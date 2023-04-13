Анчелотти о 2:0 с «Челси»: «Я доволен. «Реал» хорошо играл и в равных составах, и в большинстве»
Карло Анчелотти остался доволен победой «Реала» над «Челси» (2:0) в Лиге чемпионов.
«Я доволен, мы хорошо играли. В первые минуты мы не лучшим образом выбирали позиции, но затем команда хорошо контролировала игру.
Это четвертьфинал Лиги чемпионов, мы хорошо действовали и в равных составах, и в большинстве.
Думаю, мы могли сыграть и лучше, особенно на финальной трети поля, лучше комбинировать.
В таких матчах себя проявляют Модрич и Кроос, обладающие должным опытом и нужными навыками», – сказал Анчелотти в эфире Movistar.
У «Челси» 3 поражения и 2 ничьих в 5 последних матчах. В 4 из них «синие» не забили
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