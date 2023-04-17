Кейта Бальде: «Хочу писать историю в «Спартаке». Моя супруга со мной здесь, она любит и уважает Россию»
Кейта Бальде заявил, что хочет писать историю в «Спартаке».
– Вы намерены остаться в «Спартаке» этим летом и не уходить из клуба?
– Конечно! У меня еще 3 года по контракту. Хочу писать историю в «Спартаке».
– У вас были предложения от российских клубов?
– Да, и не только из России, но и от европейских команд. Я принял решение, что хочу творить историю здесь – в «Спартаке»!
– СМИ писали о вашем романе с женой Икарди...
– Это все полные сплетни. Моя супруга со мной здесь, c детьми. Она любит и уважает Россию, все нормально и нет никаких проблем, – сказал форвард «Спартака».
Сомневаюсь , что у него такой же жирный контакт…
это не за доллары Газпрома
паспорта покупать
Если он Кальяри оказался не нужен,то вряд-ли у него были хорошие предложения.
Просто выбрал Спартак больше дали ну и столица как ни как)