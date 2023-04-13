Карло Анчелотти остался доволен победой «Реала» над «Челси» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Я доволен, мы хорошо играли. В первые минуты мы не лучшим образом выбирали позиции, но затем команда хорошо контролировала игру.

Это четвертьфинал чемпионов, мы хорошо действовали и в равных составах, и в большинстве.

Думаю, мы могли сыграть и лучше, особенно на финальной трети поля, лучше комбинировать.

В таких матчах себя проявляют и , обладающие должным опытом и нужными навыками», – сказал в эфире Movistar.

У «Челси» 3 поражения и 2 ничьих в 5 последних матчах. В 4 из них «синие» не забили