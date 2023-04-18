Нагельсманн – в шорт-листе «Реала». Анчелотти гарантирует себе сохранение поста только в случае победы в ЛЧ (Sky Sport)
«Реал» может пригласить Юлиана Нагельсманна .
По информации Sky Sport, мадридский клуб заинтересован в услугах бывшего тренера «Баварии». Немец входит в шорт-лист специалистов, чье назначение может рассмотреть «Реал».
Отмечается, что Карло Анчелотти гарантирует себе сохранение поста в «Реале» только в том случае, если в этом сезоне команда выиграет Лигу чемпионов.
В назначении Нагельсманна также заинтересованы «Челси» и «Тоттенхэм».
Поттеру бы продлили контракт на 9лет если бы он попал в зону Лиги Конференций
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Перес, ты что там, обкурился? Да вам в клубе на Анчи молиться надо. Не делай ошибок, как это было с Лопетеги и Бенитесом
Вероятно, мы не все знаем про увольнение Наггетса. Но он и Реал? Да ну нафиг
ЛЧ каждый год выиграть не получится. Да и в Ла Лиге есть Барса, в каком бы кризисе она не была.
Я вот еще не могу решить для себя - как выгоднее было бы играть с Сити - в 2-x матчах или в 1? Если, конечно, пройти Челси (трудности прошлого сезона с этим клубом все помнят).
так у и Реала,лч всегда на первом месте)
Я всё понимаю, королевский клуб, все дела, но требовать победы в ЛЧ на заказ - шиза какая-то.