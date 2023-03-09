«ПСЖ» попробует купить Бернарду Силву. Усиление атаки – приоритет Кампуша

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Как передает Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, советник парижан по спортивным вопросам уже начал работать над потенциальными летними сделками, и укрепление атакующей линии входит в число приоритетных задач.

Португалец намерен предпринять попытку купить своего соотечественника у «Ман Сити». Полузащитник ранее проявлял интерес к такому трансферу.

В текущем сезоне Силва провел 24 матча в и забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.