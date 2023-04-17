КДК РФС рассмотрит оскорбительные выражения и жесты Клотета в адрес судей матча со «Спартаком». Тренер «Торпедо» приглашен на заседание

Теги Спартак премьер-лига Россия Торпедо КДК РФС Артур Григорьянц Чемпионат.com Пеп Клотет Футбол

КДК РФС рассмотрит поведение главного тренера «Торпедо» в матче со «Спартаком» .

Напомним, Пеп Клотет получил красную карточку в первом тайме матча со «Спартаком» (1:2).

«КДК РФС будет рассматривать удаление главного тренера «Торпедо» Клотета за оскорбительные выражения и жесты в адрес официальных лиц матча. Клотет приглашен на заседание.

Ни в коем случае КДК заранее о возможных наказаниях не говорит – все сообщат на пресс-конференции», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц. 

Клотет назвал «клоуном» судью Шадыханова после удаления в матче со «Спартаком». Тренеру «Торпедо» грозит бан на 2-4 игры («Матч ТВ»)

Президент «Торпедо» утверждает, что Пеп не показывал кохонес судье, а «просто засунул руки в карманы»

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6 комментариев

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Виталий
Да и так ясно что дисквалифицируют ))
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Ильдар Фарукшин
Он и там покажет "кузькину мать" 😊😊😊
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Магомед Саид Амирханов
Навряд ли он испугался
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d.xoxlov
Очень обидчивые кроты, несмотря на свою нижайшую квалификацию. Похлопал – жёлтая, плюнул – красная, а как за это клоуном назвали – так целым роем накинулись дисквалифицировать.
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sibscan
Пеп, мочи их там со всей дури, и отчаливай отсюда. Все равно с FanID футболу в России каюк.
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