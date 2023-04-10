Сборная России рассчитывает играть в чемпионате CAFA в Ташкенте («РБ Спорт»)
Сборная России рассчитывает играть в чемпионате CAFA в Ташкенте
РФС рассматривает возможность участия сборной России в чемпионате Центрально-Азаиатской футбольной ассоциации (CAFA).
В РФС от CAFA пришел документ по коммерческим правам турнира, российская сторона отправила свои предложения.
Кроме того, по данным «РБ Спорт», сборная России рассчитывает играть групповой турнир в Ташкенте. Матчи турнира пройдут также в Бишкеке, где россияне играли в прошлом году, и футболисты выражали нарекания по состоянию поля.
Турнир пройдет с 9 по 21 июня, и если сборная России примет в нем участие, то из-за позднего ухода игроков в отпуск раньше 23 июля начать сезон не получится.
В чемпионате CAFA сыграют национальные команды Таджикистана, Ирана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана и Афганистана.
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