Забитцеру нравится в «МЮ», он хочет остаться. «Бавария» определится с его будущим в мае или июне
Марсель Забитцер хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Австриец выступает за манкунианцев на правах аренды без опции выкупа. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, игрок хочет остаться в клубе АПЛ на постоянной основе.
Если бы «Баварию» продолжал возглавлять Юлиан Нагельсманн, ситуация была бы более понятной – на Забитцера не рассчитывали. Но мюнхенцы назначили Томаса Тухеля.
Решение вопроса о будущем полузащитника ожидается в мае или июне.
В АПЛ Забитцер провел 5 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
А блин там же ещё вопрос о Лаймере решатся будет.