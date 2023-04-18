«Моуриньо с его безумием и раздутым эго никого не будет бояться в «ПСЖ». Можно сравнить с тюрьмой – он выступит против самых крупных и побьет их». Дюгарри о Жозе

Теги ПСЖ Рома Жозе Моуринью лига 1 Франция Кристоф Дюгарри Футбол

Кристоф Дюгарри считает, что безумие и эго Жозе Моуринью помогут ему в «ПСЖ».

Ранее появилась информация, что тренер «Ромы» – фаворит на пост в «ПСЖ».

«Слушайте, если вы попробовали варианты с Анчелотти, Тухелем, Эмери, Бланом, Гальтье, Почеттино, стоит сойти с ума. Нужно безумие.

Я уже не без ума от Моуринью, потому что думал, что он стал карикатурой на самого себя. Меня раздражало, что он манипулировал своими игроками и раздевалкой.

Но он отличный тренер, он добился многого и завоевал титулы. Есть игроки, которые раскрылись при Моуриньо. Многие игроки могут наговорить о нем плохого, многие могут рассказать хорошее.

Может, [с Моуринью] в раздевалке до игроков наконец начнет доходить что-то. Это можно сравнить с появлением парня в тюрьме. Когда окажешься в тюрьме, ребята захотят проверить тебя, а ты выступишь против двух самых крупных и побьешь их. Так ты завоюешь уважение, и Моуринью сделает именно это.

Моуриньо с его безумием и раздутым эго никого не будет бояться. Другие тренеры «ПСЖ» за ночь становились ягнятами, хорошими парнями, хотя раньше были монстрами. С ним такого не случится.

Моуринью должен прийти в раздевалку, взять самых сильных и уложить их. Не в смысле побить, а отстранить на месяц. «Неймар, ты остаешься на скамейке на месяц, и если не нравится, то не будешь играть». По крайней мере, все будет ясно и четко», – заявил бывший нападающий сборной Франции.

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32 комментария

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Metalloid
Моур, заходя в раздевалку:
Вы думаете это меня заперли с вами? Нет, это вас заперли со мной!!!
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vitalyaryabkov
так-то все по делу сказал. Жозе по уровню уважения, трофеев, опыта превосходит любого игрока ПСЖ. вот захотят ли боссы довериться, чтоб он "перевоспитал" команду плакс
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Андрей Хенто
Да, я думаю многие бы хотели посмотреть на это зрелище и что из этого выйдет.
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Fan de PSG depuis 2002
Дюгарри с присущим ему французским чувством юмора высказал свою точку зрения. Объективно. Я уже писал на других ветках, что это было бы классно. Он многое даст ПСЖ. И самое главное, сумеет привить команде менталитет победителя в больших матчах, чего нам так не хватало.
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Spaten
Кадры из сериала Побег- Неймар и Мбаппе бегут, скованные наручниками
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Konstantin Meerov
Ответ Никита Смолов
Маур уже давно не торт, за бывалые заслуги его никто всерьез воспринимать не будет в ПСЖ.
c Ромой он хорош
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Igor Cholomitski
Ответ titov-and-trubach
Последний шанс доказать Моуриньо, что все неудачи последних лет связаны исключительно с отсутствием нужных игроков для реализации своих идей. Временами команды вспыхивали, но надолго их не хватало. Начало второго сезона в Тоттенхэме было шикарным, но, к сожалению, это последнее яркое, что вспоминается за последние 10 лет.
а где ты видел неудачи?
с МЮ трофеи, которых не было
и нет после сэра Алекса.
А с Тоттенхэмом пока ещё никто
трофеев не добился, и все знают
почему, но не потому что Моур сдулся
+5
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Руслан З.
Ну если Моуриньо вытащит свои запылившиеся конспекты времён Реала, то контратакующая модель игры с Мбаппе на острие вполне способно выстрелить. Но Жозе уже давно не тот, да может играть на результат и выдать его чего для "лиги фермеров" может быть достаточно, но хватит ли для Лиги чемпионов это вопрос...
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Евгений Семенченко
насчёт тюрьмы-это конечно сильно )))) Кристоф это в фильмах видел? )))
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Marduhai
У Дюгарри грубо, но образно, как и все сравнения двуногих человеков с четвероногими зверюгами... Повторюсь, конфликты тренера с игроками - составная часть футбола и происходят абсолютно у всех тренеров. Просто Мауриньо - самый яркий из них, а интеллект и высокая культура дополняется у него отличным знанием 6 языков. Это и сделало его абсолютно самым интересным для СМИ и хайпа всевозможных ненавистников.
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Syog1010
Ответ vitalyaryabkov
так-то все по делу сказал. Жозе по уровню уважения, трофеев, опыта превосходит любого игрока ПСЖ. вот захотят ли боссы довериться, чтоб он "перевоспитал" команду плакс
Точно не превосходит Месси по всем этим пунктам, и мб даже Рамоса
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Плацкарт Вагоныч
Или будет как в фильме «Майор Пейн». Игроки ПСЖ закопаны, торчат только головы, а Жозе поливает их из шланга водой 😂
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jonnysilverhand01
Моуринью в ПСЖ - это будет феерично !
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bel01
А сам Кристоф, интересно, где чалился?
Прямо эксперт в этой теме.
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Тиксон
все верно, интересно будет как Жозе на лопатки уложит Неймара, Месси и главного босса - Мбаппе)
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Плацкарт Вагоныч
Ответ El CiD
Не у всех, но у многих Моур ассоциируется как умелый парковщик "Автобуса"". И мне кажется, что владельцы ПСЖ с таким составом игроков хотят всё же больше играть в атаку. Моур в ПСЖ это всё же интересный вариант
Они хотят ЛЧ любой ценой. При том у Жозе будет скорее всего 1 попытка 🙂
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Михо
Ответ vitalyaryabkov
так-то все по делу сказал. Жозе по уровню уважения, трофеев, опыта превосходит любого игрока ПСЖ. вот захотят ли боссы довериться, чтоб он "перевоспитал" команду плакс
Ну по трофеям вряд ли превосходит любого игрока ПСЖ. Самый титулованный Рамос, почитайте сколько всего он выиграл
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tampa-bay
У него в Роме все отлично, не трогайте его! Тем более в это болото без конкуренции
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Ян Константинопольский
Моуриньо в ПСЖ как Роб Шнайдер в "Большом Стэне")
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CriminalJoint62
Жаль, что сейчас не 2011 год. Жозе пришелся бы ко двору
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Виталий Ан
Посадить Неймара и Мбапе на скамейку) а играть кто будет? Но я согласен что взбучку устроить давно пора. Если и ничего не получится, в любом случае пойдет на пользу.
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AR Hongover
Или он по классике наедет на Мбаппе или Неймара, после чего уволят. Это более вероятно
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Bogdan Ermolaev
Ответ AR Hongover
Или он по классике наедет на Мбаппе или Неймара, после чего уволят. Это более вероятно
Мбаппе для начала самому бы определиться, что он хочет. То он будет играть в ПСЖ, то собирается уходить.
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Xepion
по факту)
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