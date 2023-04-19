Касильяс ожидает встречу «Реала» и «Ман Сити»: «Возможно, мы насладимся лучшей игрой, которую футбол может нам дать сейчас»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Икер Касильяс Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Икер Касильяс ожидает лучший футбол в случае встречи «Реала» и «Манчестер Сити».

Мадридский клуб обыграл «Челси» по итогам двух матчей (2:0 и 2:0) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.

«Реал» выполнил домашнюю работу. Если «Манчестер Сити» пройдет дальше (шансы высоки), то, мы, возможно, насладимся лучшей игрой, которую футбол может дать нам в настоящий момент», – написал бывший вратарь «Реала».

Если «Манчестер Сити» пройдет «Баварию» (3:0 после первого матча), то английский клуб встретится с «Реалом» в полуфинале турнира.

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51 комментарий

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Андрей Хенто
Без Милитао в первом матче с таким монструозным Сити будет архисложно. Машина Пепа выглядит идеальной и является фаворитом в этом матче, но Мадрид неоднократно доказывал, что у этого клуба есть характер и воля к победе. Жду отличное противостояние.
+52
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U
Ну так-то досрочный финал, кажется.
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Эль Иберико
Хотелось бы Баварию..хотя это нереально но я скучаю по лигочемпионской Классике.
+32
-4
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Kamran Bagirov
Ответ Руслан
К сожалению Бавария вылетела, но они должны были играть с ман сити в финале. Бавария должен был щас встре пройти реал, но реалу как всегда везёт с жребий. В лиге чемпионов вообще непонятно стало щас что творится, и кроме ман сити щас не осталось команд которые можно было поговорить явно заслуживщий полуфинал ЛЧ.
Огнетушитель этому господину!
+12
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Невский баклан
Сити чересчур силен, это не Челси, не Ливер и тем более не МЮ, будет очень тяжело, но и в Реал тоже попадают игроки которые априори умеют обращаться с мячом.
+10
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Yubaba
То что это будет досрочный финал, сомнений почти нет. Не думаю, что МС или Реал упустят финал в случае прохода
+12
-3
+9
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Asad Nizamov
Мне показалось, или Реал почти оба тайма играл в эконом режиме
+8
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Эксперимент
Ответ Эль Иберико
при всём уважении: Сити - не ровня Баварии. Клуб-выскочка на нефтянных стероидах.
А на каких деньгах построены Реал и Бавария?
+6
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John Johnson
Он прав. Надеюсь победит сильнейший на данный момент. А не наиболее везучий.
+6
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Kasilas__1
Ответ Asad Nizamov
Мне показалось, или Реал почти оба тайма играл в эконом режиме
Даже оба матча
+4
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Артур Мкртычян
Ответ Эль Иберико
при всём уважении: Сити - не ровня Баварии. Клуб-выскочка на нефтянных стероидах.
деньги есть у всех топ клубов. многие фанаты мечтают чтобы у них были такие владельцы как Мансур. те же фаны мю и ливерпуля мечтают. реал самый бездушный клуб а мире, думаю вы не имеете права попрекать других. в любом случае, бренд сити растет из года в год. несмотря на мнение хейтеров.
+4
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Евгений Блажес
Ответ Эксперимент
А на каких деньгах построены Реал и Бавария?
на других и вообще это другое :)
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Алиш Мухамеджан
Ответ Дамир Байназаров
А что с Милитао?
Перебор жёлтых не сыграет первый матч
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Эркинбек Апаканов
Сити конечно сейчас мощьная команда, почти без слабых мест, а Реалу поможет опыт и ДНК Лиги чемпионов.
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Kasilas__1
Ответ Евгений Блажес
Сити вылетел от Реала при Пеллегрини Реал вылетел от Сити при Зидане Сити вылетел от Реала год назад Теперь пора Реалу успокоиться я считаю это будет справедливо, хватит уже шарамадридить
Сити вылетал от Реала Зидана в 2016 в полуфинале.
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Артур Мкртычян
Ответ Raul14
Реал против денежного мешка! Думаю любой адекватный любитель футбола будет болеть за Реал)) Вперёд Мадрид!
без грязи вы не можете. реал такой же мешок. король всех мешков.
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Эркинбек Апаканов
Ответ Ман Сити
А Реал не денежный мешок? Обычно любой клуб в полуфинале денежный мешок, что Реал, что Сити что Баварка.
Уж поверь, Реал зарабатывает эти деньги.
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Евгений Блажес
Ответ tampa-bay
Сити силен и фаворит, но Реал как всегда пройдет на фарте. Настолько фартовый, что игроки превращаются в деревьев и не забивают 100% моменты
Сити вылетел от Реала при Пеллегрини
Реал вылетел от Сити при Зидане
Сити вылетел от Реала год назад
Теперь пора Реалу успокоиться

я считаю это будет справедливо, хватит уже шарамадридить
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Артур Мкртычян
Ответ Руслан
К сожалению Бавария вылетела, но они должны были играть с ман сити в финале. Бавария должен был щас встре пройти реал, но реалу как всегда везёт с жребий. В лиге чемпионов вообще непонятно стало щас что творится, и кроме ман сити щас не осталось команд которые можно было поговорить явно заслуживщий полуфинал ЛЧ.
Сити это наиболее сильный соперник для реала. Бавария дно. при всем уважении
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Евгений Блажес
Ответ Kasilas__1
Сити вылетал от Реала Зидана в 2016 в полуфинале.
Я написал, Сити вылетел от Реала при Пеллегрини. В чем собственно суть твоей писанины?
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А.В. Бубнов
Врядли Нефтепроект доползёт до финала...
А так да, 6-5 и 4 мая с последующей 19 дневной комой Манси были бесценны и главное СМЕШНЫ)
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Sardor Abdujalilov
Ответ Артур Мкртычян
это новая классика. привыкай. такая бавария не соперник Реалу. очевидно
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Real_v_dushe
Это было понятно еще осенью, что скорее всего только мы и МС будут реальными претендентами на победу в этой ЛЧ и что этого матча на 80% не избежать Реалу.
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Johny111
Очень неудобный соперник у нас будет господа
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Cevin Cigan
Лига Чемпионов - особенный турнир и здесь происходят разные вещи. Одна только Барселона столько начудила в нём (8- 2 от Баварии,3 - 0 от Ромы,4 - 0 от Ливера)В этом сезоне(как и в предыдущих,Реал "хоронили" то от ПСЖ,то от Ливера,теперь вот Ман Сити) Будем объективны,Сити - фаворит! Но сколько раз Реал отправлял этих бумажных фаворитов в вечность!!! Пеп грамотный тренер,когда в своём интервью сказал,что мы сильнее Баварии и пройдём её,но Реал мы не боимся и тоже сильнее,но в ЛЧ ,это удивительная команда! Так что,запасёмся терпением и поглядим хороший футбол!!!
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