«Челси» не побеждает 6 матчей – 4 поражения и 2 ничьих. Дальше – «Реал»

«Челси» продлил серию без побед до шести матчей.

Команда Фрэнка Лэмпарда дома уступила « » (1:2) в 31-м туре .

В последний раз «синие» выигрывали 11 марта – у «Лестера» (3:1). С тех пор они дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения (в том числе три подряд).

Далее « » примет «Реал Мадрид» в Лиге чемпионов – это случится 18 апреля.