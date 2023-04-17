Защитник «Ростова» Терентьев про 0:0: «Зенит» не удивил. Боевая ничья»

Денис Терентьев оценил ничью «Ростова» с «Зенитом» (0:0) в Мир РПЛ.

«Все хотели выиграть, но получилась боевая ничья. «Ростов» прыгнул выше своих возможностей в этом сезоне? Мы играем в хороший футбол, набираем много очков.

В чем феномен ? Очень требовательный человек и тренер. Хорошо разбирает слабые места и слабые зоны. Физически хорошо готовы.

« » сегодня не удивил. Я думаю, что все в России знают, как здорово они играют в техничный футбол, как опасны у чужой штрафной.

Будет ли «Ростов» в тройке? Мы идем от игры к игре», — сказал защитник «Ростова».

«Спартак» и ЦСКА подтянулись к «Ростову». Чьи шансы на серебро выше?