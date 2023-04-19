Касильяс ожидает встречу «Реала» и «Ман Сити»: «Возможно, мы насладимся лучшей игрой, которую футбол может нам дать сейчас»
Икер Касильяс ожидает лучший футбол в случае встречи «Реала» и «Манчестер Сити».
Мадридский клуб обыграл «Челси» по итогам двух матчей (2:0 и 2:0) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
«Реал» выполнил домашнюю работу. Если «Манчестер Сити» пройдет дальше (шансы высоки), то, мы, возможно, насладимся лучшей игрой, которую футбол может дать нам в настоящий момент», – написал бывший вратарь «Реала».
Если «Манчестер Сити» пройдет «Баварию» (3:0 после первого матча), то английский клуб встретится с «Реалом» в полуфинале турнира.
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Реал вылетел от Сити при Зидане
Сити вылетел от Реала год назад
Теперь пора Реалу успокоиться
я считаю это будет справедливо, хватит уже шарамадридить
А так да, 6-5 и 4 мая с последующей 19 дневной комой Манси были бесценны и главное СМЕШНЫ)