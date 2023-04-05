Энрике впечатлил боссов «Челси» на переговорах – он хорошо подготовился и многое знал о команде
«Челси» провел переговоры с Луисом Энрике
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, боссы «Челси» остались довольны осведомленностью Энрике о составе команды и клубных приципах. Тренер был хорошо подготовлен, что понравилось «синим».
Сообщается, что по-прежнему рассматривается кандидатура Юлиана Нагельсманна. В случае, если «Челси» не сможет определиться с новым тренером в ближайшее время, будет назначен опытный временный тренер – эту роль готов взять на себя Фрэнк Лэмпард.
«Челси» начал переговоры с Лэмпардом. Его могут назначить и. о. главного тренера к матчу с «Вулвс»
- 2003-й
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Это показывается история Челси и результаты, которых они достигали с этими "временными" тренерами.
Пока кто-то ведь должен тренировать, раз весь штаб Поттер хочет уйти.