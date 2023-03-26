Забитцеру нравится в «МЮ», он хочет остаться. «Бавария» определится с его будущим в мае или июне

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Марсель Забитцер Юлиан Нагельсманн Фабрицио Романо Футбол

Марсель Забитцер хочет продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Австриец выступает за манкунианцев на правах аренды без опции выкупа. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, игрок хочет остаться в клубе АПЛ на постоянной основе.

Если бы «Баварию» продолжал возглавлять Юлиан Нагельсманн, ситуация была бы более понятной – на Забитцера не рассчитывали. Но мюнхенцы назначили Томаса Тухеля.

Решение вопроса о будущем полузащитника ожидается в мае или июне.

В АПЛ Забитцер провел 5 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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14 комментариев

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Will Turner
по играм за мю видно, что не деревянный, но как будто связи нет у него с игроками и понимания, из за этого и выглядит блекло
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Любезный Коссутий
если Мака продать - почему нет?
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Андрей
отличный игрок для взятия тарелок. Гравенберх вроде в Ливер уйдет, места уже будет больше в полузащите.
А блин там же ещё вопрос о Лаймере решатся будет.
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Амин Чич
Ответ psixyec
Я понимаю, что Баварию, как и Барселону, поддерживают много людей из Средней Азии, однако пиши, пожалуйста, грамотно по-русски, потому что из твоего ответа ничего не понятно.
а ты разбери слова по слогам и будет понятно
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Амин Чич
Ответ psixyec
Я понимаю, что Баварию, как и Барселону, поддерживают много людей из Средней Азии, однако пиши, пожалуйста, грамотно по-русски, потому что из твоего ответа ничего не понятно.
мешок, тебе говорят, клуб, который без человека миллионера не выживет, вот МЮ такой!!!
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psixyec
Ответ Амин Чич
унижение-это когда МЮ пропускает 7 мячей🤣🤣🤣 вам ли вообще говорить за унижение
Сейчас бы сравнивать матч АПЛ, который ничего не значил, и финал ЛЧ.
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therealgreenman
Он очень полезен для МЮ за такой короткий промежуток времени, но все будет зависеть от Тухеля и его критериям, видит ли он его в Баварии, если да, то Марсель скорее предпочтёт остаться в Мюнхене я думаю
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Амин Чич
Ответ psixyec
Любой адекватный человек предпочтет АПЛ теплице, где ежегодно вручают салатницу одному и тому же клубу. Да и я уверен, что Марсель выбрал МЮ не зря: как-никак в 99 знатно унизили мешок, теперь и на трансферном поприще кидают Баварку.
унижение-это когда МЮ пропускает 7 мячей🤣🤣🤣 вам ли вообще говорить за унижение
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psixyec
Ответ Амин Чич
ты, что умираешь или пчихнул 🤣
Я понимаю, что Баварию, как и Барселону, поддерживают много людей из Средней Азии, однако пиши, пожалуйста, грамотно по-русски, потому что из твоего ответа ничего не понятно.
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Vezdexodof
Всё в руках (точнее ногах) Заби.
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Амин Чич
Ответ psixyec
Любой адекватный человек предпочтет АПЛ теплице, где ежегодно вручают салатницу одному и тому же клубу. Да и я уверен, что Марсель выбрал МЮ не зря: как-никак в 99 знатно унизили мешок, теперь и на трансферном поприще кидают Баварку.
ты, что умираешь или пчихнул 🤣
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Joker17
Думаю он в Баварию вернётся, в МЮ места в старте нет. В опорной зоне Каземиро + Эриксен скоро вернётся, выше Бруно. Летом МЮ будет искать более молодую замену датчанину. Де Йонг, Белингем, другие фамилии называются.
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psixyec
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Direct free kick
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