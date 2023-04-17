Кейта Бальде: «Хочу писать историю в «Спартаке». Моя супруга со мной здесь, она любит и уважает Россию»

Кейта Бальде заявил, что хочет писать историю в «Спартаке».

– Вы намерены остаться в « » этим летом и не уходить из клуба?

– Конечно! У меня еще 3 года по контракту. Хочу писать историю в «Спартаке».

– У вас были предложения от российских клубов?

– Да, и не только из России, но и от европейских команд. Я принял решение, что хочу творить историю здесь – в «Спартаке»!

– СМИ писали о вашем романе с женой Икарди...

– Это все полные сплетни. Моя супруга со мной здесь, c детьми. Она любит и уважает Россию, все нормально и нет никаких проблем, – сказал форвард «Спартака».