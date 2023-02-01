Мерсон о Забитцере в «МЮ»: «Его подписали из-за паники. Он и близко не попадал в основу «Баварии»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Пол Мерсон Марсель Забитцер Футбол

Пол Мерсон высказался о переходе Марселя Забитцера в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб арендовал полузащитника «Баварии» до конца сезона. 

«Он не попадал в состав «Баварии». Он далек от этого. Их пара центральных полузащитников зацементировала свои места на поле, но если бы он был хорош, он бы оказывал на нее давление. 

Итак, дело опять в панике. 1 января к нему не было никакого интереса. Теперь его подписали из-за паники. Эриксен только что получил травму. Это паника. Они подписали игрока, который является четвертым в очереди на свою позицию в «Баварии». Что касается меня, то я не уверен в целесообразности этого. 

Этого парня раньше не было на радарах. Он не попадает в состав «Баварии». Если бы я был фанатом «Манчестер Юнайтед» или «Челси», я бы посмотрел и сказал, что он и близко не попадает в основу «Баварии». Так что, если он не играет в их основе, зачем нам хотеть, чтобы его подписал наш клуб?

Сделает ли он нас лучше? Есть ли игроки, которые лучше него? На мой взгляд, да», – сказал бывший игрок «Арсенала».

34 комментария

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sLp
Ответ NIRVANA
Стоп-стоп. Эти же эксперты критиковали Лисандро из-за роста, говорила что Эриксен не вывезет из-за того случая, Варан сбитый летчик и сомневались в Тен Хаге. А теперь Забитцер)))
Значит все правильно сделали))
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Розовопопый пони
Удачи Марселю, неудача (но тут еще с какой стороны посмотреть) в Баварии не должна стать красным флажком для других топ-клубов, очень хочется, чтобы у него получилось стать важным элементом в структуре Тен Хага.
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Nazar Kurtdurdyev
Ответ NIRVANA
Стоп-стоп. Эти же эксперты критиковали Лисандро из-за роста, говорила что Эриксен не вывезет из-за того случая, Варан сбитый летчик и сомневались в Тен Хаге. А теперь Забитцер)))
Каземиро не сможет играть без Модрича и Крооса, плозо у тебя с памятью😏😉
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Розовопопый пони
Ответ NIRVANA
Стоп-стоп. Эти же эксперты критиковали Лисандро из-за роста, говорила что Эриксен не вывезет из-за того случая, Варан сбитый летчик и сомневались в Тен Хаге. А теперь Забитцер)))
Ну логика у них, как у рисковиков: назови наихудший сценарий, если он сбудется - ты молодец, всё предвидел и предупреждал. Позиция куда безопаснее, чем предоставление позитивных прогнозов.
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Febos_
Ответ United_LP
99% игроков АПЛ не попадали бы в основу Баварии
В Баварии кроме Киммиха и наверное Дэвиса любого другого можно заменить, темболе игроками из апл
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Amalfitano
Ответ заратустра-будрайтис
Только в составе РБ он разносил Шпоры и завалил им две банки, разносил МЮ, где вырезал шедевральную голевую передачу и вообще делал в центре поля, что хотел
Ага. Всех разносил, но бы продан за смешные бабки.
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Владимир Фокин
Ответ NIRVANA
Стоп-стоп. Эти же эксперты критиковали Лисандро из-за роста, говорила что Эриксен не вывезет из-за того случая, Варан сбитый летчик и сомневались в Тен Хаге. А теперь Забитцер)))
Ага, а Каземиро едет доигрывать на пенсию
+5
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+5
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заратустра-будрайтис
Ответ Amalfitano
Именно так. Забитцер попал в Баварию только из-за Нагельсмана. Но и там он не был основным. А для апл он вообще не уровень.
Только в составе РБ он разносил Шпоры и завалил им две банки, разносил МЮ, где вырезал шедевральную голевую передачу и вообще делал в центре поля, что хотел
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Habibullo Tursunov
Мне они начинают нравиться, когда они критикуют наших игроков, я так думаю, наших делает более мотивированными
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**Iscander**
Ответ United_LP
99% игроков АПЛ не попадали бы в основу Баварии
Всё правильно, игрокам АПЛ не нужна салатница.
0
-2
-2
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Ksandvankneshas
Будто кто-то просто так бы отдал близкого к основе игрока в аренду посреди сезона
0
0
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Troy_nsk
А почему 4й на очереди в Баварии это плохо? Очевидно, сейчас Бавария и МЮ на разных уровнях, в том числе в полузащите. Думаю, что Забитцер имеет все шансы отлично вписаться в команду Тен Хага и своей игрой подтянуть МЮ)
0
-1
-1
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заратустра-будрайтис
Ответ United_LP
99% игроков АПЛ не попадали бы в основу Баварии
99,9 %
0
0
0
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Falsegoalkeeper
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Классик бритиш высокомерие. Лавочник баварии спокойно может быть стартером мю, как будто у них в центре сплошь топы. Кроме каземиро там одна древесина и хрусталь, в лице вдб
Так у Баварии игра держится на Киммихе + тройке нападения (Мюллер, Сане, Мусиала). Остальные полузащитники скорее борцухи нежели футболисты (Грецка например никогда не выделялся потрясающим видением поля или техникой). А без Киммиха Бавария это другая команда
+1
0
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x2dj8fx6q7
Я бы не стал вменять человеку в вину , если бы он уступал Киммиху и Горетцке.
+5
0
+5
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Amalfitano
Ответ NIRVANA
Много матчей видел Забитцера в АПЛ, чтобы так смело утверждать?
Я видел много его матчей в Германии. Средний игрок для клубов типа Байер.
0
-1
-1
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Классик бритиш высокомерие. Лавочник баварии спокойно может быть стартером мю, как будто у них в центре сплошь топы. Кроме каземиро там одна древесина и хрусталь, в лице вдб
+5
-1
+4
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Пирс Морган
Ответ **Iscander**
Что там по Роналду? Давно не слышно))
Пока что не можем определить, за каким вызовом он поехал
+3
0
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Febos_
Последний раз видел играющего Забитцера когда он играл против Санчо в Бундеслиге
+1
-1
0
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**Iscander**
Ответ Пирс Морган
Ну Марсель то хорош, не захотел полировать лавку и поехал дальше
Что там по Роналду? Давно не слышно))
+2
0
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Елена Готье
Ответ Ds13
Жаль что без права выкупа. Он Баварии нафиг не нужон!
Если бы он был не нужен, то его бы продали, или дали бы выкупить после аренды.
+4
0
+4
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NIRVANA
Ответ Amalfitano
Именно так. Забитцер попал в Баварию только из-за Нагельсмана. Но и там он не был основным. А для апл он вообще не уровень.
Много матчей видел Забитцера в АПЛ, чтобы так смело утверждать?
+2
0
+2
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United_LP
99% игроков АПЛ не попадали бы в основу Баварии
+7
-3
+4
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QWertY
Верю, что Забитцер преуспеет в МЮ. Вопрос стоит только в том, как пройдет адаптация. А по мастерству и навыкам он и вовсе лучше Эриксена, Фреда и Мактоминея
0
-2
-2
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NIRVANA
Стоп-стоп. Эти же эксперты критиковали Лисандро из-за роста, говорила что Эриксен не вывезет из-за того случая, Варан сбитый летчик и сомневались в Тен Хаге. А теперь Забитцер)))
+17
0
+17
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