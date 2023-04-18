Тухель перед ответным матчем с «Сити»: «Шансы есть, нужно верить. «Баварии» предстоит покорить гору»

Томас Тухель уверен, что у «Баварии» есть шанс отыграться с 0:3 в матче с «Манчестер Сити».

В первом матче 1/4 финала Лиги Европы мюнхенская команда уступила со счетом 0:3. Ответная игра состоится 19 апреля.

«Мы должны идти шаг за шагом. Мы хотим выиграть первый тайм, а потом может случиться всякое. Нужно верить. В то же время верить – это не значит мечтать. Мы отвечаем за свою игру. Шаг за шагом, тайм за таймом.

Конечно, шансы есть. Нам нужен импульс и игра как минимум на уровне первого матча. Нужно, чтобы в важные моменты все складывалось в нашу пользу. В первом матче было не так, нас жестоко наказывали. Все мы знаем, какая задача нас ждет, что она чрезвычайно трудна.

Завтра нам предстоит покорить гору. Мы верим в себя, но не хотим мечтать. Все в наших руках, мы должны выложиться на полную. Будем бороться до конца», – сказал тренер мюнхенцев.

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