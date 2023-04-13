Анчелотти о 2:0 с «Челси»: «Я доволен. «Реал» хорошо играл и в равных составах, и в большинстве»

Теги Карло Анчелотти Челси премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Лука Модрич Тони Кроос Футбол

Карло Анчелотти остался доволен победой «Реала» над «Челси» (2:0) в Лиге чемпионов.

«Я доволен, мы хорошо играли. В первые минуты мы не лучшим образом выбирали позиции, но затем команда хорошо контролировала игру.

Это четвертьфинал Лиги чемпионов, мы хорошо действовали и в равных составах, и в большинстве.

Думаю, мы могли сыграть и лучше, особенно на финальной трети поля, лучше комбинировать.

В таких матчах себя проявляют Модрич и Кроос, обладающие должным опытом и нужными навыками», – сказал Анчелотти в эфире Movistar.

У «Челси» 3 поражения и 2 ничьих в 5 последних матчах. В 4 из них «синие» не забили

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7 комментариев

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Granero-24
Карло Анчелотти после матча выходит на поле, благодарит рефери, целует Модрича, обнимает Вини и других. Но вот как его не уважать и не любить, и игроки думаю любят его за это(еще он советуется с ветеранами Модрич,Кросс,Бензема и иногда соглашается с ними). Помню в 2015 году многие футболисты были недовольны увольнением Анчелотти, даже Роналду...
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белошип
После удаления Реал тупо встал,было ощущение что не знали что делать с этим преимуществом)
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max mystique
Хорошая игра, но мне показалось что после красной карточки, Реал перестал идти вперёд и сбавил темп, все-таки Реал не умеет добивать как говорилось ранее, хотя при таком счете поедут в Лондон с большей концентрацией, всех с победой!)
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rachidibrahimov
Можно было бы и громит. После удаление расслабились. В который раз замечаю, удаление игроков соперника, ломает игру Реала не меньше, чем игру соперника. С Атлетико так было и сейчас с Челси. Ну и ладно. Победа есть победа, причем уверенная.
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Злой Руся
Мы Вами , и Вашей техникой тоже довольны, Карло))
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Андрей Хенто
Да мы все довольны, здорово, что смогли не пропустить в начале матча и выстояли в первые пятнадцать минут, когда Челси очень активно начал прессинговать. А затем полностью забрали инициативу в свои руки и могли забить гораздо больше, чем два, тем не менее счет на табло. Но расслабляться не стоит, в Лондоне будет архисложный матч, Челси нечего терять, по сути это их последний важный матч в этом сезоне и они постараются сделать все, чтобы переломить ход двухматчевого противостояния в свою пользу.
+5
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Ivang King
В целом не плохо, но есть ощущение недосказанности, такой Челси мин в 3 мяча должны были обыгрывать
+13
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