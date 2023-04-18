«Реал» может пригласить Юлиана Нагельсманна .

По информации Sky Sport, мадридский клуб заинтересован в услугах бывшего тренера «Баварии». Немец входит в шорт-лист специалистов, чье назначение может рассмотреть «Реал».

Отмечается, что гарантирует себе сохранение поста в « » только в том случае, если в этом сезоне команда выиграет чемпионов.

В назначении Нагельсманна также заинтересованы « » и « ».