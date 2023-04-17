Серджи Роберто выбыл на 5 недель из-за травмы задней поверхности бедра

Серджи Роберто пропустит больше месяца из-за травмы .

Защитник «Барселоны» получил повреждение по ходу матча с «Хетафе» (0:0) и был заменен на 17-й минуте.

По информации Diario Sport, 31-летний футболист пропустит около 5 недель из-за травмы задней поверхности бедра.

В текущем сезоне Ла Лиги Роберто провел 20 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.