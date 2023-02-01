Мерсон о Забитцере в «МЮ»: «Его подписали из-за паники. Он и близко не попадал в основу «Баварии»

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Английский клуб арендовал полузащитника «Баварии» до конца сезона.

«Он не попадал в состав «Баварии». Он далек от этого. Их пара центральных полузащитников зацементировала свои места на поле, но если бы он был хорош, он бы оказывал на нее давление.

Итак, дело опять в панике. 1 января к нему не было никакого интереса. Теперь его подписали из-за паники. Эриксен только что получил травму. Это паника. Они подписали игрока, который является четвертым в очереди на свою позицию в «Баварии». Что касается меня, то я не уверен в целесообразности этого.

Этого парня раньше не было на радарах. Он не попадает в состав «Баварии». Если бы я был фанатом «Манчестер Юнайтед» или «Челси», я бы посмотрел и сказал, что он и близко не попадает в основу «Баварии». Так что, если он не играет в их основе, зачем нам хотеть, чтобы его подписал наш клуб?

Сделает ли он нас лучше? Есть ли игроки, которые лучше него? На мой взгляд, да», – сказал бывший игрок «Арсенала».