Тухель перед ответным матчем с «Сити»: «Шансы есть, нужно верить. «Баварии» предстоит покорить гору»
Томас Тухель уверен, что у «Баварии» есть шанс отыграться с 0:3 в матче с «Манчестер Сити».
В первом матче 1/4 финала Лиги Европы мюнхенская команда уступила со счетом 0:3. Ответная игра состоится 19 апреля.
«Мы должны идти шаг за шагом. Мы хотим выиграть первый тайм, а потом может случиться всякое. Нужно верить. В то же время верить – это не значит мечтать. Мы отвечаем за свою игру. Шаг за шагом, тайм за таймом.
Конечно, шансы есть. Нам нужен импульс и игра как минимум на уровне первого матча. Нужно, чтобы в важные моменты все складывалось в нашу пользу. В первом матче было не так, нас жестоко наказывали. Все мы знаем, какая задача нас ждет, что она чрезвычайно трудна.
Завтра нам предстоит покорить гору. Мы верим в себя, но не хотим мечтать. Все в наших руках, мы должны выложиться на полную. Будем бороться до конца», – сказал тренер мюнхенцев.
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Всё, форточку можно открывать🙃
В ЛЧ после крупного поражения - камбэков в ответке вообще достаточно много уже было, сейчас как раз тот случай для ожиданий. Да, понятно, что Сити фаворит на проход в следующий раунд, но путёвку они пока не оформили.
Один из древних матчей в еврокубке, который навсегда - это ответка Бремена против Андерлехта. Бельгийцы выиграли домашний матч 1:0, и вели в Бремене 0:3, при этом играя гораздо лучше. Но за 20 оставшихся минут Вердер начал камбэчить, слегка ожив после первого гола, ну а когда влетел второй, то трибуны их погнали. И забивать нужно было пять, так как правило гостевого гола тогда действовало. Пять и забили.
ПСХ-Барса
Рома-Барса
Ливер-Барса
Вот примеры, которые я могу вспомнить
пхахахахахахха))
Оно и было справедливым. АТМД сами так уже 10 лет играют.
На всякий случай 😉