Энрике впечатлил боссов «Челси» на переговорах – он хорошо подготовился и многое знал о команде

«Челси» провел переговоры с Луисом Энрике

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, боссы «Челси» остались довольны осведомленностью о составе команды и клубных приципах. Тренер был хорошо подготовлен, что понравилось «синим».

Сообщается, что по-прежнему рассматривается кандидатура Юлиана Нагельсманна. В случае, если «Челси» не сможет определиться с новым тренером в ближайшее время, будет назначен опытный временный тренер – эту роль готов взять на себя .

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