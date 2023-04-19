Анчелотти о 2:0 с «Челси»: «Реал» знал, что придется терпеть. В защите мы показали очень приличный уровень и заслужили пройти дальше»

Теги Милан Карло Анчелотти Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Давид Алаба Тибо Куртуа Эдер Милитао Футбол

Карло Анчелотти отметил работу «Реала» в защите на протяжении игры с «Челси» (2:0).

«Мы знали, что в таком матче нужно будет терпеть. Соперник все перепробовал, создавал нам проблемы, особенно на левом фланге, но затем мы внесли корректировки.

В этом матче было все, и вполне естественно, что пришлось потерпеть. В защите мы показали очень приличный уровень и заслужили пройти дальше.

Куртуа совершил очень важный сэйв, без которого «Челси» вел бы в счете. Во втором тайме мы лучше контролировали игру, у нас было больше пространства в контратаках, и мы смогли забить два мяча.

Я немного волновался [из-за того, что Милитао получил желтую карточку], потому что вдесятером пришлось бы нелегко, но он провел выдающийся матч. Он не сыграет в первой полуфинальной игре, но, надеюсь, успеет восстановиться Алаба.

Мы думаем о себе, но я рад за «Милан», он давно не играл в полуфинале. И мне жалко «Наполи», мне этот клуб тоже дорог», – сказал главный тренер «Реала» в эфире Movistar.

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56 комментариев

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Эркинбек Апаканов
Ответ Barca_mania
Реал не пройдет Сити 100%
Мне жаль тебя, с Челси на Сити переключаться придётся)))
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Алексей Игоревич
Ждём финал Реал - Милан?) Анчелотти с Мальдини это уже обсудили, в Стамбуле есть у обоих нерешенные дела
+36
-7
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VuNePonimaete
Ох как нелегко будет с Сити (а может и Баварией), но будет огненное и результативное противостояние, в этом точно можно не сомневаться 😍
+30
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Dm Kznts
оба гола как будто на тренировке забили
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Алексей Игоревич
Ответ Barca_mania
Реал не пройдет Сити 100%
А Барселона с кем в 1/2 сыграет? Или у них Уайлдкарт на финал?
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Эркинбек Апаканов
Ответ Barca_mania
да, нелегко вам придется против Сити. практически нет шансов.
Это лучше, чем по телеку смотреть каждый год.
+8
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белошип
Ну пожары в защите все же были,повезло что у Челси в составе одни кривоногие брусы
А так спасибо Карло за очередной полуфинал)
+7
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37old
Левый фланг Реала очень грамотно перегружали.
Винисиус назад не отрабатывал, а Модрич не всегда садился глубоко. Камавинга разрывался. Честно говоря, повезло, что не наказали.
+4
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Михо
Голы забили как на симуляторе😃
+3
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Роман
Ответ Barca_mania
Мой стартап по тихонько набирает обороты 💪
Это срубать по 0.5 коп. за каждый хвалебный коммент про Барсу на sports ?)
Ништяк стартап.
А Рикоберга и Климов соучредители
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инок
Реал и Анчелотти с уверенной победой! Сегодня здорово сыграли Куртуа и Родриго. Ну а Челси в следующем сезоне будет отдыхать от ЛЧ.
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Fazy10
без милитао будет сложно конечно
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ernar11
Только Рюдигер сможет соперничать с Холландом по габаритам и физике
Начо и Алаба будут отлетать от норвежца в стыках
так что надеемся, что Рюдигер хорошо подготовится к встрече с Холландом
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Roman Betenya
Ответ Artem Piatkov
Анчелотти топ Мне вот интересно, Перес действительно его уволит, если он не выиграет ЛЧ? Если так, то руководство Реала распишется в своей бездарности
Назвать бездарным руководство, во многом благодаря которому Реал уже более 10 лет творит чудеса - это громкий такой пук в лужу.
Но увольнение в любом случае стало бы некрасивым поступком.
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udiekemen
Ответ VuNePonimaete
Ох как нелегко будет с Сити (а может и Баварией), но будет огненное и результативное противостояние, в этом точно можно не сомневаться 😍
Счёт будет либ 5:6, либо 5:4 где-то рядом)
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Андрей Хенто
Ответ llolishe
Милитао надо было удалять Судьи как всегда жалеют игроков Реала
За что, за то, что Чалоба шикарно нырнул без контакта? Там по-хорошему не должны были даже штрафной давать, уж слишком артистично он падал. Красную карточку если и должны были показывать в этом матче, то только Джеймсу за опасную игру и удар шипами Камавингу. Но его простили и Слава Богу, иначе бы мы потом всю неделю читали, как судьи снова помогли Мадриду.
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Homelender_666
Ответ Barca_mania
Реал не пройдет Сити 100%
Ахмет, как твой бизнес в Испании?)
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Яхай-Бле
Ответ Barca_mania
да, нелегко вам придется против Сити. практически нет шансов.
14-5
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зак
в этом году уже Сити будет сложно с Реалом
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Эркинбек Апаканов
Ответ Алексей Игоревич
А Барселона с кем в 1/2 сыграет? Или у них Уайлдкарт на финал?
Она ждёт кубок Гампера
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Андрей Хенто
Куртуа герой матча, ну и класс игроков сказался, в нужное время Мадрид смог убежать в контратаку и по сути завершить матч в свою пользу. Не самая лучшая игра в исполнении команды, но главное что добились положительного результата и прошли дальше.
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Вячеслав Пустохин
Первые 15 минут я, честно говоря, думал, что накосячат, пропустят и матч заиграет новыми красками. Но какой личный уровень игроков Реала - космос: владение, ведение, отбор, скорость, пас, видение поля. Фантастика.
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Dikki Shelton
Молодцы. Спокойно и уверенно. Удачи в полуфинале.
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Пако
Полуфиналы состоятся 9/10 мая и 16/17 мая
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Yubaba
Как же хорош был Кама! И Милитао не хуже, просто нет слов
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