«МЮ» хочет выкупить Забитцера, «Бавария» потребует за хавбека около 25 млн фунтов

« » хочет сохранить , права на которого принадлежат «Баварии».

По окончании сезона мюнхенцы потребуют за 29-летнего хавбека сборной Австрии около 25 млн фунтов, сообщает Caught Offside.

Манкунианцы арендовали Забитцера в заключительный день зимнего трансферного окна.

В 13 матчах сезона за «МЮ» во всех турнирах полузащитник забил 3 гола и сделал 1 ассист. Подробнее его статистика – здесь.

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