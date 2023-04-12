Бензема забил 90 голов в ЛЧ. Лишь у Роналду, Месси и Левандовского больше

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Челси Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги Роберт Левандовски Футбол

Кариму Бензема до 100 голов в Лиге чемпионов осталось забить 10 раз.

Форвард «Реала» открыл счет в игре с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это был его 90-й мяч в 149 матчах в турнире.

56 из них были забиты на групповой стадии, 17 – в 1/8 финала, 8 – в четвертьфинале, 8 – в полуфинале, 1 – в финале.

Опережают француза лишь три футболиста: Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129) и Роберт Левандовски (91).

Подробно со статистикой 35-летнего Бензема можно ознакомиться здесь.

«Реал» – «Челси». 1:0 – Бензема забил на 21-й. Онлайн-трансляция

Материалы по теме

47 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маноло Санчи́с
Ответ Artem Piatkov
90 голов... Только ж недавно было 56?? Не удивлюсь, если к концу карьеры ещё Месси с Роналду догонит, вот это будет прям неожиданно
Ну, это вряд-ли конечно. Но 100 выбить вполне реально.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Сафонов
Ответ Экспертное мнение
Ну это как смотреть, у Месси хет-трик в группе Ман Сити, у Роналду хет-трик АПОЭЛю и Галатасараю в 1/4. А так да, формально ляпнуть не углубляясь можно для красоты.
Это тот самый Грозный ман сити времен Манчини? Или Пеллегрини?🤔🤔 поэтому да, как смотреть🤣🤣🤣
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Табигат Баяхметов
Ответ Аман Аманович
Где написано 89 открой глаза написано 91
ну, да мы были абсолютно все слепы, спасибо что открыл нам глаза
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ Alex Rhea
Месси в группах нафармил голов, как и Лёва. Рон и Бенз короли ЛЧ
Ну это как смотреть, у Месси хет-трик в группе Ман Сити, у Роналду хет-трик АПОЭЛю и Галатасараю в 1/4. А так да, формально ляпнуть не углубляясь можно для красоты.
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аман Аманович
Ответ Табигат Баяхметов
Если у Левандовски 89, то как он опережает Бензема?
Где написано 89 открой глаза написано 91
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Интересно почитать сколько у кого матчей
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
gerudes
Главный аргумент в спорах с теми, кто утверждал, будто Бензема начал нормально играть и забивать только 2 год назад.

Так плохо играл и так мало забивал, что наколотил больше примерно всех лучших форвардов мира за последние 30, включая Дрогба, Ван Нистелроя, Роналдо, Рауля, Ибрагимовича, Руни, Трезеге, Этоо, Шевченко, Ван Перси, Агуэро и Суареса.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Ответ Данияр Жумабекович
и как вы это сделаете?)) лишь бы поставить Месси выше всех)
Ошибка. Керим Бензема...каждый его 1 гол в ЛЧ по важности перебивает 10 голов в ворота Маккаби.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Ответ Сергей Добрынин
🧯
Блин.......конечно же Бензема
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данияр Жумабекович
Ответ &_Bishep_&
Если голы классифицировать по важности Бензема будет еще выше.
и как вы это сделаете?)) лишь бы поставить Месси выше всех)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Добрынин
Ответ &_Bishep_&
Если голы классифицировать по важности Бензема будет еще выше.
🧯
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
abrusevshii chechen
Великий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg
Ответ Табигат Баяхметов
Если у Левандовски 89, то как он опережает Бензема?
Написали что опережает, значит опережает, чего спорить то?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
danik 258808
Ответ Artem Piatkov
90 голов... Только ж недавно было 56?? Не удивлюсь, если к концу карьеры ещё Месси с Роналду догонит, вот это будет прям неожиданно
Это не возможно уже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
дамир дугаров
Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Ты где пропадал ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мухаммад Юсупов
Ответ Табигат Баяхметов
Если у Левандовски 89, то как он опережает Бензема?
вам не понять 😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yrok77
Ответ Hames
о разбанили мальчугана, или вышел из дипресии?
а че он коммент то удалил? испугался минусов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Decard Show
Как же велик Криштиану
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dragnil
89>90 так и запишем!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
&_Bishep_&
Если голы классифицировать по важности Бензема будет еще выше.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
asker15041993
Ответ s_kapa
89 больше 90, ок, так и запишем
😅🤣🤣, красава,. Лучший комментарий 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
БЕКБЕРГАН
Ответ Фаррух Самаркандец
Как это Роберт опережает Карима при 89 и 90 голов соответственно?
Это не только тебя а вех интересует. 89>90 отказывается такого нас в школе не учили.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
Ответ Андрей Матушкин
Видимо 2 гола Левандовски это в кредит.
держит в уме)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yrok77
Месси не догнать Рона скорей всего
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hedgehog111
Ответ Artem Piatkov
90 голов... Только ж недавно было 56?? Не удивлюсь, если к концу карьеры ещё Месси с Роналду догонит, вот это будет прям неожиданно
рекорд Рона на десятилетия!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий