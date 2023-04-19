Анчелотти о 2:0 с «Челси»: «Реал» знал, что придется терпеть. В защите мы показали очень приличный уровень и заслужили пройти дальше»
Карло Анчелотти отметил работу «Реала» в защите на протяжении игры с «Челси» (2:0).
«Мы знали, что в таком матче нужно будет терпеть. Соперник все перепробовал, создавал нам проблемы, особенно на левом фланге, но затем мы внесли корректировки.
В этом матче было все, и вполне естественно, что пришлось потерпеть. В защите мы показали очень приличный уровень и заслужили пройти дальше.
Куртуа совершил очень важный сэйв, без которого «Челси» вел бы в счете. Во втором тайме мы лучше контролировали игру, у нас было больше пространства в контратаках, и мы смогли забить два мяча.
Я немного волновался [из-за того, что Милитао получил желтую карточку], потому что вдесятером пришлось бы нелегко, но он провел выдающийся матч. Он не сыграет в первой полуфинальной игре, но, надеюсь, успеет восстановиться Алаба.
Мы думаем о себе, но я рад за «Милан», он давно не играл в полуфинале. И мне жалко «Наполи», мне этот клуб тоже дорог», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.
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А так спасибо Карло за очередной полуфинал)
Винисиус назад не отрабатывал, а Модрич не всегда садился глубоко. Камавинга разрывался. Честно говоря, повезло, что не наказали.
Ништяк стартап.
А Рикоберга и Климов соучредители
Начо и Алаба будут отлетать от норвежца в стыках
так что надеемся, что Рюдигер хорошо подготовится к встрече с Холландом
Но увольнение в любом случае стало бы некрасивым поступком.