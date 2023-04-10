Сборная России рассчитывает играть в чемпионате CAFA в Ташкенте («РБ Спорт»)

Теги Сборная России по футболу РФС Сборная Узбекистана по футболу Азиатская футбольная конфедерация товарищеские матчи (сборные) Футбол

Сборная России рассчитывает играть в чемпионате CAFA в Ташкенте

РФС рассматривает возможность участия сборной России в чемпионате Центрально-Азаиатской футбольной ассоциации (CAFA).

В РФС от CAFA пришел документ по коммерческим правам турнира, российская сторона отправила свои предложения.

Кроме того, по данным «РБ Спорт», сборная России рассчитывает играть групповой турнир в Ташкенте. Матчи турнира пройдут также в Бишкеке, где россияне играли в прошлом году, и футболисты выражали нарекания по состоянию поля.

Турнир пройдет с 9 по 21 июня, и если сборная России примет в нем участие, то из-за позднего ухода игроков в отпуск раньше 23 июля начать сезон не получится.

В чемпионате CAFA сыграют национальные команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.

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7 комментариев

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Dizzod
Если серьезно отнесутся то выиграют турнир. Иран плюс минус равный, Узбекистан имеет шансы если припаркует автобус.
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jepp ebriloff
Кого интересует сезон? Отменять с концами эту рофл-рпл ради исторической гойды!
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Владислав Бондарчук
Прикинем расклады, в решающем матче за выходи из группы сыграем в ничью и по разнице мячей уступят выход афганцам, зато бились боролись, готовились, прост оне повезло, это же футбол 🥅
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Владимир Туаев
Смещать начало чемпионата ради турнира с таким составом участников... Сомнительная радость, окунуться в атмосферу большого футбола вряд-ли получится, а вот играть чемпионат потом в снегу придётся!
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Бухгалтер2021
турнир круче чемпионата в бразилии по футболу где играет рио де жанейро
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Валентина Николаевна
🤡🤡🤡
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Адильхан Абдусаламов
Группа смерти
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