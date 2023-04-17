Серджи Роберто выбыл на 5 недель из-за травмы задней поверхности бедра

Теги Барселона Ла Лига травмы Серджи Роберто Футбол

Серджи Роберто пропустит больше месяца из-за травмы .

Защитник «Барселоны» получил повреждение по ходу матча с «Хетафе» (0:0) и был заменен на 17-й минуте. 

По информации Diario Sport, 31-летний футболист пропустит около 5 недель из-за травмы задней поверхности бедра. 

В текущем сезоне Ла Лиги Роберто провел 20 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

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26 комментариев

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Даниил Шакин
Ответ Vlad
судя как работает мед.штаб барсы, то это минимум на месяц
Так 5 недель больше месяца...
+54
0
+54
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Denis2403
Тот самый Хави:
Дорогой дневник, мне не описать моих эмоций
+22
0
+22
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Lionel Andres Messi 10
Позже:
— Медштаб, ну что там с Серджи Роберто?
— Десять недель, Хави.
— Десять недель назад вы сказали, что он будет готов через пять недель!
+17
0
+17
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Ansu Fati
Но мы то, фанаты Барсы, знаем, что 5 недель это 5 месяцев))
В 4ый раз подряд нас не проведешь))
+8
0
+8
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Vlad
Ответ Даниил Шакин
Так 5 недель больше месяца...
ошибся, но все равно это не отменяет факта что мед.штаб работает ужасно
+5
-1
+4
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Vlad
судя как работает мед.штаб барсы, то это минимум на месяц
+6
-3
+3
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Илья Храбров
Повезло, конечно Хави, что ушли в отрыв от Мадрида до спада, так бы в Ла Лиге сейчас была жара в гонке за чемпионство
+3
-1
+2
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turcanudima87@gmail.com
Ответ LIVERPOOL18921503/25052005
Футболистам желаю здоровья, а клубу - Сегунды за позорное поведение
А тебе желаю глубокого дилдо
+1
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Lionel Andres Messi 10
Ответ ljolik888
Хоть и не игрок каждого матча , но сейчас в полузащите явный недобор игроков . Роберто здоровья ! Ждём выздоровления игроков основы- без них тяжко смотреть на игру Барселоны !
Да он вообще никакой. Лучше бы Хави Торре выпускал, а то тот уже так отвык от мяча, что не знает, с какой силой ударить по нему.
+3
-2
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Ван Гог
Пора Рафинью наигрывать на правой бровке защиты
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Игорь Климов
Только здоровья!
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Бимбо TV
Пора уже на пенсию.
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Madhamish
Лучшее, что могло случиться с Барселоной этой весной. Два игрока у меня вызывают полное непонимание того, кто их мог выпустить на поле: Кессье и Серхи Роберто.
Кессье не подходит по стилю абсолютно, как и Депай не подходил. А Серхи Роберто просто пешеход и пенсионер, давно забивший на большой футбол.
Дайте дорогу молодежи. Пусть учатся. Раз их взяли в Барсу, они должны что-то уметь. Барса Б вообще для чего? Хави ни одного человека оттуда не привлек по-настоящему. Зачем тогда существует Барса Б?
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Михаил Зобнин
Барса, по-моему, больше всех команд травмируется. Надо поменять весь медштаб.
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Экспертное мнение
До сих пор нет правого защитника после Алвеса, пачками берут ненужных игроков, а эту позицию так и не закрыли. Возьмите Монтиеля, в Барсе стало мало чемпионов мира, эх.
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AnMe
:/ да как вы уже достали. С этим медштабом его будет не 5 недель, а 15
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Руслан Абакаров
Ответ Vlad
судя как работает мед.штаб барсы, то это минимум на месяц
5 месяцев
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инок
Здоровья Роберто, но не вериться в этот срок - Дембеле тоже обещали поставить на ноги за месяц, и где он?
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ljolik888
Ответ Lionel Andres Messi 10
Да он вообще никакой. Лучше бы Хави Торре выпускал, а то тот уже так отвык от мяча, что не знает, с какой силой ударить по нему.
Роберто не такой плохой игрок как вы пишите . Ему очень не повезло , что он за свою карьеру играл на всех подряд позициях и у него не было основной .Торре вышел на замену и запорол два опасных штрафных . Я конечно только за появление молодых игроков в основе . Чем быстрее оформим чемпионство , тем больше времяни будет у них в этом сезоне . Пока задача не выполнена.
+3
-3
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СД18
Ответ ljolik888
Роберто не такой плохой игрок как вы пишите . Ему очень не повезло , что он за свою карьеру играл на всех подряд позициях и у него не было основной .Торре вышел на замену и запорол два опасных штрафных . Я конечно только за появление молодых игроков в основе . Чем быстрее оформим чемпионство , тем больше времяни будет у них в этом сезоне . Пока задача не выполнена.
Сейчас самое время дать шанс молодежи. В свое время именно так раскрылись Педри и Гави. Если Торре не готов играть , то отпустить в аренду или продать. А Роберто здоровья, но чувствую в этом сезоне мы его не увидим.
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marshalericsson1357
Просто ужас... Видимо сказывается интенсивный футбол, который хочет привить Хави, но последствия не заставили себя долго ждать. Пол команды в лазарете.
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