Бензема забил 90 голов в ЛЧ. Лишь у Роналду, Месси и Левандовского больше
Кариму Бензема до 100 голов в Лиге чемпионов осталось забить 10 раз.
Форвард «Реала» открыл счет в игре с «Челси» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Это был его 90-й мяч в 149 матчах в турнире.
56 из них были забиты на групповой стадии, 17 – в 1/8 финала, 8 – в четвертьфинале, 8 – в полуфинале, 1 – в финале.
Опережают француза лишь три футболиста: Криштиану Роналду (140), Лионель Месси (129) и Роберт Левандовски (91).
Подробно со статистикой 35-летнего Бензема можно ознакомиться здесь.
«Реал» – «Челси». 1:0 – Бензема забил на 21-й. Онлайн-трансляция
Так плохо играл и так мало забивал, что наколотил больше примерно всех лучших форвардов мира за последние 30, включая Дрогба, Ван Нистелроя, Роналдо, Рауля, Ибрагимовича, Руни, Трезеге, Этоо, Шевченко, Ван Перси, Агуэро и Суареса.