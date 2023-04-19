«Челси» проиграл четыре матча подряд впервые за 30 лет – все при Лэмпарде
«Челси» проиграл четыре матча подряд впервые с 1993 года.
Команда тренера Фрэнка Лэмпарда уступила «Реалу» (0:2) в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Ранее лондонцы проиграли «Брайтону» (1:2) и «Вулверхэмптону» (0:1) в АПЛ, а также тому же «Реалу» (0:2) в первой игре 1/4 финала.
Таким образом, «Челси» проиграл четыре игры подряд во всех турнирах впервые за 30 лет.
Четырехматчевая серия случилась после назначения Лэмпарда на пост временного главного тренера «Челси».
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Дайте Френку всё-таки контракт...Ну пожалуйста.
Я страдал, когда его уволили из Эвертона, забрали возможность с него ржать.
Боули слава!
Был хоть один тренер в истории сливший 4 первый же свои игры за клуб? Скорее всего даже любая эскортница на бровке замотивировала бы на эффекте смены рулевого на хотя бы одну волевую ничейку из четырех попыток.
Но Лэмпард! Лэмпард это вещь!
Что там поэксперементируешь то?Мудрика центр напом поставит?
вся команда находится на этом месте только по одной причине - владелец, который сначала уволил тухеля, потом взял говно тренера, а потом дал ему "поработать". и хейт трибун, который он получает сейчас - полностью заслужен. будем надеяться, что уроки будут извлечены