«Челси» проиграл четыре матча подряд впервые за 30 лет – все при Лэмпарде

«Челси» проиграл четыре матча подряд впервые с 1993 года.

Команда тренера уступила «Реалу» (0:2) в ответном матче четвертьфинала .

Ранее лондонцы проиграли «Брайтону» (1:2) и «Вулверхэмптону» (0:1) в , а также тому же «Реалу» (0:2) в первой игре 1/4 финала.

Таким образом, «Челси» проиграл четыре игры подряд во всех турнирах впервые за 30 лет.

Четырехматчевая серия случилась после назначения Лэмпарда на пост временного главного тренера « ».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол