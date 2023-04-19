«МЮ» хочет выкупить Забитцера, «Бавария» потребует за хавбека около 25 млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить Марселя Забитцера, права на которого принадлежат «Баварии».
По окончании сезона мюнхенцы потребуют за 29-летнего хавбека сборной Австрии около 25 млн фунтов, сообщает Caught Offside.
Манкунианцы арендовали Забитцера в заключительный день зимнего трансферного окна.
В 13 матчах сезона за «МЮ» во всех турнирах полузащитник забил 3 гола и сделал 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.
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как это влияет на текущую стоимость?
30.08.2021 РБ Лейпциг ПОКУПКА Бавария
за 25 просто клад.