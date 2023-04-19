Карло Анчелотти отметил работу «Реала» в защите на протяжении игры с «Челси» (2:0).

«Мы знали, что в таком матче нужно будет терпеть. Соперник все перепробовал, создавал нам проблемы, особенно на левом фланге, но затем мы внесли корректировки.

В этом матче было все, и вполне естественно, что пришлось потерпеть. В защите мы показали очень приличный уровень и заслужили пройти дальше.

Куртуа совершил очень важный сэйв, без которого « » вел бы в счете. Во втором тайме мы лучше контролировали игру, у нас было больше пространства в контратаках, и мы смогли забить два мяча.

Я немного волновался [из-за того, что получил желтую карточку], потому что вдесятером пришлось бы нелегко, но он провел выдающийся матч. Он не сыграет в первой полуфинальной игре, но, надеюсь, успеет восстановиться .

Мы думаем о себе, но я рад за « », он давно не играл в полуфинале. И мне жалко «Наполи», мне этот клуб тоже дорог», – сказал главный тренер « » в эфире Movistar.

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