«Челси» проиграл четыре матча подряд впервые за 30 лет – все при Лэмпарде

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Челси» проиграл четыре матча подряд впервые с 1993 года.

Команда тренера Фрэнка Лэмпарда уступила «Реалу» (0:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

Ранее лондонцы проиграли «Брайтону» (1:2) и «Вулверхэмптону» (0:1) в АПЛ, а также тому же «Реалу» (0:2) в первой игре 1/4 финала.

Таким образом, «Челси» проиграл четыре игры подряд во всех турнирах впервые за 30 лет.

Четырехматчевая серия случилась после назначения Лэмпарда на пост временного главного тренера «Челси».

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36 комментариев

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Игорь Новиков
Сильная смена тренера.
+33
-4
+29
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llolishe
Ответ CriminalJoint62
Челси единственный клуб, который навязал борьбу Реалу в этом сезоне. Они не прошли дальше, но выиграли наши сердца
😂😂😂😂😂
+22
-4
+18
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Arthur Jacob
Тренер англичанин уже звучит страшно
+15
0
+15
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revo
Качать гения!
+11
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+11
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Asad Usmanhodjaev
Реал на эконом режиме прошёлся, это не челси хорошо начал игру в 1 тайме, а реал дал им так сыграть
+10
-2
+8
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Промах Мораты
Ответ llolishe
Будет матч с МЮ на ОТ Что там поэксперементируешь то?Мудрика центр напом поставит?
Я не тренер. Но лучше уж кепу в атаку, чем хаверца опять
+3
0
+3
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Промах Мораты
Оставшиеся матчи можно было бы с умом использовать для построения игры и экспериментов, а по факту будет просто упущенное время. Лэмп не тянет объективно
+3
0
+3
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Universal1000
Ахахахахахахха
Дайте Френку всё-таки контракт...Ну пожалуйста.
Я страдал, когда его уволили из Эвертона, забрали возможность с него ржать.
Боули слава!

Был хоть один тренер в истории сливший 4 первый же свои игры за клуб? Скорее всего даже любая эскортница на бровке замотивировала бы на эффекте смены рулевого на хотя бы одну волевую ничейку из четырех попыток.
Но Лэмпард! Лэмпард это вещь!
+2
-1
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Мовсар Германия
Ответ CriminalJoint62
Челси единственный клуб, который навязал борьбу Реалу в этом сезоне. Они не прошли дальше, но выиграли наши сердца
а Реал знает что Челси навязал ему борьбу? просто было ощущение, что Реал прошёл налегке
+1
0
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Роман
Ответ CriminalJoint62
Челси единственный клуб, который навязал борьбу Реалу в этом сезоне. Они не прошли дальше, но выиграли наши сердца
Рофл удался)
+2
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Андрей Хенто
Прекрасный футболист далеко не всегда хороший тренер. Тренерская карьера Фрэнка это отлично иллюстрирует.
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SWS
Ответ Artur Turik
Поэтому не факт, что и Рауль будет хорош в реале. Лемпс тоже был неплох в дерби Каунти, но это совсем другой уровень.
И Пирло на ум приходит
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Игорь Новиков
Ответ Промах Мораты
Просто от поттера уже тошнило
А от Лэмпарда не тошнит?
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bel01
Не то чтобы яркое начало.
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llolishe
Ответ Промах Мораты
Оставшиеся матчи можно было бы с умом использовать для построения игры и экспериментов, а по факту будет просто упущенное время. Лэмп не тянет объективно
Будет матч с МЮ на ОТ
Что там поэксперементируешь то?Мудрика центр напом поставит?
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Artur Turik
Ответ SWS
И Пирло на ум приходит
Да таких примеров много, Анри тоже.
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The Best
Ответ Промах Мораты
Просто от поттера уже тошнило
Так при Поттере лучше играли,вообще Боули хотел в Челси простоить систему а она за пол года не строится.На это могут уйти 1-2 сезона и нужно это понимать и делать с умом,но большинство фанатов Челси и руководство хотят результаты здесь и сейчас а будущее их не сильно интересует.
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Игорь Новиков
Ответ Artur Turik
Временная, и это знают все. И все понимали, что у этого Челси нет шансов в лч.
И зачем она? Типа Поттер не мог до конца сезона доработать?
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Антон Абызов
Ответ Игорь Новиков
Сильная смена тренера.
Сильная США
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Роман
Живая легенда.
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Artur Turik
Ответ Игорь Новиков
Сильная смена тренера.
Временная, и это знают все. И все понимали, что у этого Челси нет шансов в лч.
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Промах Мораты
Ответ Игорь Новиков
Сильная смена тренера.
Просто от поттера уже тошнило
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Варлампий Варлампий
сколько этого немощного физрука еще терпеть будут?
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Denis242424
Не Челси, а сплошная Синекура
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bogdan fedyuk
хейт некоторыми лэмпарда не очень понятен. по каким то причинам они решили, что фрэнк за одну неделю перед первым матчем с реалом должен был какую то игру поставить, а за вторую вывести команду из кризиса. состав им все не так, атакующих игроков не выпускает. как будто он мбапе на лавке маринует, а не днарей уровня подвала апл типа пулисиков. причем ещё вспоминают поттера, которому 7 месяцев не хватило игру поставить и ему не дали поработать. волшебник загнал команду в такую психологическую яму, что из нее ещё полгода вылезать будут.
вся команда находится на этом месте только по одной причине - владелец, который сначала уволил тухеля, потом взял говно тренера, а потом дал ему "поработать". и хейт трибун, который он получает сейчас - полностью заслужен. будем надеяться, что уроки будут извлечены
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