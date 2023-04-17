Защитник «Ростова» Терентьев про 0:0: «Зенит» не удивил. Боевая ничья»

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Денис Терентьев Футбол

Денис Терентьев оценил ничью «Ростова» с «Зенитом» (0:0) в Мир РПЛ.

«Все хотели выиграть, но получилась боевая ничья. «Ростов» прыгнул выше своих возможностей в этом сезоне? Мы играем в хороший футбол, набираем много очков.

В чем феномен Карпина? Очень требовательный человек и тренер. Хорошо разбирает слабые места и слабые зоны. Физически хорошо готовы.

«Зенит» сегодня не удивил. Я думаю, что все в России знают, как здорово они играют в техничный футбол, как опасны у чужой штрафной.

Будет ли «Ростов» в тройке? Мы идем от игры к игре», — сказал защитник «Ростова».

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22 комментария

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Quiet Dad
Зениту не фартило, не умоляя заслуг Ростова.
+14
-2
+12
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Marienburg
Ответ Юрий Петрищев
Отличная игра, жаль что Ростов не сумели забить, победа сократила бы разрыв))
Жаль, Зенит не забил, победа увеличила бы разрыв
+21
-11
+10
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Кино Музыка
Предлагаю запретить выражение "не удивил" в футболе. Две игры дисквы минимум.
+8
-2
+6
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Юрий Петрищев
Отличная игра, жаль что Ростов не сумели забить, победа сократила бы разрыв))
+12
-8
+4
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benjamin92
Интересно, кто меньше удивил:
Зенит Терентьва или Лукаку Дивеева?
+3
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Давид Agabekyan
Ну так Ростов повезла, сто игроки Зенита не попадали из убойных позиций
Не нервничай, когда пишешь. Если что, то в течении 10 минут можно редактировать свой комментарий.
+2
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FromRostov
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
А при чём тут фарт, если элементарно в створ ворот не попадали? Пора уже Зениту выгонять кривоногих и брать более дорогих, но способных.
Алексеич аккуратнее с культурной столицей - смотри как за правду заминусовали! :) Надо было так писать - о спасибо весь Зенит и Малком с Венделом вчастности, что били мимо ворот Песьякова!
+1
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ FromRostov
Алексеич аккуратнее с культурной столицей - смотри как за правду заминусовали! :) Надо было так писать - о спасибо весь Зенит и Малком с Венделом вчастности, что били мимо ворот Песьякова!
Всё нормально, я эту публику прекрасно знаю, а потому предвидел развитие ситуации, когда им кое-что под хвост засовывал😂
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FromRostov
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Всё нормально, я эту публику прекрасно знаю, а потому предвидел развитие ситуации, когда им кое-что под хвост засовывал😂
👍😂🤣
+1
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Antonio Romangoli
Ответ Marienburg
Жаль, Зенит не забил, победа увеличила бы разрыв
Жаль Спартак победил , сократив разрыв .
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блокад блокадыч
Ответ Кино Музыка
Предлагаю запретить выражение "не удивил" в футболе. Две игры дисквы минимум.
эта дисква их не удивит
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mihail.gvozdev2020
ЗЕНИТ удивил только тем, что не забил пять железобетонных голов в ворота РОСТОВА. Я предполагаю, что эти пять залетят ДИНАМО в СПБ.
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Antonio Romangoli
Ответ Давид Agabekyan
Ну так Ростов повезла, сто игроки Зенита не попадали из убойных позиций
Давид , какие 100 , кто кого повёз ?
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Antonio Romangoli
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Не нервничай, когда пишешь. Если что, то в течении 10 минут можно редактировать свой комментарий.
Он во время праздника видимо много выпил )
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Otto Kretschmer
Ответ mihail.gvozdev2020
ЗЕНИТ удивил только тем, что не забил пять железобетонных голов в ворота РОСТОВА. Я предполагаю, что эти пять залетят ДИНАМО в СПБ.
Согласен, проще было забить ,чем промазать, 5 железобетонных.
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