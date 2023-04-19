Касильяс ожидает встречу «Реала» и «Ман Сити»: «Возможно, мы насладимся лучшей игрой, которую футбол может нам дать сейчас»

Икер Касильяс ожидает лучший футбол в случае встречи «Реала» и «Манчестер Сити».

Мадридский клуб обыграл «Челси» по итогам двух матчей (2:0 и 2:0) и вышел в полуфинал .

« » выполнил домашнюю работу. Если « » пройдет дальше (шансы высоки), то, мы, возможно, насладимся лучшей игрой, которую футбол может дать нам в настоящий момент», – написал бывший вратарь «Реала».

Если «Манчестер Сити» пройдет «Баварию» (3:0 после первого матча), то английский клуб встретится с «Реалом» в полуфинале турнира.

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