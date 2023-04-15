«Челси» не побеждает 6 матчей – 4 поражения и 2 ничьих. Дальше – «Реал»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Брайтон Футбол

«Челси» продлил серию без побед до шести матчей.

Команда Фрэнка Лэмпарда дома уступила «Брайтону» (1:2) в 31-м туре АПЛ.

В последний раз «синие» выигрывали 11 марта – у «Лестера» (3:1). С тех пор они дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения (в том числе три подряд).

Далее «Челси» примет «Реал Мадрид» в Лиге чемпионов – это случится 18 апреля.

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50 комментариев

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Captain Jack Harkness
Ответ llolishe
Следующая новость-тренеры мира отказываются возглавлять Челси
Мостовой свободен вроде.
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AERN
а дальше ... чемпионшип
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Veni-Vidi-Vici
Ответ Гол в девятину
Они не учитывали тот факт, что в США в таких ситуациях просто продают билеты за 1 доллар и ждут осени.А в Британии к маю фанаты начнут уничтожать репутацию лично Боули, вместе с Лэмпардом заодно. В Англии никому и даром не нужен легендарный манекен у руля, важнее результат, чем всякие маркетинговые "красивые" истории.Реально может возникнуть такая ситуация, что трибунам будет все равно, кого он там тренером хочет назначить, главное выдавить владельца из клуба. В МЛС и НБА часто такое бывает, когда под конец провального сезона дают "тренировать" легендарному игроку, но бездарному тренеру, но все довольны.Здесь же буквально один матч остался до матерных песнопений в адрес владельцев. Они избежали этой репутационной катастрофы отставкой Поттера.Но что будут делать теперь, когда попытались кинуть трибунам физрука в качестве кости для собаки? Подними из дубля любого тренера на 2 месяца и тебе слова никто не скажет или оставь Салтора.Но нет же, надо плюнуть всем в лицо позвав человека, чей уровень давным давно все поняли.Это унижение трибун.
Сейчас вся надежда, что придёт новый квалифицированный тренер, разгребет накопившийся бардак и моментально начнёт давать результат. Иначе реально будет как с каким-нибудь Питером Лимом.

Но это если и будет, то не раньше лета, увы.
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Акира_1
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Абрамович за 20 лет из Челси такого футбольного гиганта сделал, а этот бездарь Боули за 10 месяцев все это в руины превратил
И это не предел. Посмотреть на календарь в конце сезона и уровень Лэмпарда, и Челси имеет перспективу бороться за выживание с бывшим клубом Френка.
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brig_Mercury
Ответ Los Galácticos
Смотришь на результаты Челси в который Боули с тренерскими неустойками всадил 600+ млн. а потом на результаты Астон Виллы которая просто пригласила толкового тренера, и еще больше офигеваешь от масштабов этого безумия.
Кстати сегодня поражение в логике результатов. В гости к средняку приехал клуб, который борется за попадание в еврокубки.
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генгбенг
Ответ SPRKT
голевая, говорят. видимо, проблема все-таки не в нем
та он мэм ,за 80 млн. так бывает.
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Баобабка
Долго ещё Аркадича будут вспоминать.
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Emma Nevskaia
Ответ The Best
Что может быть хуже Поттера казалось бы но Лэмпард смог пробить дно,это был худший матч на моей памяти за последние годы.Если бы не Кепа то счёт был бы неприличным,спасибо гениальному руководству Челси за то что убили желание смотреть это тошнотворное зрелище.
даже до матчей все понимали,что Лэмпард хуже Поттера
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Emma Nevskaia
верните Абрамовича и прекращайте цирк
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London.is.blue
Сезон позора.
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Сергей Григорьев
а дальше ещё одно поражение
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Вова Гаврилов
Наглядное пособие, как можно при не умелом руководстве превратить топ-клуб в середняк
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SPRKT
Ответ генгбенг
че там мудрик
голевая, говорят. видимо, проблема все-таки не в нем
+3
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DolJun
Ответ Гол в девятину
Они не учитывали тот факт, что в США в таких ситуациях просто продают билеты за 1 доллар и ждут осени.А в Британии к маю фанаты начнут уничтожать репутацию лично Боули, вместе с Лэмпардом заодно. В Англии никому и даром не нужен легендарный манекен у руля, важнее результат, чем всякие маркетинговые "красивые" истории.Реально может возникнуть такая ситуация, что трибунам будет все равно, кого он там тренером хочет назначить, главное выдавить владельца из клуба. В МЛС и НБА часто такое бывает, когда под конец провального сезона дают "тренировать" легендарному игроку, но бездарному тренеру, но все довольны.Здесь же буквально один матч остался до матерных песнопений в адрес владельцев. Они избежали этой репутационной катастрофы отставкой Поттера.Но что будут делать теперь, когда попытались кинуть трибунам физрука в качестве кости для собаки? Подними из дубля любого тренера на 2 месяца и тебе слова никто не скажет или оставь Салтора.Но нет же, надо плюнуть всем в лицо позвав человека, чей уровень давным давно все поняли.Это унижение трибун.
салтор не захотел оставаться в знак уважения к поттеру. давненько заметил, что твои комменты можно смело на два делить: ровно половина каких-то ни на чем не основанных выводов, которые подаются как объективные факты
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Alex_msk
А разве за результативные действия украинцев доп очки не начисляют?
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Alibi Tasbau
Ответ Alexander Baresi
На ответку с Реалом смело можно заряжать на поражение в 2 и больше мяча
🤡
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-3
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генгбенг
че там мудрик
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Александр Белов
Дальше: Челси не побеждает 7 матчей, 5 поражений и 2 ничьи
+6
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Alexander Baresi
На ответку с Реалом смело можно заряжать на поражение в 2 и больше мяча
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Андрей Федоров
3-0 кокнут, скриньте, Боэли сдержит
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Гол в девятину
Ответ Veni-Vidi-Vici
Менеджмент Челси просто невероятен. Каждый раз с завидной регулярностью принимают худшее решение из всех возможных. Ещё немного, и Поттера добрым словом будут вспоминать.
Они не учитывали тот факт, что в США в таких ситуациях просто продают билеты за 1 доллар и ждут осени.А в Британии к маю фанаты начнут уничтожать репутацию лично Боули, вместе с Лэмпардом заодно.

В Англии никому и даром не нужен легендарный манекен у руля, важнее результат, чем всякие маркетинговые "красивые" истории.Реально может возникнуть такая ситуация, что трибунам будет все равно, кого он там тренером хочет назначить, главное выдавить владельца из клуба.

В МЛС и НБА часто такое бывает, когда под конец провального сезона дают "тренировать" легендарному игроку, но бездарному тренеру, но все довольны.Здесь же буквально один матч остался до матерных песнопений в адрес владельцев.

Они избежали этой репутационной катастрофы отставкой Поттера.Но что будут делать теперь, когда попытались кинуть трибунам физрука в качестве кости для собаки?

Подними из дубля любого тренера на 2 месяца и тебе слова никто не скажет или оставь Салтора.Но нет же, надо плюнуть всем в лицо позвав человека, чей уровень давным давно все поняли.Это унижение трибун.
+8
-1
+7
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Новый Орлеан
Ответ Los Galácticos
Смотришь на результаты Челси в который Боули с тренерскими неустойками всадил 600+ млн. а потом на результаты Астон Виллы которая просто пригласила толкового тренера, и еще больше офигеваешь от масштабов этого безумия.
Просто Боулинг перепутал американские виды с европейскими. Там поставь тренера из АХЛ и условный Сент-Луис берёт Стэнли.
+17
-2
+15
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Акыл Сатыбалдиев
Абрамович за 20 лет из Челси такого футбольного гиганта сделал, а этот бездарь Боули за 10 месяцев все это в руины превратил
+24
-1
+23
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Ноно Гомес
Пробиваем дно?)
+2
0
+2
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The Best
Что может быть хуже Поттера казалось бы но Лэмпард смог пробить дно,это был худший матч на моей памяти за последние годы.Если бы не Кепа то счёт был бы неприличным,спасибо гениальному руководству Челси за то что убили желание смотреть это тошнотворное зрелище.
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