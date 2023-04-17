Серджи Роберто выбыл на 5 недель из-за травмы задней поверхности бедра
Серджи Роберто пропустит больше месяца из-за травмы .
Защитник «Барселоны» получил повреждение по ходу матча с «Хетафе» (0:0) и был заменен на 17-й минуте.
По информации Diario Sport, 31-летний футболист пропустит около 5 недель из-за травмы задней поверхности бедра.
В текущем сезоне Ла Лиги Роберто провел 20 матчей, отличившись 4 голами и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.
Дорогой дневник, мне не описать моих эмоций
— Медштаб, ну что там с Серджи Роберто?
— Десять недель, Хави.
— Десять недель назад вы сказали, что он будет готов через пять недель!
В 4ый раз подряд нас не проведешь))
Кессье не подходит по стилю абсолютно, как и Депай не подходил. А Серхи Роберто просто пешеход и пенсионер, давно забивший на большой футбол.
Дайте дорогу молодежи. Пусть учатся. Раз их взяли в Барсу, они должны что-то уметь. Барса Б вообще для чего? Хави ни одного человека оттуда не привлек по-настоящему. Зачем тогда существует Барса Б?