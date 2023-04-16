«Локо» выиграл 5 из 6 матчей в РПЛ с Галактионовым и Дзюбой, проиграли лишь «Зениту»

«Локомотив» выиграл 5 из 6 матчей в Мир РПЛ с Михаилом Галактионовым и Артемом Дзюбой.

В воскресенье был обыгран « » (4:1) в 23-м туре чемпионата России.

До этого были победы над «Пари НН», «Краснодаром», «Ахматом» и «Ростовом». Единственное поражение – от «Зенита».

Напомним, возглавил « » 13 ноября. А перешел в московский клуб 8 февраля.

Москвичи, набрав 28 очков, занимают 10-е место в таблице. Дальше, 23 апреля, – выезд к ЦСКА.