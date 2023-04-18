Нагельсманн – в шорт-листе «Реала». Анчелотти гарантирует себе сохранение поста только в случае победы в ЛЧ (Sky Sport)

Теги Карло Анчелотти Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Юлиан Нагельсманн Футбол

«Реал» может пригласить Юлиана Нагельсманна .

По информации Sky Sport, мадридский клуб заинтересован в услугах бывшего тренера «Баварии». Немец входит в шорт-лист специалистов, чье назначение может рассмотреть «Реал». 

Отмечается, что Карло Анчелотти гарантирует себе сохранение поста в «Реале» только в том случае, если в этом сезоне команда выиграет Лигу чемпионов.

В назначении Нагельсманна также заинтересованы «Челси» и «Тоттенхэм». 

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46 комментариев

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Лёха Жданчик
Суровые требования Реала))
Поттеру бы продлили контракт на 9лет если бы он попал в зону Лиги Конференций
+79
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LIVERPOOL18921503/25052005
Отмечается, что Карло Анчелотти гарантирует себе сохранение поста в «Реале» только в том случае, если в этом сезоне команда выиграет Лигу чемпионов.

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Перес, ты что там, обкурился? Да вам в клубе на Анчи молиться надо. Не делай ошибок, как это было с Лопетеги и Бенитесом
+39
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+35
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Антон Фалафель
Не понимаю этого фетиша на Нагеля. А Карло надо уезжать в Бразилию при любых раскладах.
+18
-3
+15
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Юрий Кечко
В Реале чето смотрю совсем подзажрались
+10
0
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sheep_catcher
Ответ Антон Фалафель
Не понимаю этого фетиша на Нагеля. А Карло надо уезжать в Бразилию при любых раскладах.
Во-во. Анчелотти никакой «своей системой» игроков не грузит, они показывают свои лучшие качества. И дух у команды - анрил.
Вероятно, мы не все знаем про увольнение Наггетса. Но он и Реал? Да ну нафиг
+7
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Barbambia
Ответ Антон Фалафель
Не понимаю этого фетиша на Нагеля. А Карло надо уезжать в Бразилию при любых раскладах.
Полностью согласен, ничего не добился в большом клубе, с лидерами не нашел общий язык. В Реале давление в разы больше, чем там где был ранее.
+6
0
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Милан 737..
Поменять Анчелотти на Нагельсмана это полный пипец 🤦‍♂️ ...
+5
0
+5
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ werowolf-gears
Капелло уволили после чемпионства, а Шустера после чемпионства 07-08, был уволен в середине 08-09 где Реал серьезно трясло
При Шустере помню клуб режима в коридоре стоял))
+5
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werowolf-gears
Ответ rigobersong
Жаль Карло, хотя топаря Шустера вообще после чемпионства уволили:))
Капелло уволили после чемпионства, а Шустера после чемпионства 07-08, был уволен в середине 08-09 где Реал серьезно трясло
+5
-1
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AnMe
Что за ажиотаж вокруг Нагельсманна, не пойму
+4
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& Co1366
Как фан Барсы скажу: "Папа Карло нужен Реалу."
+2
0
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Slavick Nemkovsky
Ответ myswordishatred
Какая-то дичь, конечно, если правда. Я всё понимаю, королевский клуб, все дела, но требовать победы в ЛЧ на заказ - шиза какая-то.
Шиза это назначить Нагельсмана))
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Геннадий Чеботарев
прекратите писать глупости,какой наы нагельсман. Его уровень это в лучшем случае Лейпциг.
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ConorNite
В Реале не рискнут с Нагельсманном. Слишком молод пока для них. А ЛЧ Реал вполне может взять. Но Карло в любом случае уйдет. Его Бразилия ждет
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Кочевник56
где скауты ФК Химки?
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Дамир Айчараков
Болею за Барсу. Но Анчелотти никого не купили, костяк команды староват, и с него требуют ЛЧ... Жалко пару Карло.
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Азрет-Али Айбазов
Не многого ли Реал хочет?
ЛЧ каждый год выиграть не получится. Да и в Ла Лиге есть Барса, в каком бы кризисе она не была.
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Savarona25
Думаю, что тут в первую очередь будет желание самого Анчелотти. Контракт с Реалом действует до 24 года, а например, со сб. Бразилии можно заключить долгосрочный, выгодный, не слишком обременительный и престижный контракт. Если Анчелотти возьмет еще кубок Испании, пройдя Барселону, то и увольнять его будет не за что.
Я вот еще не могу решить для себя - как выгоднее было бы играть с Сити - в 2-x матчах или в 1? Если, конечно, пройти Челси (трудности прошлого сезона с этим клубом все помнят).
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breeze1989
Ответ Alex Torres
Тут однозначно будет огненный полуфинал .Реал Мадрид -Ман Сити .Думаю кто победит тот и станет обладателем ЛЧ
С другой половины просто намного слабее команды в этом сезоне, так что практически наверняка ты прав.
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Армен Амбарян
Ответ myswordishatred
Какая-то дичь, конечно, если правда. Я всё понимаю, королевский клуб, все дела, но требовать победы в ЛЧ на заказ - шиза какая-то.
аппетит приходит во время еды
так у и Реала,лч всегда на первом месте)
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Александр Баскаков
Ответ aseke
Будет интересно, если назначат Нагельсмана и потом судьба сведет Мадрид и Баварию в ЛЧ.
Не сведёт
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Олег Акимов
Зачем нужно это давление на Анчелотти? Он разве косячит?
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myswordishatred
Какая-то дичь, конечно, если правда.
Я всё понимаю, королевский клуб, все дела, но требовать победы в ЛЧ на заказ - шиза какая-то.
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BaldFraud
Одного из самых титулованных тренеров на чувака, который с Баварией выиграл Чемпионат, Суперкубок и больше ничего.
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SaH4r.
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
При Шустере помню клуб режима в коридоре стоял))
когда это реал в коридоре стоял? ты что-то путаешь
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