Сборная России рассчитывает играть в чемпионате CAFA в Ташкенте («РБ Спорт»)

Сборная России рассчитывает играть в чемпионате CAFA в Ташкенте

рассматривает возможность участия сборной России в чемпионате Центрально-Азаиатской футбольной ассоциации (CAFA).

В РФС от CAFA пришел документ по коммерческим правам турнира, российская сторона отправила свои предложения.

Кроме того, по данным «РБ Спорт», сборная России рассчитывает играть групповой турнир в Ташкенте. Матчи турнира пройдут также в Бишкеке, где россияне играли в прошлом году, и футболисты выражали нарекания по состоянию поля.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня, и если сборная России примет в нем участие, то из-за позднего ухода игроков в отпуск раньше 23 июля начать сезон не получится.

В чемпионате CAFA сыграют национальные команды Таджикистана, Ирана, , Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.