КДК РФС рассмотрит оскорбительные выражения и жесты Клотета в адрес судей матча со «Спартаком». Тренер «Торпедо» приглашен на заседание

КДК РФС рассмотрит поведение главного тренера «Торпедо» в матче со «Спартаком» .

Напомним, получил красную карточку в первом тайме матча со «Спартаком» (1:2).

«КДК РФС будет рассматривать удаление главного тренера «Торпедо» Клотета за оскорбительные выражения и жесты в адрес официальных лиц матча. Клотет приглашен на заседание.

Ни в коем случае КДК заранее о возможных наказаниях не говорит – все сообщат на пресс-конференции», – сказал председатель КДК Артур Григорьянц.

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