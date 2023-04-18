«Севастополь» отправит документы для лицензирования в РФС до 24 апреля
«Севастополь» отправит документы для лицензирования в РФС в течение недели .
Об этом рассказал генеральный директор крымского клуба Валерий Чалый.
«Футбольный клуб «Севастополь» готовится к прохождению лицензирования в профессиональном футболе. Готовим документы. До 24 числа отошлем их в РФС.
Дальше от Российского футбольного союза будет информация, нужно ли что-то исправить, или все будет хорошо. Я уверен, что мы будем играть в чемпионате, и все у нас будет хорошо», – сказал Чалый.
Ранее стало известно, что к лицензированию РФС допущены 4 клуба из Крыма – «Севастополь», «Океан», «Таврия» и ялтинский «Рубин».
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P.S. Севастополь не дарился Украине. Он ВСЕГДА был союзного подчинения и имел те-же права что и Украина. Но в 91 его просто украли. В 14 - вернули.
Неужели Вы этого не понимаете?
Подайте заявку с приложением своего устава в адрес РФС и срочно подавайте в Конституционный суд исковое заявление на рфс.