«Севастополь» отправит документы для лицензирования в РФС до 24 апреля

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«Севастополь» отправит документы для лицензирования в РФС в течение недели .

Об этом рассказал генеральный директор крымского клуба Валерий Чалый. 

«Футбольный клуб «Севастополь» готовится к прохождению лицензирования в профессиональном футболе. Готовим документы. До 24 числа отошлем их в РФС.

Дальше от Российского футбольного союза будет информация, нужно ли что-то исправить, или все будет хорошо. Я уверен, что мы будем играть в чемпионате, и все у нас будет хорошо», – сказал Чалый.

Ранее стало известно, что к лицензированию РФС допущены 4 клуба из Крыма – «Севастополь», «Океан», «Таврия» и ялтинский «Рубин». 

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30 комментариев

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fbd
На 100% уверен, что ни один крымский клуб не пройдет лицензирование и данный факт РФС будет использовать в переговорах с УЕФА о снятии бана.
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atomio
я за то, чтобы приняли. гулять так гулять. на последние.
+10
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Filipp Gorski
Ответ fbd
На 100% уверен, что ни один крымский клуб не пройдет лицензирование и данный факт РФС будет использовать в переговорах с УЕФА о снятии бана.
Надеюсь ты будешь прав
+11
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Бухгалтер2021
пора играть в РФПЛ
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Олег Устименко
Ответ костянчик1918
Я вот против , не нужны нам Украинские клубы .
с Динамо Киев и Шактёром чемпионат интереснее станет😏
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Олег Устименко
Ответ Ursa7
Думаю можно и донецкий шахтер заявить.
и луганскую Зарю☝️
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Олег Устименко
Ответ fbd
На 100% уверен, что ни один крымский клуб не пройдет лицензирование и данный факт РФС будет использовать в переговорах с УЕФА о снятии бана.
готов спорить, что пройдёт😏
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Олег Устименко
Ответ StHappyOne
Исключение из УЕФА, ееееее
наплевать
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Ursa7
Думаю можно и донецкий шахтер заявить.
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тралмейстер
Ответ костянчик1918
Правильно ! Крым это не Россия , тут я согласен 👍
Вы ещё и не улавливаете смысл прочитанного. Понимаю.
P.S. Севастополь не дарился Украине. Он ВСЕГДА был союзного подчинения и имел те-же права что и Украина. Но в 91 его просто украли. В 14 - вернули.
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тралмейстер
Ответ костянчик1918
Вот и хорошо ) ещё бы всякие Севастополи в бан кинуть и огонь 🔥
От того что один пьяница подарил(не спрашивая людей), а другой пьяница забыл его вернуть(хотя кое-кто был готов) - это не значит что Крым,Севастополь не Россия.
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костянчик1918
Ответ тралмейстер
Так Динамо К.вроде и не берут?
Вот и хорошо ) ещё бы всякие Севастополи в бан кинуть и огонь 🔥
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Олег Устименко
Ответ atomio
я за то, чтобы приняли. гулять так гулять. на последние.
я тоже за и пусть весь мир подождёт🙌зато себя уважать будем☝️
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StHappyOne
Ответ Константин Эсперов
а УЕФА так боятся ,что крымские клубы у нас окажутся
Ну да. Никто не хочет пускать это недоразумение в бизнес
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fbd
Ответ Константин Эсперов
Вот поляки и шведы обрадуются. Действительно, это аргумент .
Это аргумент, что хотя бы в футболе РФ готова идти на уступки. Как бы понятно, что есть куда более весомые факторы, но при прочих равных отказ от эскалации можно использовать как аргумент
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Константин Эсперов
Ответ fbd
На 100% уверен, что ни один крымский клуб не пройдет лицензирование и данный факт РФС будет использовать в переговорах с УЕФА о снятии бана.
а УЕФА так боятся ,что крымские клубы у нас окажутся
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Бухгалтер2021
что то крымские клубы боятся в премьер лиге
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Alexander Kochet
Могут не успеть
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СИ
Чалый, пока крымские футбольные Федерации не будут приняты в состав РФС у Вас ничего не будет хорошего.
Неужели Вы этого не понимаете?
Подайте заявку с приложением своего устава в адрес РФС и срочно подавайте в Конституционный суд исковое заявление на рфс.
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goshforever
Хоть кто-то дает ускоряющие пинки РФС
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