прочитал потребует🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Р .
Приоритет ПСЖ увооьнение Кампуша!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kos.vohrt
Ответ &_Bishep_&
Усиление атаки. Это команде, в которой есть М-М-Н !!!
Ну так им же кто-то должен мяч доставлять. Полузащита ПСЖ - донное дно. Вот представь, что у тебя есть мощный двигатель, для которого нет топлива. Толку от этого двигателя?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Потому что Локомотив
Приоритет шейхов - уволить Кампуша
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergey Khachiyan
Рабочий цпз, дайте 2. И все, в целом, команда готова, нет, давайте брать Сильву держать мяч, Месси ж не умеет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
А в центре поля и защите кто играть будет? Или по остаточному принципу «потратим сколько получится на атаку, а в остальных зонах как пойдет»?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Усиление атаки. Это команде, в которой есть М-М-Н !!!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Туаев
Может не успеть...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Владимир Владимирович
С нынешними Мбаппе и Месси можно и нужно выигрывать ЛЧ, наверно лучше тренера нового нужно !
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Махиев
отлично
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий