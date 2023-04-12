Кариму Бензема до 100 голов в Лиге чемпионов осталось забить 10 раз.

Форвард « » открыл счет в игре с «Челси» в четвертьфинале . Это был его 90-й мяч в 149 матчах в турнире.

56 из них были забиты на групповой стадии, 17 – в 1/8 финала, 8 – в четвертьфинале, 8 – в полуфинале, 1 – в финале.

Опережают француза лишь три футболиста: (140), (129) и (91).

Подробно со статистикой 35-летнего Бензема можно ознакомиться здесь.

«Реал» – «Челси». 1:0 – Бензема забил на 21-й. Онлайн-трансляция