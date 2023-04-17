КДК РФС рассмотрит оскорбительные выражения и жесты Клотета в адрес судей матча со «Спартаком». Тренер «Торпедо» приглашен на заседание
КДК РФС рассмотрит поведение главного тренера «Торпедо» в матче со «Спартаком» .
Напомним, Пеп Клотет получил красную карточку в первом тайме матча со «Спартаком» (1:2).
«КДК РФС будет рассматривать удаление главного тренера «Торпедо» Клотета за оскорбительные выражения и жесты в адрес официальных лиц матча. Клотет приглашен на заседание.
Ни в коем случае КДК заранее о возможных наказаниях не говорит – все сообщат на пресс-конференции», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.
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