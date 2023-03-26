Забитцеру нравится в «МЮ», он хочет остаться. «Бавария» определится с его будущим в мае или июне

хочет продолжить карьеру в « ».

Австриец выступает за манкунианцев на правах аренды без опции выкупа. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, игрок хочет остаться в клубе АПЛ на постоянной основе.

Если бы «Баварию» продолжал возглавлять , ситуация была бы более понятной – на Забитцера не рассчитывали. Но мюнхенцы назначили .

Решение вопроса о будущем полузащитника ожидается в мае или июне.

В АПЛ Забитцер провел 5 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.