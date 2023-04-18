«Моуриньо с его безумием и раздутым эго никого не будет бояться в «ПСЖ». Можно сравнить с тюрьмой – он выступит против самых крупных и побьет их». Дюгарри о Жозе

Кристоф Дюгарри считает, что безумие и эго Жозе Моуринью помогут ему в «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что тренер «Ромы» – фаворит на пост в « ».

«Слушайте, если вы попробовали варианты с Анчелотти, Тухелем, Эмери, Бланом, Гальтье, Почеттино, стоит сойти с ума. Нужно безумие.

Я уже не без ума от , потому что думал, что он стал карикатурой на самого себя. Меня раздражало, что он манипулировал своими игроками и раздевалкой.

Но он отличный тренер, он добился многого и завоевал титулы. Есть игроки, которые раскрылись при Моуриньо. Многие игроки могут наговорить о нем плохого, многие могут рассказать хорошее.

Может, [с Моуринью] в раздевалке до игроков наконец начнет доходить что-то. Это можно сравнить с появлением парня в тюрьме. Когда окажешься в тюрьме, ребята захотят проверить тебя, а ты выступишь против двух самых крупных и побьешь их. Так ты завоюешь уважение, и Моуринью сделает именно это.

Моуриньо с его безумием и раздутым эго никого не будет бояться. Другие тренеры «ПСЖ» за ночь становились ягнятами, хорошими парнями, хотя раньше были монстрами. С ним такого не случится.

Моуринью должен прийти в раздевалку, взять самых сильных и уложить их. Не в смысле побить, а отстранить на месяц. «Неймар, ты остаешься на скамейке на месяц, и если не нравится, то не будешь играть». По крайней мере, все будет ясно и четко», – заявил бывший нападающий сборной Франции.

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