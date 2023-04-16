«Локо» выиграл 5 из 6 матчей в РПЛ с Галактионовым и Дзюбой, проиграли лишь «Зениту»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Оренбург Михаил Галактионов Футбол

«Локомотив» выиграл 5 из 6 матчей в Мир РПЛ с Михаилом Галактионовым и Артемом Дзюбой.

В воскресенье был обыгран «Оренбург» (4:1) в 23-м туре чемпионата России.

До этого были победы над «Пари НН», «Краснодаром», «Ахматом» и «Ростовом». Единственное поражение – от «Зенита».

Напомним, Галактионов возглавил «Локомотив» 13 ноября. А Дзюба перешел в московский клуб 8 февраля.

Москвичи, набрав 28 очков, занимают 10-е место в таблице. Дальше, 23 апреля, – выезд к ЦСКА.

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39 комментариев

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Olovo
Когда было надо зенит прошло локо не заметив
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Red-Blue Warrior.
Ответ Vanek1411
Ага, по "Спартаку" две недели назад катком проехались, а сейчас спад внезапно начался.
Счет не по игре, Оренбург даже получше был и должен был штук 5 положить сегодня, бывают и невезучие матчи.
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Red-Blue Warrior.
Счет не по игре, Оренбург даже получше был и должен был штук 5 ложить сегодня, бывают и невезучие матчи.
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Рашпель793
Ответ SoLS
Перевернули, но назвать этот сезон удачным при любом исходе будет нельзя.
Ну это понятно. Главное, что встали на правильные рельсы. В следующем сезоне глядишь и за высокие места поборятся.
Мне лично интереснее, когда соперники сильнее становятся и чем больше, тем лучше )
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Serzhique
Ответ Fatty Toni
Умиляет быстрота переобувание локофанов от дзюбапнх, рукаку, бомжгалимый в стадию ДзюбаБох. Столько патоки с елеем ни на одной ветке обсуждений не наблюдал. Вы все такие милые, даже прослезился слегка ;))
Как раз бомбило в основном у фанов Еенита и Заремы. В Локо сдержано относились к трансферу
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Fatty Toni
Ответ Гамарджоба Генацвале
Адекватные как раз были только за этот переход. Я был уверен, что он придется ко двору.
Так я не говорю о моменте его перехода) всем и так было понятно, что Дзюба может усилить любую команду РПЛ. Я о скачках фанатов Локо в сторону дзюбы, когда он ещё выступал за Зенит. Тогда крики локофанов ничем не отличались от криков спартачей, динамиков и прочих "ценителей" ) Всего полгода, и как всё поменялось))
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Serzhique
Ответ Spartakus1984
Возможно некий спад у Оренбурга началася.
Да уйди ты уже с веток Локомотива. Уже в пятой подряд новости под дюжину комментариев оставляешь.
Ну и ополосни горящий .... )
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Fatty Toni
Умиляет быстрота переобувание локофанов от дзюбапнх, рукаку, бомжгалимый в стадию ДзюбаБох. Столько патоки с елеем ни на одной ветке обсуждений не наблюдал. Вы все такие милые, даже прослезился слегка ;))
Адекватные как раз были только за этот переход. Я был уверен, что он придется ко двору.
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Amalfitano
Дзююа сегодня сыграл под девизом:"Помог себе - приложи руку к успехам других".)
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Fatty Toni
Умиляет быстрота переобувание локофанов от дзюбапнх, рукаку, бомжгалимый в стадию ДзюбаБох.
Столько патоки с елеем ни на одной ветке обсуждений не наблюдал. Вы все такие милые, даже прослезился слегка ;))
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Expada
Дзюбиньо спасает паровоз вот вылета в фнл, респект легенда !
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Vanek1411
Ответ Игорь М.
да, это не Локомотив хорошо сыграл, а Оренбург плохо) так сложно похвалить?
Ага, по "Спартаку" две недели назад катком проехались, а сейчас спад внезапно начался.
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Шурик Шурик
Ответ Очки Дани Алвеса
Вот насколько я скептически относился к Галактионову и Дзюбе, настолько я сейчас просто аплодирую этим зимним приходам. Плюс два молодых из Крыльев, конечно, добавили впереди прилично.
Стоило лишь подкинуть дровишек и этот паровоз уже не остановить)
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kutavlik
Лучше бы у Зенита выиграли!!!
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Skif63
Локомотив с победой! Дзюба хорош! Молодцы!
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Сергей Ошлапов
Ответ Очки Дани Алвеса
Вот насколько я скептически относился к Галактионову и Дзюбе, настолько я сейчас просто аплодирую этим зимним приходам. Плюс два молодых из Крыльев, конечно, добавили впереди прилично.
Я за СПАРТАК, но Локомотив красавцы-рулит Дзюба молодец.
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Игорь М.
Ответ Spartakus1984
Возможно некий спад у Оренбурга началася.
да, это не Локомотив хорошо сыграл, а Оренбург плохо) так сложно похвалить?
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Валя Юлина
Ответ Арсений Хахатанов
Да и с Зенитом хоть и проиграли, но всё равно неплохо сыграли. Вообщем со дна выбираемся) я прям счастлив)
https://youtu.be/CQse_6CV7T8
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Overkiller
Ответ rusichi
Локо хорош, раз выиграл такой Оренбург в гостях.
А вы сознательно так убого коверкаете русский язык?
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Игорь Ворошилов
Ответ Арсений Хахатанов
Да и с Зенитом хоть и проиграли, но всё равно неплохо сыграли. Вообщем со дна выбираемся) я прям счастлив)
Согласен, братка
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cektor
Дзюба монстр !
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Дмитрий Трошин
Дзюба молодец, играл на многих позициях, с права и лево, отдавал результативные передачи, поздравляю Локо с победой.
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Фут.Боль
И с Зенитом тоже сыграли вполне достойно.
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SoLS
Ответ Рашпель793
А как их дружно похоронили, когда подписали Дзюбу и Смольникова. По итогу Локо нехило так сезон для себя перевернули. Молодцы.
Перевернули, но назвать этот сезон удачным при любом исходе будет нельзя.
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mishakmv96
Не относился к назначению Галактионова скептически, как многие, но я и представить не мог, что с ним мы одержим 5 побед в 6 матчах, наконец-то у нас появился тренер после чехарды с немцами.
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