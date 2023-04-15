«Челси» не побеждает 6 матчей – 4 поражения и 2 ничьих. Дальше – «Реал»
«Челси» продлил серию без побед до шести матчей.
Команда Фрэнка Лэмпарда дома уступила «Брайтону» (1:2) в 31-м туре АПЛ.
В последний раз «синие» выигрывали 11 марта – у «Лестера» (3:1). С тех пор они дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения (в том числе три подряд).
Далее «Челси» примет «Реал Мадрид» в Лиге чемпионов – это случится 18 апреля.
Но это если и будет, то не раньше лета, увы.
В Англии никому и даром не нужен легендарный манекен у руля, важнее результат, чем всякие маркетинговые "красивые" истории.Реально может возникнуть такая ситуация, что трибунам будет все равно, кого он там тренером хочет назначить, главное выдавить владельца из клуба.
В МЛС и НБА часто такое бывает, когда под конец провального сезона дают "тренировать" легендарному игроку, но бездарному тренеру, но все довольны.Здесь же буквально один матч остался до матерных песнопений в адрес владельцев.
Они избежали этой репутационной катастрофы отставкой Поттера.Но что будут делать теперь, когда попытались кинуть трибунам физрука в качестве кости для собаки?
Подними из дубля любого тренера на 2 месяца и тебе слова никто не скажет или оставь Салтора.Но нет же, надо плюнуть всем в лицо позвав человека, чей уровень давным давно все поняли.Это унижение трибун.