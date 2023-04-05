Энрике впечатлил боссов «Челси» на переговорах – он хорошо подготовился и многое знал о команде

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Луис Энрике Футбол

«Челси» провел переговоры с Луисом Энрике

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, боссы «Челси» остались довольны осведомленностью Энрике о составе команды и клубных приципах. Тренер был хорошо подготовлен, что понравилось «синим».

Сообщается, что по-прежнему рассматривается кандидатура Юлиана Нагельсманна. В случае, если «Челси» не сможет определиться с новым тренером в ближайшее время, будет назначен опытный временный тренер – эту роль готов взять на себя Фрэнк Лэмпард.

«Челси» начал переговоры с Лэмпардом. Его могут назначить и. о. главного тренера к матчу с «Вулвс»

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33 комментария

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Yri Yrov
Энрике ошибка для Челси, не так много испанцев было в историй Челси, тем более со своим испанским стилем (каталонским) вата кататикитакой что вообще не в духе для клубов АПЛ тем более для Челси , далеко не уйдет
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DrSlyozkin
Если без шуток, чем Энрике так впечатлил боссов: Лучо сделал презентацию, где разобрал и рассказал о своих планах на каждого игрока Челси
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DrSlyozkin
Ответ Футбол, хоккей итд
Если Фрэнки все таки совершит временный камбэк, то пусть приглашает Дрогба и Терри. Будет некий триумвират, втроём как говорится, легче поддерживать тонус в команде.
Эшли Коула пригласил, а Терри и так был готов
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Ответ llolishe
Это сколько придется Челси игроков продать или в аренды отдать-Энрике свою Барсу будет делать с испашками в атаке
Феррана купят - вот смеху то будет.
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Футбол, хоккей итд
Если Фрэнки все таки совершит временный камбэк, то пусть приглашает Дрогба и Терри. Будет некий триумвират, втроём как говорится, легче поддерживать тонус в команде.
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benjamin92
Показал на карте Чукотку
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llolishe
Знал место Челси и резалт прошлого матча прост
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llolishe
Это сколько придется Челси игроков продать или в аренды отдать-Энрике свою Барсу будет делать с испашками в атаке
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Anacreon
Ребят, все просто: Энрике назвал ВЕСЬ состав Челси. Хотя просто ли это...
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benjamin92
Ради нескольких десятков миллионов фунтов неустойки можно и подготовиться )
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whereissuso
физручина тикитакишная будет достойным преемникм Поттера
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Lev Kondratchik
Смог назвать все успехи Челси при Боули?
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Акира_1
Ответ Crazy Writer
Есть мнение, что все там, кроме мб Канте, Маунта и Тьяго Силвы играют за бабки.И только за бабки. И им пофиг как они играют.. Могут даже и не играть, как ауба - бабки-то капают, зачем напрягаться? И всякие легенды для 90% нынешнего состава - никто и звать их никак. Пережиток прошлого.. К сожалению=(
Да все футболисты играют только за бабки, как и люди работают только за бабки. Ничего в этом плохого нет, когда работа их качественно выполняется. В нынешним Челси же куча бездельников с огромной зарплатой, но ужасным выполнением своих обязанностей или вовсе без мотивации. Именно поэтому нужна чистка команды от таких пассажиров ( Зиеш, Обама, Пулишич), которые лишь дурной пример показывают. Некоторые игроки вовсе не соответствуют уровню клуба ( Чик, Чалоба, Мудрик ) с ними тоже нужно работать или отпускать. А некоторые полностью потеряли уверенность в себе, типа Хаверца, Джеймса, с которыми придётся поработать психологически. Короче Фрэнк должен провести чистку для нового тренера.
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AF007
Ответ Evgen_Hazard
Смог найти с первого раза в таблице АПЛ?
- год основания чавси?
- 2003-й
- вы приняты
+3
-3
0
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Ответ Evgen_Hazard
Смог найти с первого раза в таблице АПЛ?
Цвета синие, город - Лондон, тактика 4-4-3
+11
-1
+10
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Полуэктов Пётр
Ответ Los Galácticos
По поводу Лэмпарда вообще смешно, объяснил бы кто-нибудь Боули, что от перестановки физруков местами результаты команды не изменятся, по крайней мере в лучшую сторону.
На короткой дистанции еще как изменятся.
Это показывается история Челси и результаты, которых они достигали с этими "временными" тренерами.
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sintenced
Конец вам, пенсы, готовьтесь к катанию мяча туда-сюда вдоль центральной линии.
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Евгений Лифшиц
Должуну стоит податься
+5
-1
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Crazy Writer
Ответ Акира_1
Боэли ставит Лэмпарда не для улучшения результатов, которые в этом сезоне уже никто не исправит, а чтобы успокоить недовольных фанатов и немного поднять дух игрокам через клубную легенду. Чтоб Лэмпард напомнил мальчикам типа Хаверца, что они играют за Челси все-таки, а не за Брайтон. Мне кажется, в этом есть смысл, ибо психология игроков Челси в этом сезоне просто ущербна.
Есть мнение, что все там, кроме мб Канте, Маунта и Тьяго Силвы играют за бабки.И только за бабки. И им пофиг как они играют.. Могут даже и не играть, как ауба - бабки-то капают, зачем напрягаться? И всякие легенды для 90% нынешнего состава - никто и звать их никак. Пережиток прошлого.. К сожалению=(
+8
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Arman FCSM
Ответ Evgen_Hazard
Смог найти с первого раза в таблице АПЛ?
Просто начал разговор с фразы: "Гуд ибенинг"
+9
-1
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Гол в девятину
Тут можно понять.Не хотят ошибиться как с Поттером за 3 дня решение принимать, собираются пару недель подумать.

Пока кто-то ведь должен тренировать, раз весь штаб Поттер хочет уйти.
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Evgen_Hazard
Смог найти с первого раза в таблице АПЛ?
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Акира_1
Ответ Los Galácticos
По поводу Лэмпарда вообще смешно, объяснил бы кто-нибудь Боули, что от перестановки физруков местами результаты команды не изменятся, по крайней мере в лучшую сторону.
Боэли ставит Лэмпарда не для улучшения результатов, которые в этом сезоне уже никто не исправит, а чтобы успокоить недовольных фанатов и немного поднять дух игрокам через клубную легенду. Чтоб Лэмпард напомнил мальчикам типа Хаверца, что они играют за Челси все-таки, а не за Брайтон. Мне кажется, в этом есть смысл, ибо психология игроков Челси в этом сезоне просто ущербна.
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Никита Самарин
Лондонские стримы намечаются 😉😏
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deadjoker
Ну чувак то требл брал с Барсой. Наверное в футболе соображает. Другое дело что футбол у него очень горизонтальный
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