Тухель перед ответным матчем с «Сити»: «Шансы есть, нужно верить. «Баварии» предстоит покорить гору»

Теги Бавария Манчестер Сити бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель уверен, что у «Баварии» есть шанс отыграться с 0:3 в матче с «Манчестер Сити».

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы мюнхенская команда уступила со счетом 0:3. Ответная игра состоится 19 апреля.

«Мы должны идти шаг за шагом. Мы хотим выиграть первый тайм, а потом может случиться всякое. Нужно верить. В то же время верить – это не  значит мечтать. Мы отвечаем за свою игру. Шаг за шагом, тайм за таймом.

Конечно, шансы есть. Нам нужен импульс и игра как минимум на уровне первого матча. Нужно, чтобы в важные моменты все складывалось в нашу пользу. В первом матче было не так, нас жестоко наказывали. Все мы знаем, какая задача нас ждет, что она чрезвычайно трудна.

Завтра нам предстоит покорить гору. Мы верим в себя, но не хотим мечтать. Все  в наших руках, мы должны выложиться на полную. Будем бороться до конца», – сказал тренер мюнхенцев.

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35 комментариев

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Люблю Марго Робби
Шанс будет только если лысый опять начнёт изобретать велосипед
+45
-2
+43
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инок
«Надежды Тухеля питают, Отраду Пепу подают» - (Почти по Пушкину)
+14
-2
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therealgreenman
Меня до этого тут минусовали, но скажу ещё раз, не будет Бавария при Тухеле пачками больше класть, 1-2 гола за игру… изредка они будут более двух забивать и это печально для такого клуба, и для такого подбора игроков, при всём уважении к Тухелю, но разницу три гола, именно у Сити, играя в футбол Тухеля, маловероятно, даже очень маловероятно…
+13
-4
+9
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ инок
«Надежды Тухеля питают, Отраду Пепу подают» - (Почти по Пушкину)
Почти по Пушкину, а на деле по Глинке и, в оригинале, по Ломоносову🤓
Всё, форточку можно открывать🙃
+5
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Evgeniy 72
Ответ Люблю Марго Робби
Шанс будет только если лысый опять начнёт изобретать велосипед
Да ладно, в прошлом сезоне Сити еле ноги унесли в ответке с Атлетико. Там правда было попроще по счёту, но матрасы вполне могли тогда оформить и 3:0, если бы судейство было справедливым.
В ЛЧ после крупного поражения - камбэков в ответке вообще достаточно много уже было, сейчас как раз тот случай для ожиданий. Да, понятно, что Сити фаворит на проход в следующий раунд, но путёвку они пока не оформили.
Один из древних матчей в еврокубке, который навсегда - это ответка Бремена против Андерлехта. Бельгийцы выиграли домашний матч 1:0, и вели в Бремене 0:3, при этом играя гораздо лучше. Но за 20 оставшихся минут Вердер начал камбэчить, слегка ожив после первого гола, ну а когда влетел второй, то трибуны их погнали. И забивать нужно было пять, так как правило гостевого гола тогда действовало. Пять и забили.
+14
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Люблю Марго Робби
Ответ Evgeniy 72
Да ладно, в прошлом сезоне Сити еле ноги унесли в ответке с Атлетико. Там правда было попроще по счёту, но матрасы вполне могли тогда оформить и 3:0, если бы судейство было справедливым. В ЛЧ после крупного поражения - камбэков в ответке вообще достаточно много уже было, сейчас как раз тот случай для ожиданий. Да, понятно, что Сити фаворит на проход в следующий раунд, но путёвку они пока не оформили. Один из древних матчей в еврокубке, который навсегда - это ответка Бремена против Андерлехта. Бельгийцы выиграли домашний матч 1:0, и вели в Бремене 0:3, при этом играя гораздо лучше. Но за 20 оставшихся минут Вердер начал камбэчить, слегка ожив после первого гола, ну а когда влетел второй, то трибуны их погнали. И забивать нужно было пять, так как правило гостевого гола тогда действовало. Пять и забили.
Посмотрим конечно, но сама атмосфера внутри клуба оставляет желать лучшего, возможно даже победит Бавария с разницей в один мяч.....но что-то совсем не верится в проход немцев в полуфинал
+4
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Григорий Геник
Кому как не Баварии делать камбэк с Сити, еще и дома)
+6
-3
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ShamilK
Ответ therealgreenman
Меня до этого тут минусовали, но скажу ещё раз, не будет Бавария при Тухеле пачками больше класть, 1-2 гола за игру… изредка они будут более двух забивать и это печально для такого клуба, и для такого подбора игроков, при всём уважении к Тухелю, но разницу три гола, именно у Сити, играя в футбол Тухеля, маловероятно, даже очень маловероятно…
С Челси побеждал Мадрид на Бридже со счетом 2-0, хотя по игре был просто тотальный разгром. Мадриду тогда повезло, что не получили 3-4 мяча. И в прошлом году опять же вёл на Бернабеу со счетом 3-0 и только гениальный пас от Модрича перевёл игру в овертайм. Но Баварию он тренирует всего пару недель, поэтому шансы на такой исход скорее всего минимальны
+3
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U
Это дискредитация слова "надежда".
+2
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m1wgan
Учитывая цвета, в которые вы красите Альянс арену и капитанскую повязку, гору придётся покорять горбатую
+9
-7
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Alexander p.
Верим тухлому, ага.
+2
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Назаров Дмитрий
Ответ CriminalJoint62
Тухель ни разу не проигрывал Сити в ЛЧ дома в среду, поэтому я уверен в положительном исходе
все так, только они в четверг играют )
+1
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Konstantin Meerov
Если забьют первыми, то поверят в себя, а если пропустят, то сразу Тухель на проход
+1
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abrusevshii chechen
Милан-Депортиво
ПСХ-Барса
Рома-Барса
Ливер-Барса
Вот примеры, которые я могу вспомнить
+1
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alireal
Шансов нет
0
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A.B.W.
Ответ Evgeniy 72
Да ладно, в прошлом сезоне Сити еле ноги унесли в ответке с Атлетико. Там правда было попроще по счёту, но матрасы вполне могли тогда оформить и 3:0, если бы судейство было справедливым. В ЛЧ после крупного поражения - камбэков в ответке вообще достаточно много уже было, сейчас как раз тот случай для ожиданий. Да, понятно, что Сити фаворит на проход в следующий раунд, но путёвку они пока не оформили. Один из древних матчей в еврокубке, который навсегда - это ответка Бремена против Андерлехта. Бельгийцы выиграли домашний матч 1:0, и вели в Бремене 0:3, при этом играя гораздо лучше. Но за 20 оставшихся минут Вердер начал камбэчить, слегка ожив после первого гола, ну а когда влетел второй, то трибуны их погнали. И забивать нужно было пять, так как правило гостевого гола тогда действовало. Пять и забили.
"но матрасы вполне могли тогда оформить и 3:0, если бы судейство было справедливым."

пхахахахахахха))

Оно и было справедливым. АТМД сами так уже 10 лет играют.
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Vvvv Xxxx
Ответ Назаров Дмитрий
все так, только они в четверг играют )
Так завтра же играют
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Flavius
Ответ m1wgan
Учитывая цвета, в которые вы красите Альянс арену и капитанскую повязку, гору придётся покорять горбатую
Ты держись от них подальше
На всякий случай 😉
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superduper
Ответ Flavius
Ты держись от них подальше На всякий случай 😉
Он, скорее, одобряя
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FrankR
Баварская футбольная общественность возлагает на Оливера Кана основную ответственность как внутри клуба, так и за его пределами и призывает его быть более активным, полагая что он мог бы сыграть свою роль на посту преда правления "Баварии" иначе, чем его предшественник Румменигге. И Кана очень сильно убеждают найти свой собственный путь: «Как можно скорее». В общем обвиняют Кана в пассивности. В первую очередь именно его.
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superduper
Ответ abrusevshii chechen
Милан-Депортиво ПСХ-Барса Рома-Барса Ливер-Барса Вот примеры, которые я могу вспомнить
А прошлогодние камбеки Реала с тем же сити?
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abrusevshii chechen
Ответ superduper
А прошлогодние камбеки Реала с тем же сити?
Для Реала, камбеки нормус
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Vvvv Xxxx
Ответ Konstantin Meerov
Если забьют первыми, то поверят в себя, а если пропустят, то сразу Тухель на проход
На 1000% да ,Бавария сдувается при малейшем стрессе )) была какая-то надежда на Баварию у меня,но только в случае если Тухель просто полностью меняет тактику,иначе все знаем итог.
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