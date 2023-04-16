«Локо» выиграл 5 из 6 матчей в РПЛ с Галактионовым и Дзюбой, проиграли лишь «Зениту»
«Локомотив» выиграл 5 из 6 матчей в Мир РПЛ с Михаилом Галактионовым и Артемом Дзюбой.
В воскресенье был обыгран «Оренбург» (4:1) в 23-м туре чемпионата России.
До этого были победы над «Пари НН», «Краснодаром», «Ахматом» и «Ростовом». Единственное поражение – от «Зенита».
Напомним, Галактионов возглавил «Локомотив» 13 ноября. А Дзюба перешел в московский клуб 8 февраля.
Москвичи, набрав 28 очков, занимают 10-е место в таблице. Дальше, 23 апреля, – выезд к ЦСКА.
Мне лично интереснее, когда соперники сильнее становятся и чем больше, тем лучше )
Ну и ополосни горящий .... )
Столько патоки с елеем ни на одной ветке обсуждений не наблюдал. Вы все такие милые, даже прослезился слегка ;))