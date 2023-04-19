«МЮ» хочет выкупить Забитцера, «Бавария» потребует за хавбека около 25 млн фунтов

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Марсель Забитцер Футбол

«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Марселя Забитцера, права на которого принадлежат «Баварии».

По окончании сезона мюнхенцы потребуют за 29-летнего хавбека сборной Австрии около 25 млн фунтов, сообщает Caught Offside.

Манкунианцы арендовали Забитцера в заключительный день зимнего трансферного окна. 

В 13 матчах сезона за «МЮ» во всех турнирах полузащитник забил 3 гола и сделал 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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62 комментария

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Диер Ташкент
за 25 мультов надо забирать. хороший игрок который в случае чего может подменять Бруно на позиции десятки, да для вариативности тоже не помешает
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Михо
Нормальная цена, Бавария не грубит. Удачи Марселю, надеялся он приживется в Баварии
+35
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Джони Две Куртки
если это правда, то бавария молодцы, что не стали завышать ценник.
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Under
Ответ Артемий Дмитриев
Ну фиг знает, 25 млн. За 30 полузащитника, которого они взяли свободным агентом недавно
какая разница, как они его взяли?
как это влияет на текущую стоимость?
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Yu123
Ответ 2vdhrvmmzf
Куда ещё выше то, он на ТМ на 7,5 млн дешевле стоит, самой Баварии он не нужен, брали свободным, 29 лет. Разве что с учётом стандартного налога для клубов апл сумма смотрится не особо завышенной
его не свободным брали
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Emotions
Ответ Артемий Дмитриев
Ну я вёл к тому, что хорошая работа от Баварии, получить 25 млн за 30 летнего ненужного ей игрока, которого они взяли свободным агентом вполне неплохо
Вообще-то Бавария его купила, он не был свободным агентом.
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Deutsche Fan
Пусть у Забитцера все получится, раз не в Баварии, то в МЮ, хороший футболист.
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Лёха Жданчик
Ответ Джони Две Куртки
если это правда, то бавария молодцы, что не стали завышать ценник.
25млн фунтов это как раз завышенный ценник на 30летнего игрока которого они взяли за 15млн евро
+11
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Андрей Хенто
Отличное усиление для Юнайтед у Забитцера не получилось в Баварии, а в Юнайтед он отлично вписался в игровую модель Тен Хага.
+7
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Antuanych
Забитцер, на удивление, пришелся ко двору. Очень полезный игрок.
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Артемий Дмитриев
Ответ Михо
Нормальная цена, Бавария не грубит. Удачи Марселю, надеялся он приживется в Баварии
Ну фиг знает, 25 млн. За 30 полузащитника, которого они взяли свободным агентом недавно
+10
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Emotions
Удачи Заби, жаль, что у нас не получилось.
+4
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Михо
Ответ Артемий Дмитриев
Ну фиг знает, 25 млн. За 30 полузащитника, которого они взяли свободным агентом недавно
Он не был свободным агентом, вы бы хоть почитали прежде чем писать это)
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Любезный Коссутий
Ответ Артемий Дмитриев
Ну фиг знает, 25 млн. За 30 полузащитника, которого они взяли свободным агентом недавно
он не был свободным агентом
30.08.2021 РБ Лейпциг ПОКУПКА Бавария
+4
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Ilia Maksiokov
пахарь ...
за 25 просто клад.
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f0rmoceft
Цена нормальная, надо брать
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piper65
25 хуже, чем 17, но брать надо все равно - очень полезный человек, прекрасно справляющийся АПЛ. Звездой не станет, но ниже определенного уровня не упадает, и этот уровень весьма неплох
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Under
Ответ Elik1989
Сейчас уже все были бы ко-двору, график плотный просто в край уже, зато ЧМ провели осенью.
обычный вроде график, с учётом финала Кубка Лиги, полуфинала Кубка Англии и четвертьфинала Лиги Европы при наличии лишнего раунда
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Vezdexodof
Ценник супер за такого футболиста👍
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somebody
Хороший игрок за адекватную цену, уже вписался в команду, качественный трансфер
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Любезный Коссутий
прекрасный ценник по нынешним временам. нужно однозначно выкупать.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Лёха Жданчик
25млн фунтов это как раз завышенный ценник на 30летнего игрока которого они взяли за 15млн евро
Согласен. Причём Бавария брала его более молодым, но он ничего не смог показать в Мюнхене.
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МБ14
Ответ Лёха Жданчик
25млн фунтов это как раз завышенный ценник на 30летнего игрока которого они взяли за 15млн евро
Они взяли с годом контракта. Это тоже учитывать надо
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Elik1989
Ответ Ronny92
Главное, чтобы не стал вторым Донни. Хотя даже сейчас Донни мог бы играть, если бы не травма
Сейчас уже все были бы ко-двору, график плотный просто в край уже, зато ЧМ провели осенью.
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kaviknat
Ответ Артемий Дмитриев
Ну фиг знает, 25 млн. За 30 полузащитника, которого они взяли свободным агентом недавно
По информации спортса, Бавария купила его летом 21 года за 15 млн
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