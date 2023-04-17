Кейта Бальде: «Хочу писать историю в «Спартаке». Моя супруга со мной здесь, она любит и уважает Россию»

Теги Спартак премьер-лига Россия Кейта Бальде Футбол

Кейта Бальде заявил, что хочет писать историю в «Спартаке».

– Вы намерены остаться в «Спартаке» этим летом и не уходить из клуба?

– Конечно! У меня еще 3 года по контракту. Хочу писать историю в «Спартаке».

– У вас были предложения от российских клубов?

– Да, и не только из России, но и от европейских команд. Я принял решение, что хочу творить историю здесь – в «Спартаке»!

– СМИ писали о вашем романе с женой Икарди...

– Это все полные сплетни. Моя супруга со мной здесь, c детьми. Она любит и уважает Россию, все нормально и нет никаких проблем, – сказал форвард «Спартака».

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39 комментариев

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savik-A.M.
С Торпедо просто лучшим был , с отрывом , не смотря на не забитый пенальти
+47
-1
+46
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dmitry.tchidakin
Россию нельзя не любить. Это величайшая страна
+47
-16
+31
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Рустам Микогазиев
Ответ dmitry.tchidakin
Россию нельзя не любить. Это величайшая страна
и все остальные страны нам завидуют...
+33
-3
+30
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Ильдар Фарукшин
Ответ savik-A.M.
С Торпедо просто лучшим был , с отрывом , не смотря на не забитый пенальти
Согласен, держи плюс. Забей 1. Был бы покер
+12
0
+12
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Виталий
Топовый игрок , в последнее время очень хорош
+7
0
+7
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Геннадий Тёкин
Молодец, Кейта, так держать!✌
+6
-1
+5
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semenoffp3trok
Ответ romaroman26
нет конечно. смешно верить в эту ложь
с чего это? Москва красивее, чище, безопаснее и самое главное удобнее Рима, Барселоны или Милана, если ты там не был,то это твои проблемы)
+4
0
+4
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Spartakus1984
Ответ nobrainnopain
Шоавэ, Баги и Бальде, должны быть отлиты золотом на скрижалях музея Спартака☝️ как говорится- скриньте
Вместе с Калауда,Янчиком и Рамоном))
+3
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+3
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Ильдар Фарукшин
Приятно слушать, респект. Если от души. Но я ему верю❤️❤️❤️❤️
+4
-1
+3
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Boris76
Ответ Mechel**
Комментарий удален модератором
Работать пробовал?
+3
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Spartakus1984
Ответ Магомед Саид Амирханов
А вот я не верю
То етсь всем легионерам из любой команды РПЛ не нарвится в России?Особенно в Питере и в Москве.
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OldRedWhite
Ответ Виталий
Топовый игрок , в последнее время очень хорош
Однако , я ещё готов понять почему зенитовские бразильцы готовы жизнь здесь провести , если не получат достойного предложения - большие деньги на кону !
Сомневаюсь , что у него такой же жирный контакт…
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Юрий Кечко
Ответ Spartakus1984
Он еще далек от хорошей формы.Талант и мастерство есть, но он тоже отсырел пока толком не играл в футбол несколько лет последних а ерундой страдал в непонятных маленьких клубах
Так он даже в таком состоянии на голову сильнее паспортистов
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semenoffp3trok
Ответ LifeSpartak
Лето всё покажет.Кто уйдёт из легионеров,а кто останется!
Ну Шамару тут однозначно делать нечего и Мозес вроде как собирается, хотя мне не очень понятно, кому он нужен в такой форме
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Valentin Kompaneytsev
Бальде надо выйти на свой уровень. Последняя игра показала, что у него есть взаимопонимание с партнёрами.
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Valentin Kompaneytsev
Вот надо же журналисту обязательно вторгнуться в личное пространство.
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Юрий Кечко
Ответ Spartakus1984
Вместе с Калауда,Янчиком и Рамоном))
Ты серьезно хочешь подколоть Цска за селекцию ?)) это будет сравнение жопы с пальцем , ну собственно об этом говорят и трофеи в 21 веке
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Спартак сила
крутые леги у нас
это не за доллары Газпрома
паспорта покупать
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Mechel**
Ответ dmitry.tchidakin
Россию нельзя не любить. Это величайшая страна
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Spartakus1984
Ответ Mechel**
Комментарий удален модератором
Сама по себе богатая
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Сергей Круглов
Ответ Рустам Микогазиев
и все остальные страны нам завидуют...
😂😂👍
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Spartakus1984
Ответ Юрий Кечко
Для нынешнего чемпионата он топ, выделяется на фоне сырого спартаковского молодняка
Он еще далек от хорошей формы.Талант и мастерство есть, но он тоже отсырел пока толком не играл в футбол несколько лет последних а ерундой страдал в непонятных маленьких клубах
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Артём Амирджанян
А куда ударение ставить в слове писать?
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Юрий Кечко
Для нынешнего чемпионата он топ, выделяется на фоне сырого спартаковского молодняка
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Юра Зыков
Ответ OldRedWhite
Однако , я ещё готов понять почему зенитовские бразильцы готовы жизнь здесь провести , если не получат достойного предложения - большие деньги на кону ! Сомневаюсь , что у него такой же жирный контакт…
Может потому что Кейта начинал в Европе за здравие,а закончил за упокой?)
Если он Кальяри оказался не нужен,то вряд-ли у него были хорошие предложения.
Просто выбрал Спартак больше дали ну и столица как ни как)
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