«Севастополь» отправит документы для лицензирования в РФС до 24 апреля

«Севастополь» отправит документы для лицензирования в РФС в течение недели .

Об этом рассказал генеральный директор крымского клуба Валерий Чалый.

«Футбольный клуб « » готовится к прохождению лицензирования в профессиональном футболе. Готовим документы. До 24 числа отошлем их в РФС.

Дальше от Российского футбольного союза будет информация, нужно ли что-то исправить, или все будет хорошо. Я уверен, что мы будем играть в чемпионате, и все у нас будет хорошо», – сказал Чалый.

Ранее стало известно, что к лицензированию допущены 4 клуба из Крыма – «Севастополь», «Океан», «Таврия» и ялтинский «Рубин».

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